W skrócie Zamek w Iłży po kosztownej rewitalizacji o wartości około 5,5 mln zł zaczął niszczeć, a mury kruszą się już po pierwszej zimie od zakończenia prac.

Burmistrz Marek Łuszczek złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy pracach wykonanych w 2021 roku.

Niezależne ekspertyzy wykazały, że użyta zaprawa rozsypuje się jak piasek, co zagraża stabilności konstrukcji i bezpieczeństwu zwiedzających zabytek.

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Średniowieczny zamek miał odzyskać dawny blask, ale efekty remontu okazały się dalekie od oczekiwań. Mury zaczęły się kruszyć już po pierwszej zimie, a dziś ich stan budzi obawy o bezpieczeństwo zwiedzających. Burmistrz Iłży zawiadomił prokuraturę, a część prac ratunkowych została wstrzymana. O sprawie pisaliśmy w sierpniu 2026 r.

Remont za miliony. Szybko pojawiły się problemy

Zamek Górny w Iłży przeszedł gruntowną rewitalizację, której koszt wyniósł około 5,5 mln zł. Inwestycja miała zabezpieczyć zabytkowe ruiny i poprawić ich wygląd. Tymczasem niedługo po zakończeniu prac zaczęły pojawiać się problemy. Już po pierwszej zimie górne fragmenty murów zaczęły się kruszyć się i rozpadać. Zastrzeżenia do jakości wykonania zgłaszano zarówno w trakcie remontu, jak i po jego zakończeniu.

Jak informuje burmistrz Marek Łuszczek, 4 listopada 2026 roku złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Dotyczy ono podejrzenia sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej oraz zniszczenia zabytku w związku z pracami prowadzonymi w 2021 roku. Do dokumentów dołączono również protokół z wizytacji konserwatorskiej.

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Zaprawa rozsypuje się jak piasek

Niepokojące wnioski przyniosły także odkrywki wykonane podczas obecnych prac. Okazało się, że materiał znajdujący się wewnątrz nadbudowanych murów nie zachowuje jednolitej konsystencji. To rodzi pytania o stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo osób odwiedzających ruiny.

- Kiedy wykonaliśmy odkrywki, okazało się, że zaprawa wewnątrz nadmurowanych murów nie ma stałej konsystencji. Rozsypuje się i zachowuje jak piach. To wzbudziło nasze poważne obawy dotyczące stateczności obiektu i bezpieczeństwa osób odwiedzających zamek. Dlatego zdecydowaliśmy o wstrzymaniu dalszych prac na murach i zawiadomieniu prokuratury - przekazał burmistrz, cytowany przez echodnia.pl.

Na razie roboty ograniczono do zabezpieczenia stropu zamkowej piwnicy przed przeciekaniem. Pozostałe działania zostały wstrzymane. Gmina zleciła niezależną ekspertyzę, która ma ocenić jakość zastosowanych materiałów i zgodność prac z projektem.

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Czy uda się uratować zabytkowe ruiny?

Samorząd chce dochodzić roszczeń z ubezpieczenia wykonawcy. Wcześniejsze próby uzyskania napraw w ramach gwarancji nie przyniosły efektów. Teraz kluczowe będą wyniki ekspertyzy, które mają wskazać przyczynę problemów i sposób zabezpieczenia zamku.

Zabytkowa warownia powstała około 1340 roku. Przez wieki była rezydencją biskupów krakowskich. Jej mury pamiętają również zniszczenia podczas potopu szwedzkiego i późniejszą odbudowę. Niestety dziś, zamiast spokojnie przyciągać turystów historią i widokami, wymaga pilnej interwencji.

Źródła: echodnia.pl, Interia Geekweek, Facebook



