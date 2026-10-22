W skrócie Główną nagrodę w 52. edycji konkursu Nikon Small World zdobył fotograf Ole Bielfeldt za zdjęcie przedstawiające krople atramentu uwiecznione wewnątrz pracującej drukarki.

Na podium znalazły się również ujęcia pająka z pyłkiem oraz obraz neuronów w mózgu myszy, co potwierdza różnorodność prac docenionych przez jurorów mikrofotografii.

W kategorii wideo zdyskwalifikowano zwycięzcę, ponieważ komisja wykryła, że w projekcie wykorzystano niezgodną z regulaminem generatywną sztuczną inteligencję.

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Krople atramentu w drukarce na zwycięskiej mikrofotografii

Zdjęcie przedstawiające zawieszone w powietrzu krople atramentu wewnątrz drukarki atramentowej zdobyło pierwszą nagrodę w 52. edycji prestiżowego konkursu mikrofotografii Nikon Small World. Autorem zwycięskiej pracy jest Ole Bielfeldt, student i fotograf eksperymentalny pochodzący z Kolonii w Niemczech. Do uwiecznienia tego niezwykłego zjawiska użył własnoręcznie zbudowanego zestawu obrazującego z wykorzystaniem obiektywu mikrofalowego. Pokazał w ten sposób z bliska proces drukowania słów na papierze, którego normalnie nie widzimy.

Młody twórca przyznał, że inspiracją do stworzenia tej fotografii była dla niego chęć zrozumienia precyzji, z jaką urządzenia przenoszą obraz na papier. "Myślę, że to było niezwykle interesujące, ponieważ naprawdę nie wiedziałem, jak to działa" - skomentował Bielfeldt. Artysta szukał odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób technologia osiąga tak doskonałe rezultaty w codziennym życiu. "To było jak magia, której nie rozumiałem, ale teraz już rozumiem" - dodał.

"Używając obiektywu mikroskopowego w inny sposób, przekształcił znany obiekt w coś zupełnie nowego i wcześniej niewidzianego" - powiedział Eric Flem z Nikon Instruments. Choć do wnętrza pracującej drukarki raczej nie zaglądamy, obraz może nie być całkowicie egzotyczny. Kojarzyć się on może z widokiem ekstrakcji kawy przy użyciu portafiltra w ekspresie kolbowym, gdy przez sitko spływają pierwsze krople espresso.

Świat w skali mikro. Małe obiekty w ogromnym powiększeniu

Organizatorzy konkursu przyznali wyróżnienia dla wyjątkowych ujęć prezentujących niezwykłe obiekty w ogromnym powiększeniu. Drugie miejsce zajął John Oliver Dum za zdjęcie przedstawiające pająka skaczącego z pyłkiem, a na trzecim podium uplasowali się Kaelin Wulf i Rachel Flannery z pracą ukazującą neurony w mózgu myszy. Kolejne pozycje w pierwszej dwudziestce zajęły zdjęcia prezentujące niezwykłe struktury natury, naukowe preparaty i przedmioty codziennego użytku.

Na czwartej pozycji uplasowała się fotografia przedstawiająca końcówkę długopisu kulkowego, za którą znalazła się wewnętrzna struktura zamkniętej stokrotki. Szóste miejsce zdobyły struktury zarodników śluzowca Hemitrichia, a siódme - hodowane w komorze mikroprzepływowej ludzkie neurony przeprogramowane z komórek skóry. Ósme miejsce przyznano za zdjęcie wkładu ołówka podczas wystawienia na wyładowanie elektryczne o wysokim napięciu, z kolei dziewiąta lokata przypadła komórce śródbłonka wątroby.

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Pierwszą dziesiątkę zamknął mikroskopowy obraz przedstawiający błonkówkę pasożytniczą (Conura sp.) wychodzącą z poczwarki motyla (Opsiphanes sp.). Dalsze pozycje zajęły kadry ukazujące 20-dniowa larwa jeżowca z niebieskimi fluoryzującymi jądrami komórkowym oraz niesporczaka liniejącego i składającego jajo w starej skórze. Wyróżniono też zdjęcia ukazujące zrekrystalizowany estrogen, grzyby Pilobolus na odchodach owcy i tchawicę myszy z widocznymi drobnymi komórkami rzęskowymi przesuwającymi śluz oraz pobliskimi nerwami połączonymi z mięśniami.

Listę nagrodzonych prac zamykają komórki skóry embrionalnej Xenopus pokazujące rzęski, centriole i błony komórkowe, a także wyhodowana w laboratorium ludzka tkanka jelitowa ze świecącymi połączeniami komórek nabłonkowych. Ostatnie wyróżnione miejsca zajęły 14-dniowe neurony hipokampa myszy z widocznymi jądrami komórkowymi i białkami synaptycznymi, przekrój oka myszy pokazujący naczynia krwionośne siatkówki oraz nerw wzrokowy, a także muszla dużego ślimaka morskiego.

Kontrowersje wokół sztucznej inteligencji w kategorii wideo

Oprócz głównego konkursu fotograficznego Nikon organizuje również konkurs wideo pod nazwą Small World in Motion. Tegoroczna edycja filmowa została jednak owiana skandalem i wywołała duże poruszenie w środowisku twórców.

W połowie października organizatorzy poinformowali oficjalnie o dyskwalifikacji zdobywcy pierwszej nagrody w kategorii wideo. Decyzję podjęto po wykryciu, że uczestnik złamał obowiązujący regulamin imprezy. Zgodnie z ustaleniami komisji w zwycięskim projekcie wykorzystano generatywną sztuczną inteligencję, co było niezgodne z zasadami rywalizacji.

Nikon Small World od lat pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń łączących naukę z sztuką wizualną. Konkurs m.in. promuje twórców, którzy potrafią dostrzec niezwykłość w miniaturowych elementach naszego świata.



