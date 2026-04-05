Cenne małopolskie świątki dostępne z każdego miejsca na świecie

Teraz wystarczy dobre połączenie internetowe, by z dowolnego miejsca na świecie podziwiać cenne małopolskie świątki z Muzeum im. Orkana w Rabce. Rzeźby zdigitalizowane w 3D są już dostępne do obejrzenia na stronie muzeum oraz na platformie Sketchfab.

Do digitalizacji 3D wybrano pięć najcenniejszych obiektów ze zbiorów Muzeum im. Orkana w Rabce. Są to drewniane, ludowe rzeźby z XVIII i XIX wieku - przedstawiają Chrystusa Dobrego Pasterza, Matki Bożej Szkaplerznej, Piety oraz dwie figury Chrystusa Frasobliwego.

Od 500 do 700 szczegółowych zdjęć każdej rzeźby

Prace realizowane w krakowskiej filii Uniwersytetu SWPS były elementem projektu "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów kolekcji dawnej sztuki ludowej ze zbiorów Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju", finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Digitalizacja 3D rzeźb przebiegała w kilku etapach z wykorzystaniem metody fotogrametrii. Wykonano od 500 do 700 szczegółowych zdjęć każdej rzeźby, a algorytm stworzył na tej podstawie chmurę punktów. Z tego odtworzono model 3D "z dokładnością sięgającą nawet 50 mikronów w stosunku do oryginału", podaje USWPS.

Stykówka zawierająca zdjęcia figury Chrystusa Frasobliwego z różnych stron. Materiały Jerzego Gorczycy. USWPS materiały prasowe

Dzieła sztuki ludowej w 3D. Wieloetapowe prace

Aby modele były możliwe do oglądania w wirtualnym muzeum, przeprowadzono retopologię - uproszczenie siatki przy zachowaniu wrażenia szczegółowości. Przy tym procesie pracowali studenci Sztuki Cyfrowej SWPS pod opieką Jerzego Gorczycy, grafika cyfrowego, współpracownika Uniwersytetu SWPS, pracownika naukowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W końcowej fazie specjalista przeprowadził korektę tekstur w programie Adobe Substance Painter, starając się jak najlepiej oddać barwy oraz szczegóły pierwotnej rzeźby.

Projekt, który zrealizowaliśmy z Muzeum im. Orkana w Rabce, pokazuje potencjał grafiki trójwymiarowej nie tylko w dziedzinie rozrywki czy gier, ale także jako narzędzia, które może służyć nauce, edukacji, kulturze i całemu społeczeństwu

Nadanie cyfrowego życie dawnym dziełom sztuki

Cyfrowe kopie nie tylko poszerzają ogólny dostęp do dzieł sztuki, ale i mogą być "wstępem do stworzenia trójwymiarowych replik dzieł sztuki, nawet niekoniecznie z tych samych materiałów czy z zachowaniem kolorów", podaje USWPS.

- Muzea coraz częściej się na to decydują. Dzięki wydrukom 3D, na podstawie których można tworzyć np. odlewy gipsowe, powstają kopie eksponatów, których nie wolno dotykać ze względu na ich stan zachowania czy z obawy przed uszkodzeniem - czytamy w komunikacie.

Surowa rekonstrukcja 3D rzeźby Chrystusa Frasobliwego, po prawej z dodaniem informacji o kolorze. Materiały Jerzego Gorczycy materiały prasowe

Rozwój nowych technologii zwiększa dostępność cennych zasobów

Udostępnione w sieci modele 3D małopolskich świątków można obracać, przybliżać i oglądać pod dowolnym kątem, a przy użyciu gogli VR można nawet umieścić je w wirtualnej przestrzeni. "Problem w tym, że na razie ze względu na ciągle dość nieporęczny sprzęt i wielość aplikacji jest to jeszcze rozwiązanie niezbyt wygodne", zaznacza USWPS.

- Być może już niedługo dzięki kodom QR i aparatowi w telefonie każdy będzie mógł zrobić sobie projekcję Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzona) rzeźb w przestrzeni wirtualnej, np. odtworzonych w ich naturalnym otoczeniu, bez konieczności instalacji kolejnej dedykowanej aplikacji - mówi Jerzy Gorczyca.

Ekspert mówi też o wykorzystaniu rzeczywistości mieszanej (MR) do tworzenia interaktywnych atrakcji turystycznych połączonych z grami miejskimi, np. szlaków artystów czy naukowców, które obejmują zarówno fizyczne, jak i cyfrowe obiekty. Jak podsumowano w komunikacie: "Być może kiedyś w przyszłości powstanie szlak drewnianych świątków z Małopolski...".

