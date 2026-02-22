Szkło Microsoftu przechowa dane przez tysiące lat. Przełomowa technologia już po testach

Nowa technologia przechowywania informacji na horyzoncie. Opracowano metodę zapisywania danych w szkle, która może wytrzymać nawet 10 000 lat, także w złych warunkach.

Współczesne nośniki, takie jak dyski twarde czy taśmy magnetyczne, ulegają degradacji w ciągu dekady i wymagają regularnego kopiowania danych na nowe urządzenia, co jest procesem kosztownym i czasochłonnym. Z pomocą przychodzi Projekt Silica, który wyszedł z fazy testów.

Rozwiązanie przedstawione przez naukowców z Microsoftu polega na zapisywaniu informacji wewnątrz cienkiej płytki szkła za pomocą ultrakrótkich impulsów lasera. Tworzy on w materiale mikroskopijne struktury zwane wokselami, czyli trójwymiarowymi odpowiednikami pikseli. Każdy z nich przechowuje fragment danych, a ponieważ można je rozmieszczać na wielu warstwach w głąb szkła, pozwala to uzyskać bardzo dużą pojemność zapisu. W testach udało się pomieścić ponad 4 TB danych na płytce o grubości 2 mm i boku 12 cm.

Przykład próbki o wymiarach 75 mm × 75 mm × 2 mm z 7 zapisanymi pasmami danych. Zespół Silica Project firmy Microsoft Research (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Przechowywanie danych w szkle odporne na warunki środowiskowe

Jednym z najważniejszych aspektów nowego rozwiązania jest to, że szkło może zostać zarysowane lub wystawione na wysoką temperaturę, promieniowanie i zakłócenia elektromagnetyczne, a dane i tak pozostaną nienaruszone. To znacznie bardziej stabilne rozwiązanie niż w przypadku tradycyjnych nośników cyfrowych.

Odczyt danych odbywa się przy pomocy specjalnego mikroskopu optycznego i algorytmów komputerowych, które analizują zmiany w strukturze szkła i rekonstruują zapisane informacje. Sam nośnik nie wymaga zasilania, więc dane mogą być przechowywane bez ciągłego zużycia energii.

Narzędzia do zapisu (po lewej) i odczytu (po prawej) danych. Zespół Silica Project firmy Microsoft Research (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Szkło jako archiwum informacji na tysiące lat

Nie jest to jednak rozwiązanie przeznaczone do codziennego użytku, np. jako pamięć w telefonach czy komputerach, a Microsoft nie ogłosił żadnych planów komercjalizacji tej technologii. Sprawdzi się najlepiej jako archiwum danych, które muszą przetrwać bardzo długo, czyli m.in. dokumentów państwowych, materiałów naukowych lub zasobów kulturowych. Jeśli uda się ją wdrożyć na większą skalę, szklane nośniki mogą stać się jednym z najtrwalszych sposobów przechowywania informacji w historii.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature.

