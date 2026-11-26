W skrócie Przyznano nagrody w ramach World Architecture Festival 2026.

Tytuł budynku roku zyskał Uniwersytet Prestige w Indiach, którego projekt architektoniczny inspirowany jest wiekowymi studniami schodkowymi.

Projekt lotniska Port Polska zdobył nagrodę w kategorii Infrastructure w sekcji Future Projects.

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Wielcy wygrani WAF. Budynek jak z Minecrafta i polski akcent

World Architecture Festival (WAF) stanowi coroczne, międzynarodowe wydarzenie, łączące w sobie festiwal, konferencję oraz konkurs architektoniczny. Uchodzi ono za jedno z najbardziej renomowanych przedsięwzięć tego typu na świecie.

Tegoroczna edycja odbyła się w Fort Lauderdale na Florydzie. Przez trzy dni sędziowie z różnych stron świata oceniali setki projektów. Konkurowały ze sobą gotowe obiekty, koncepcje architektoniczne oraz aranżacje wnętrz i krajobrazy.

Główne nagrody World Architecture Festival 2026

Jury wyróżniło wiele projektów, a najważniejsze nagrody trafiły do:

Tytuł budynku roku (World Building of the Year) przyznano Uniwersytetowi Prestige w mieście Indore w . Za projekt przypominający budynek z gry Indiach . Za projekt przypominający budynek z gry Minecraft odpowiada pracownia Sanjay Puri Architects. Forma budynku w rzeczywistości nawiązuje do historii Indii - konkretnie do wiekowych studni schodkowych. Obiekty te pełniły podwójną funkcję - służyły do magazynowania wody oraz stanowiły miejsca spotkań integrujące lokalną społeczność. Uniwersytet wpisuje się w tę ideę.

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Nagrodę za projekt przyszłości 2026 przyznano koncepcji Coding Kelp. To sztuczna rafa i archiwum danych na wyspie Vancouver w To sztuczna rafa i archiwum danych na wyspie Vancouver w Kanadzie autorstwa studia Terreform ONE. Projekt miałby łączyć magazynowanie ogromnych ilości danych biologicznych z pochłanianiem dwutlenku węgla i funkcjami ekologicznymi oceanów. Koncepcji przyznano również nagrodę WAFX.

Za światowe wnętrze roku uznano projekt &Matcha Three Yards w Davao ( Filipiny ), stworzony przez pracownię MLA at Home. To przestrzeń przekształcona w herbaciarnię otoczoną zielenią, zaprojektowaną tak, by wykorzystywać naturalne światło, deszcz, wiatr i cienie drzew. Miejsce zmienia charakter wraz z porą dnia i roku, łącząc funkcję lokalu z przestrzenią sąsiedzką.

Krajobrazem roku okrzyknięto Doca Linear Park w Belém ( Brazylia ) autorstwa Natureza Urbana. Inwestycja, stanowiąca jedno z miejskich przedsięwzięć związanych ze szczytem klimatycznym COP30, obejmuje m.in. ścieżki rowerowe, tereny sportowe, place zabaw i zielone strefy wypoczynku, a jej celem jest przywrócenie mieszkańcom dostępu do wody, poprawa retencji i jakości środowiska miejskiego.

WAF 2026: wyróżniono projekt lotniska Port Polska

W konkursie pojawił się polski akcent: Port Polska, otwiera się w nowym oknie. Projekt lotniska pracowni Foster + Partners został nagrodzony w kategorii Infrastructure w sekcji Future Projects.

Laureatem nagrody został więc projekt dotyczący polskiej inwestycji, jednak nie trafiła ona do rodzimego biura architektonicznego - Foster + Partners to pracownia założona w 1967 roku w Londynie przez Normana Fostera.

- Położone między Warszawą a Łodzią, nowe lotnisko Port Polska pełni rolę symbolicznej bramy do Polski - podano w komunikacie WAF.

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Lotnisko Port Polska w gminie Baranów to ogromna inwestycja realizowana przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Otwarcie lotniska planowane jest na 2032 rok. Port lotniczy ma obsługiwać ok. 40 mln pasażerów rocznie z opcją rozbudowy do obsługi 60 mln podróżnych.



