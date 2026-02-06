Aukcja największych arcydzieł. Rembrandt najważniejszą częścią programu

W domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku odbyła się wystawa "Old Masters", na której zaprezentowano arcydzieła pochodzące z okresu od III tysiąclecia p.n.e. do XIX wieku. Dzieła wystawiono na aukcje w różnych kategoriach, a wśród licytowanych prac znalazły się m.in. obraz "Ecce Homo" Antonella da Messiny czy studium głowy brodatego mężczyzny pędzla Jean-Honoré Fragonarda.

Najważniejszym punktem całego programu była natomiast sprzedaż dzieła "Odpoczywający młody lew". Jest to rysunek Rembrandta, holenderskiego malarza, rysownika i grafika. Rembrandt van Rĳn (1606-1669) jest uznawany za jednego z największych artystów nie tylko Europy, ale i świata. Cena zaoferowana za dzieło pobiła rekord.

Rzadkie dzieło Rembrandta na aukcji. Tylko sześć takich rysunków

Rysunek Rembrandta wystawiono w ramach aukcji "Master Works on Paper from Five Centuries". Jak podaje dom aukcyjny Sotheby's, dzieło pochodzi z końca lat 30. XVII wieku lub początku/połowy lat 40. XVII wieku. Ma 11,5 cm wysokości i 15 cm szerokości.

- Rzadkość w dorobku Rembrandta - i jedyne przedstawienie zwierzęcia przez artystę pozostające w rękach prywatnych - rysunek ten to od ponad dwóch dekad część światowej sławy kolekcji w Lejdzie, w której znajduje się jeden z najważniejszych zbiorów sztuki holenderskiego Złotego Wieku w prywatnych rękach - podaje dom aukcyjny.

Praca uchodzi za rzadkość, ponieważ jest to jeden z zaledwie sześciu rysunków lwów autorstwa Rembrandta, które są znane do dziś - inne znajdują się w zbiorach muzealnych w Londynie, Paryżu, Amsterdamie i Rotterdamie. W dodatku Rembrandt najpewniej szkicował lwa obserwując go na żywo, co nie było standardem w Europie w XVII w. Rembrandt, łącząc realistyczne obserwacje z symboliką lwa jako potężnego, znanego od tysiącleci archetypu, daje obraz głębokiej godności i natury zwierzęcia, które mówi o sile i władzy, ale też o kruchości świata przyrody. Dom aukcyjny określił tę pracę jako "najważniejszy rysunek Rembrandta, jaki trafił na rynek w ciągu pokolenia".

"Odpoczywający młody lew" Rembrandta z rekordem. Prawie 18 mln dolarów

Szacowano, iż za niewielki rysunek Rembrandta padnie kwota między 15 000 000 a 20 000 000 dolarów. Ostatecznie "Odpoczywający młody lew" został sprzedany na za 17,86 milionów dolarów (63 894 328,60 zł po obecnym kursie), wliczając w to opłaty aukcyjne. Jest to rekordowa suma - dotychczas najwyższa kwota zapłacona za rysunek Rembrandta wynosiła 3,7 mln dolarów.

- Ten niewielki, ale pełen mocy rysunek przedstawia naturę w jej najpiękniejszym wydaniu. Za pomocą zaledwie kilku pociągnięć pędzla i linii kredą Rembrandt uchwycił nie tylko sylwetkę lwa, ale także pozwolił zajrzeć w głąb jego duszy - podsumował dom aukcyjny Sotheby's.

Właściciel kolekcji, do którego należał rysunek Rembrandta, przekaże pieniądze uzyskane ze sprzedaży swojej organizacji o nazwie Panthera. Fundusze trafią na rzecz ochrony dzikich kotów.

