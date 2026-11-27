Ruszają prace w Borkowie. Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika

Wody Polskie zaczynają prace na zalewie Borków w gminie Daleszyce (woj. świętokrzyskie), nieopodal Kielc. Zbiornik pełni funkcje retencyjne i rekreacyjne.

Celem inwestycji jest odbudowa istniejącego akwenu na Belniance (ciek Czarnej Nidy) poprzez przeprowadzenie prac remontowych poszczególnych jego części.

Działania te mają na celu przywrócenie pierwotnych zdolności retencyjnych zbiornika.

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Jak wskazują Wody Polskie, mimo że jako zbiornik retencyjny Borków jest niewielki, to odgrywa istotną rolę w lokalnej gospodarce wodnej.

Zalew Borków. Przebudowa zapory, modernizacja jazu

Sztuczny zbiornik o powierzchni ok. 35 ha i objętości ok. 685 tys. m³ utworzono w 1976 r. Jego głębokość wynosiła średnio 2 m, w najgłębszym miejscu miał ok. 4 m.

Zbiornik, jak i cała dolina, ucierpiały w wyniku powodzi. Uszkodzone i osłabione zostały elementy hydrotechniczne. W roku 1997 nastąpiło przerwanie wału bocznego. W 2001 r. przerwana została zapora czołowa i boczna - doszło do katastrofy budowlanej i samoistnego, gwałtownego opróżnienia zbiornika. Przeprowadzono remonty.

W kolejnych latach stan budowli piętrzących oceniano jako niezadowalający. Teraz konieczna jest kompleksowa odbudowa i modernizacja, a także odmulenie - przez dziesięciolecia rzeka naniosła bowiem na dno zalewu ogromne ilości osadów.

26 listopada 2026 r. Wody Polskie podpisały umowę na realizację prac w Borkowie. W ramach zadania "Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie" przywrócone zostaną zdolności retencyjne zbiornika, poprawie ulegną też warunki dla lokalnej fauny i flory.

Inwestycja obejmie przebudowę zapory czołowej, odbudowę lewej i prawej zapory bocznej zbiornika, modernizację jazu piętrzącego i upustu wieżowego. Prace na liczącej ok. 200 m zaporze czołowej obejmą 21-metrowy odcinek.

Zadanie obejmie odmulenie zbiornika, odtworzona zostanie jego pierwotna pojemność i średnia głębokość. Ponadto powstanie przepławka techniczna dla potrzeb migracji organizmów wodnych.

- Wykonane zostaną również tymczasowe urządzenia wodne, które umożliwią zachowanie przepływu nienaruszalnego i zapewnią schronienie dla organizmów wodnych na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ukształtowane zostanie także nowe koryto cieku naturalnego w obrębie czaszy zbiornika, stanowiące hydrauliczne połączenie wlotu zbiornika z jego wylotem - zaznacza w komunikacie, otwiera się w nowym oknie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ruszają prace związane z odbudową zbiornika Borków. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

- Inwestycja ta wpłynie korzystnie na faunę i florę w rejonie zbiornika, z uwagi na zwiększenie retencji, ustabilizowanie zwierciadła wody przy jednoczesnym umożliwieniu migracji ichtiofaunie i innym organizmom wodnym - podkreśla Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Inwestycja w woj. świętokrzyskim. Prace za 44 mln zł

Odbudowę zbiornika wodnego w Borkowie wykona firma Stawecki Holding z siedzibą w Kielcach. W celu pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego wyłoniono firmę Etrom Spółka z siedzibą w Kielcach.

Koszt całości prac wynosi ponad 44 mln zł. Realizacja inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa zaplanowana jest na lata 2026-2029.