Niewielki rysunek lwa pobił rekord. Miliony za dzieło Rembrandta
Na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku wystawiony został rzadki rysunek Rembrandta - "Odpoczywający młody lew". To jeden z zaledwie sześciu znanych dziś rysunków lwów tego artysty. Dzieło sprzedano za niemal 18 mln dolarów, co jest rekordem. Kwota ze sprzedaży zasili organizację charytatywną.
Aukcja największych arcydzieł. Rembrandt najważniejszą częścią programu
W domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku odbyła się wystawa "Old Masters", na której zaprezentowano arcydzieła pochodzące z okresu od III tysiąclecia p.n.e. do XIX wieku. Dzieła wystawiono na aukcje w różnych kategoriach, a wśród licytowanych prac znalazły się m.in. obraz "Ecce Homo" Antonella da Messiny czy studium głowy brodatego mężczyzny pędzla Jean-Honoré Fragonarda.
Najważniejszym punktem całego programu była natomiast sprzedaż dzieła "Odpoczywający młody lew". Jest to rysunek Rembrandta, holenderskiego malarza, rysownika i grafika. Rembrandt van Rĳn (1606-1669) jest uznawany za jednego z największych artystów nie tylko Europy, ale i świata. Cena zaoferowana za dzieło pobiła rekord.
Rzadkie dzieło Rembrandta na aukcji. Tylko sześć takich rysunków
Rysunek Rembrandta wystawiono w ramach aukcji "Master Works on Paper from Five Centuries". Jak podaje dom aukcyjny Sotheby's, dzieło pochodzi z końca lat 30. XVII wieku lub początku/połowy lat 40. XVII wieku. Ma 11,5 cm wysokości i 15 cm szerokości.
- Rzadkość w dorobku Rembrandta - i jedyne przedstawienie zwierzęcia przez artystę pozostające w rękach prywatnych - rysunek ten to od ponad dwóch dekad część światowej sławy kolekcji w Lejdzie, w której znajduje się jeden z najważniejszych zbiorów sztuki holenderskiego Złotego Wieku w prywatnych rękach - podaje dom aukcyjny.
Praca uchodzi za rzadkość, ponieważ jest to jeden z zaledwie sześciu rysunków lwów autorstwa Rembrandta, które są znane do dziś - inne znajdują się w zbiorach muzealnych w Londynie, Paryżu, Amsterdamie i Rotterdamie. W dodatku Rembrandt najpewniej szkicował lwa obserwując go na żywo, co nie było standardem w Europie w XVII w. Rembrandt, łącząc realistyczne obserwacje z symboliką lwa jako potężnego, znanego od tysiącleci archetypu, daje obraz głębokiej godności i natury zwierzęcia, które mówi o sile i władzy, ale też o kruchości świata przyrody. Dom aukcyjny określił tę pracę jako "najważniejszy rysunek Rembrandta, jaki trafił na rynek w ciągu pokolenia".
"Odpoczywający młody lew" Rembrandta z rekordem. Prawie 18 mln dolarów
Szacowano, iż za niewielki rysunek Rembrandta padnie kwota między 15 000 000 a 20 000 000 dolarów. Ostatecznie "Odpoczywający młody lew" został sprzedany na za 17,86 milionów dolarów (63 894 328,60 zł po obecnym kursie), wliczając w to opłaty aukcyjne. Jest to rekordowa suma - dotychczas najwyższa kwota zapłacona za rysunek Rembrandta wynosiła 3,7 mln dolarów.
- Ten niewielki, ale pełen mocy rysunek przedstawia naturę w jej najpiękniejszym wydaniu. Za pomocą zaledwie kilku pociągnięć pędzla i linii kredą Rembrandt uchwycił nie tylko sylwetkę lwa, ale także pozwolił zajrzeć w głąb jego duszy - podsumował dom aukcyjny Sotheby's.
Właściciel kolekcji, do którego należał rysunek Rembrandta, przekaże pieniądze uzyskane ze sprzedaży swojej organizacji o nazwie Panthera. Fundusze trafią na rzecz ochrony dzikich kotów.