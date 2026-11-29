W skrócie Historyczny pałac w Bożkowie od lat popada w ruinę, a jego stan techniczny budzi poważny niepokój konserwatorów oraz lokalnej społeczności.

W marcu 2026 roku zawaliła się część dachu wraz z lukarną, co sprawiło, że woda niszczy wnętrza i stropy, a przebywanie w obiekcie jest niebezpieczne.

Dzięki prawomocnej decyzji sądu syndyk może przygotować nieruchomość do sprzedaży, choć potencjalny inwestor musi przygotować się na ogromne koszty remontu.

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Pałac w Bożkowie wygląda jak rezydencja z bajki. Od lat dolnośląski zabytek nie przypomina jednak dawnej arystokratycznej siedziby. Zamiast zachwycać, coraz bardziej niszczeje. Ale jest szansa, że wreszcie trafi w ręce kogoś, kto podejmie się jego uratowania.

Pałac w Bożkowie czeka na nowego właściciela

Historia rezydencji sięga XVI wieku, ale jej obecny wygląd to efekt przebudowy z lat 1787-1791, przeprowadzonej przez Aleksandra von Magnisa. Pałac należał wtedy do jednej z ważniejszych rodzin arystokratycznych regionu.

Po 1945 roku obiekt przeszedł na własność państwa. W kolejnych latach działały w nim szkoły rolnicze. Później pałac sprzedano prywatnym inwestorom, ale zamiast remontu pojawiały się kolejne problemy. Nie wykonywano nakazanych prac zabezpieczających, a stan budynku wciąż się pogarszał.

Zawalił się dach. W środku jest niebezpiecznie

Jednym z najpilniejszych problemów jest dach. W marcu 2026 roku zawalił się jego fragment wraz z lukarną, czyli nadbudówką z oknem. Woda dostaje się do wnętrza, niszczy konstrukcję, a w części pomieszczeń uszkodzone są także stropy. Stan budynku sprawia, że wejście do pałacu może zagrażać życiu.

Sprawa przez lata utknęła w sporach prawnych. Teraz sąd prawomocnie oddalił zażalenie dotychczasowego właściciela, a syndyk może przejąć obiekt i przygotować go do sprzedaży.

Pałac w Bożkowie [GALERIA] Zobacz galerię + 8

Ratunek może kosztować nawet setki milionów

Problem w tym, że samo znalezienie nabywcy nie rozwiąże problemu. Najpierw trzeba zabezpieczyć dach i powstrzymać dalsze niszczenie budynku. Syndyk Łukasz Welcer szacuje, że już na start niezbędne nakłady mogą pochłonąć dziesiątki, a nawet setki milionów złotych. Rozważane jest nawet znalezienie dzierżawcy, który podjąłby się pierwszych prac.

Mieszkańcy od dawna apelują o ratunek. Nie wskazują, czy powinien działać w nim hotel, obiekt komercyjny czy miejsce dostępne dla lokalnej społeczności. Po prostu chcą, żeby zabytek przestał niszczeć.

Najważniejsze, że obiekt jest do uratowania, konserwatorzy widzą możliwość przywrócenia mu dawnej świetności. Tyle że potrzebne będą czas, pieniądze i odpowiedzialny inwestor.



