Jedno z najcenniejszych dzieł renesansu czeka największa od lat konserwacja. Muzea Watykańskie rozpoczęły pięcioletni projekt odnowienia zachodniego skrzydła Drugiej Loggii Pałacu Apostolskiego, znanej jako Loggia Rafaela. To właśnie tam, w latach 1517-1519, Rafael Santi stworzył niezwykły zespół dekoracji dla papieża Leona X. Prace obejmą około 1,3 tys. mkw malowideł, stiuków (dekoracyjnych tynków z mieszanki gipsu, wapna i piasku marmurowego, używanych do tworzenia ozdobnych reliefów lub imitacji marmuru) i ornamentów, a zajmie się nimi ponad dwudziestu konserwatorów.

Loggia ma 65 metrów długości i składa się z trzynastu przęseł ozdobionych scenami ze Starego i Nowego Testamentu oraz dekoracjami inspirowanymi sztuką starożytnego Rzymu. To właśnie ten zabytek należy dziś do najcenniejszych elementów artystycznego dziedzictwa Watykanu pozostawionego przez Rafaela.

W Watykanie rusza wielka renowacja słynnej Loggii Rafaela Gaspard Miltiade/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Dlaczego freski Rafaela wymagają ratunku?

Decyzję o rozpoczęciu prac podjęto z powodu postępującego pogarszania się stanu fresków. Konserwatorzy zauważyli, że wcześniejsze problemy z czasem zaczęły się nasilać. Wpływ miał na to także specyficzny mikroklimat. Szyby zamontowane ponad dwieście lat temu skutecznie chroniły wnętrze przed pogodą, ale jednocześnie ograniczały wymianę powietrza i sprzyjały gromadzeniu się wilgoci.

Projekt poprzedziły trwające półtora roku badania oraz prace testowe przy jednym z przęseł. Dzięki nim udało się dobrać metody, które pozwolą oczyścić powierzchnie bez naruszania ich najdelikatniejszych warstw. Do tego celu wykorzystana zostanie również technologia laserowa.

Nowoczesne technologie pomogą zachować arcydzieło

Renowacja nie ograniczy się wyłącznie do oczyszczenia dekoracji. W Loggii pojawi się nowe oświetlenie oraz 97 szyb ograniczających promieniowanie ultrafioletowe i nagrzewanie wnętrza. Wszystko po to, aby lepiej chronić zabytkowe malowidła w przyszłości.

Czy nie byłoby wspaniale zobaczyć je niemal takimi, jak wtedy, gdy malowali je Rafael i jego warsztat? I właśnie to się stanie.

Całe przedsięwzięcie jest częścią programu Legacy of Raphael: The Vatican and Beyond. Jego celem jest nie tylko odnowienie Loggii, ale także dokumentacja cyfrowa, szkolenia oraz popularyzacja wiedzy o twórczości renesansowego mistrza.

Źródło: Vatican News



