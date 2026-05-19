SpaceX pracuje nad rakietą Starship od lat. Przed nami pierwszy lot nowej wersji konstrukcji o nazwie V3. Firma Elona Muska szykowała się do tej misji od miesięcy i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to start odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Wygląda na to, że czeka nas naprawdę wyjątkowe widowisko.

Rakieta Starship odbyła 11 prób lotów orbitalnych

SpaceX do tej pory przeprowadziło 11 prób lotów orbitalnych Starshipa, które miały różne efekty. Pierwsza rakieta eksplodowała w zasadzie po kilku minutach od startu, ale potem było coraz lepiej i firmie Muska udawało się realizować kolejne cele na drodze do rozwoju tego projektu. Z pewnością doskonale pamiętamy pierwszy udany powrót boostera Super Heavy na stanowisko, gdy został on złapany wielkimi ramionami przymocowanymi do wieży.

SpaceX zdołało już odzyskać pierwszy stopień rakiety Starship, czyli Super Heavy

Ostatnie dwa loty orbitalne były dla SpaceX wielkim sukcesem i udało się osiągnąć kolejne kamienie milowe. Przed nami 12. start rakiety Starship i zarazem pierwszy w wersji z jeszcze większym boosterem Super Heavy V3.

Kiedy pierwszy start rakiety Starship V3 i gdzie oglądać?

Starship V3 szykowany jest do lotu od miesięcy i niedawno oba elementy ogromnej rakiety trafiły na stanowisko startowe. Przeprowadzono testy, a potem statek (drugi stopień) umieszczono na boosterze Super Heavy. Niedawno SpaceX przeprowadziło próbę tankowania i zapowiedziało, że lot odbędzie się w tym tygodniu.

Dotychczas termin startu zmieniono kilka razy. Obecnie SpaceX celuje w czwartek 21 maja (w Polsce będzie to noc z czwartku na piątek). Nowy Starship poleci w kosmos po raz pierwszy z nowego stanowiska (drugiego), które firma niedawno zbudowała w teksańskim Starbase niedaleko Boca Chica.

Oczywiście SpaceX udostępni transmisję na żywo. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie będzie można oglądać start rakiety Starship V3, to będzie to możliwe na kanale firmy w platformie X. Emocji z pewnością nie zabraknie, a na 45 minut przed startem ma rozpocząć się oficjalny webcast poświęcony misji.

12. lot orbitalny rakiety Starship będzie wyjątkowy

Nadchodząca misja będzie wyjątkowa nie tylko z tego powodu, że po raz pierwszy zobaczymy w akcji rakietę Starship V3, choć dla SpaceX jest to oczywiście najważniejszy punkt lotu.

Głównym celem testu w locie będzie zaprezentowanie każdego z tych nowych elementów w warunkach lotu po raz pierwszy, przy czym każdy element architektury Starshipa będzie charakteryzował się znaczącymi przeprojektowaniami, umożliwiającymi pełne i szybkie ponowne wykorzystanie, uwzględniającymi wnioski z lat rozwoju i testów

W trakcie czwartkowej misji SpaceX chce zrobić coś, czego wcześniej nie zrealizowano. W ładowni statku znajdzie się 20 atrap satelitów podobnych do Starlink V3 oraz dwa specjalnie zmodyfikowane satelity. Te ostatnie są kluczowe. Firma spróbuje z ich użyciem zeskanować osłonę termiczną statku kosmicznego i następnie przesłać obrazy operatorom. Ma to na celu przetestowanie metod analizy gotowości ochrony termicznej drugiego stopnia do powrotu na miejsce startu w przyszłych misjach.

Tym razem lądowanie obu stopni rakiety SpaceX odbędzie się na oceanie.

Dla SpaceX to bardzo ważny element misji. Osłona termiczna była testowana już przy okazji poprzednich lotów i wiemy, że wymaga jeszcze dopracowania. Bez tego nie uda się uzyskać oczekiwanego efektu dla późniejszego lądowania drugiego stopnia, co jest istotne pod kątem zapewnienia pełnego procesu odzyskiwania nowej rakiety.

Jak ma przebiegać misja nowej rakiety SpaceX?

Jeśli czekacie na widowiskowe odzyskanie obu stopni po starcie rakiety, to nie mamy dobrych wiadomości. SpaceX w ramach czwartkowej misji nie planuje takich zabiegów. Co nie zmienia faktu, że lot i tak zapowiada się bardzo ciekawie.

Już po 45 sekundach od startu Starship V3 osiągnie Max Q (moment szczytowego naprężenia aerodynamicznego). W 2 minucie i 22 sekundzie SpaceX odetnie większość silników boostera Super Heavy. 2 sekundy później dojdzie do separacji obu stopni.

Pierwszy stopień Super Heavy nie wróci na stanowisko startowe, gdzie wpadnie w ramiona wieży. Tym razem SpaceX planuje lądowanie w oceanie. Nastąpi to po około 8 minutach od startu.

Drugi stopień poleci na orbitę okołoziemską. Po niespełna 18 minutach od startu rozpocznie się sekwencja rozmieszczenia ładunku demo. Potrwa to niespełna 10 minut. Starship ma wrócić na Ziemię po ponad godzinie od wystrzelenia. Statek również wyląduje na oceanie.

Jakie różnice w rakiecie Starship V3 względem poprzednich konstrukcji SpaceX?

Pomniejszych modyfikacji i usprawnień są tak naprawdę setki. Dlatego skupmy się na najważniejszych różnicach rakiety Starship V3 w porównaniu do poprzednich wersji.

Na szczególną uwagę zasługuje booster Super Heavy, który stał się jeszcze większy. W połączeniu z drugim stopniem cała rakieta ma wysokość przekraczającą 124 metry i jest to największa tego typu konstrukcja, która kiedykolwiek została zbudowana przez ludzi.

Rakieta Starship V3 ma łączną wysokość przekraczającą 124 metry.

Super Heavy w nowej wersji ma silniki Raptor 3, nad którymi SpaceX pracowało bardzo długo. W pierwszym stopniu znajdą się aż 33 sztuki. Zapewni to przy starcie łączny ciąg na poziomie 18 mln funtów. Teoretycznie Starship ma być w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie przekraczającej 100 ton. Docelowo firma chce uzyskać nawet 200 ton, co będzie absolutnym rekordem w historii rakiet kosmicznych.

Drugi stopień również ma silniki Raptor 3. SpaceX twierdzi, że zapewniają one nie tylko większą moc, ale są przy okazji smuklejsze i można je łatwiej modyfikować.





