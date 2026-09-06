1.8.0 to najważniejszy kod na liczniku prądu. Co oznacza dla rachunku?

Spis treści: Czym dokładnie jest kod 1.8.0 na liczniku prądu i jak wpływa na rachunek? Jak prawidłowo odczytać stan licznika prądu? Czym kod 1.8.0 różni się od kodów 2.8.0 czy 1.8.1?

Czym dokładnie jest kod 1.8.0 na liczniku prądu i jak wpływa na rachunek?

Kody pojawiające się w lewym lub górnym rogu wyświetlacza elektronicznego licznika prądu to kody OBIS. Służą one do identyfikacji danych, które licznik w danej chwili prezentuje np. datę, godzinę, pobór czy też oddanie energii.

Kod 1.8.0 oznacza całkowite zużycie energii elektrycznej pobranej z sieci od momentu montażu lub wyzerowania licznika. To podstawowy wskaźnik używany przez dostawcę energii do wystawienia faktury.

Jeśli rozliczasz się w taryfie jednostrefowej (np. G11), dostawca sprawdza różnicę między obecnym stanem kodu 1.8.0 a stanem z poprzedniego okresu rozliczeniowego i mnoży uzyskaną liczbę kWh przez stawkę za prąd. Jeśli masz fotowoltaikę, kod 1.8.0 wskazuje, ile kWh pobrałeś z sieci zewnętrznej w momentach, gdy zamontowana instalacja nie produkowała wystarczającej ilości prądu. Takie sytuacje występują np. w nocy.

Na niektórych urządzeniach kody te mogą mieć alternatywny zapis z przedrostkiem 15.

Jak prawidłowo odczytać stan licznika prądu?

W przypadku liczników mechanicznych spisz wszystkie cyfry widoczne na liczydle. Co ważne, pomijaj zera na początku oraz wartości po przecinku, przy czym spisuj wyłącznie pełne kWh.

Dla liczników elektronicznych wyświetlacz automatycznie przełącza parametry lub pozwala na ich przewijanie przyciskiem. Odczytaj kod OBIS po lewej lub górnej stronie w zależności od tego, jakiej strefy stan spisujesz (np. w taryfie G12 spisujesz osobno strefę dzienną 1.8.1 i nocną 1.8.2). Zapisz wartość w kWh, pomijając cyfry po przecinku.

Regularne odczytywanie stanu licznika pozwala szybciej zauważyć ewentualny wzrost zużycia energii i lepiej planować włączanie urządzeń w tańszych strefach czasowych.

Czym kod 1.8.0 różni się od kodów 2.8.0 czy 1.8.1?

Kody OBIS są oznaczeniami międzynarodowymi - ich znaczenie pozwala na sprawdzenie kierunku przepływu prądu oraz jego ilości:

1.8.0 - jest to suma energii pobranej z sieci (całkowite zużycie dla taryfy G11 lub podsumowanie).

1.8.1 - jest to energia pobrana w I strefie: całodobowa (G11), szczytowa (G12/G12w) lub przedpołudniowa (G13/C13).

1.8.2 - jest to energia pobrana w II strefie: pozaszczytowa/nocna (G12/G12w) lub szczytowa popołudniowa (G13/C13).

1.8.3 - jest to energia pobrana w III strefie: użycie w pozostałych godzinach doby (dla taryf trzystrefowych G13 i C13).

2.8.0 - jest to suma energii oddanej do sieci (niezbędny dla posiadaczy fotowoltaiki).

2.8.1 - jest to energia oddana do sieci w I strefie, czyli ilość energii z fotowoltaiki przekazana do sieci w godzinach szczytowych.

2.8.2 - jest to energia oddana do sieci w II strefie, czyli ilość energii z fotowoltaiki przekazana do sieci w godzinach pozaszczytowych.

1.7.0 - jest to aktualny pobór mocy czynnej. Wskazuje w kilowatach (kW), ile prądu pobierają w tej konkretnej sekundzie włączone urządzenia.

2.7.0 - jest to aktualna moc oddawana. Wskazuje w kilowatach (kW), z jaką mocą fotowoltaika wysyła w danej chwili nadwyżki prądu do sieci.

0.9.1 - jest to aktualna godzina zapisana w pamięci licznika. Przydaje się do weryfikacji, czy licznik prawidłowo przełącza strefy taryfowe.

0.9.2 - jest to aktualna data zapisana w liczniku. Pozwala sprawdzić, czy licznik uwzględnia np. tańsze weekendy lub dni świąteczne.



