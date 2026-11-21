Ponad 700 lat działalności. Browar Namysłów zyska nowe funkcje

Grupa Żywiec w minionym roku zapowiedziała wygaszenie produkcji w Browarze Namysłów, który znajduje się w Namysłowie w województwie opolskim. Decyzję podjęto z powodów ekonomicznych, przenosząc warzenie marki do innych zakładów.

Browar Namysłów oficjalnie zakończył warzenie piwa 4 lutego 2026 r., po ponad 700 latach działalności. We wrześniu 2026 r. ruszyła właściwa wyprzedaż majątku. Teraz ogłoszono sfinalizowanie sprzedaży.

Nieruchomości po zamkniętym przez Grupę Żywiec browarze podzielono między dwóch polskich inwestorów. Część przemysłową przejęła firma Botanika Farm. Zabytkowy obszar dawnego Browaru Namysłów, w skład którego wchodzą zamek, dawna słodownia oraz podzamcze, został nabyty przez Grupę Arche.

Botanika Farm i Grupa Arche inwestują w zamknięty browar w Namysłowie

NTO.pl podaje, że według informacji przekazanych przez burmistrza Namysłowa Jacka Fiora, Botanika Farm, firma z branży żywności i suplementów diety, nie ujawniła jeszcze, co konkretnie zamierza wytwarzać w Namysłowie, jednak zależy jej na jak najszybszym uruchomieniu działalności. Firma przygotowuje się do rozpoczęcia nowej produkcji.

Natomiast Grupa Arche znana jest z ratowania zabytkowych przestrzeni i adaptowania ich na funkcje hotelowe. Firma zarządza już kilkudziesięcioma hotelami w Polsce. W zabytkowym kompleksie zamkowym w Namysłowie ma otworzyć kolejny taki obiekt, połączony z przestrzeniami konferencyjnymi, warsztatowymi oraz muzealnymi. Wstępna koncepcja jest już przygotowana, jednak nie została jeszcze ujawniona.

- W ostatnich dniach została podpisana umowa z dwoma partnerami. Firmą Botanika Farm, która w części przemysłowej browaru będzie prowadzić swoją działalność w zakresie produkcji biotechnologicznej oraz z Grupą Arche, która odrestauruje nie tylko zamek, ale cały kwartał terenu wokół zamku, tworząc tam wyjątkowy hotel i przestrzeń dla odwiedzających, tworząc nowe miejsca pracy i przyciągając do Namysłowa nowych turystów - powiedział burmistrz Namysłowa Jacek Fior cytowany przez Przegląd Namysłowski.

Z czasem Grupa Arche ma zaprezentować swój pomysł dotyczący zamku, natomiast Botanika Farm wypowiedzieć się na temat swoich zamierzonych działań.