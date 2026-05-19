155-metrowy kablowiec już na wodzie. Kadłub powstał w Polsce

Paula Drechsler

155-metrowy statek kablowy Nexans Electra został właśnie oficjalnie przekazany francuskiej firmie Nexans przez norweską Ulstein Verft. W budowie jednostki uczestniczyła Polska - kadłub nowoczesnego kablowca powstał w gdyńskiej stoczni CRIST S.A. Statek niedługo weźmie udział w pierwszych projektach w Europie.

Czerwony statek kablowy Nexans Electra zacumowany w stoczni, wokół zabudowania i żurawie portowe, w tle wzgórza.
Nowoczesny kablowiec trafił do francuskiej firmy Nexans. Kadłub powstał w Polsce.

W skrócie

  • Kablowiec Nexans Electra został właśnie oficjalnie przekazany francuskiej firmie Nexans. Stocznia CRIST z Gdyni zbudowała kadłub tej jednostki.
  • Nowoczesny, mierzący ok. 155 metrów statek do układania kabli ma możliwość przewozu do 13500 ton kabli.
  • Nowa jednostka we flocie Nexans rozpoczyna przygotowania do realizacji pierwszych projektów w Europie.
Polska od lat uczestniczy w realizacji zaawansowanych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych, współpracując z największymi firmami z całego świata. Między innymi krajowe stocznie biorą udział w budowie nowoczesnych jednostek wykorzystywanych m.in. w energetyce czy transporcie morskim.

Swój udział zaznaczyła m.in. gdyńska stocznia CRIST S.A., jedna z największych prywatnych stoczni w Polsce. Firma ma na koncie udział w setkach projektów z całego świata, zbudowała m.in. kadłuby statków National Geographic Resolution i Endurance czy kablowca Nexans Aurora.

Tym razem w CRIST w Gdyni powstał kadłub nowoczesnego, 155-metrowego kablowca Nexans Electra, przekazanego właśnie francuskiej firmie Nexans przez norweską Ulstein Verft.

Nexans Electra przekazany. Nowoczesny statek do układania kabli

Frima Nexans z branży kablowej i światłowodowej z siedzibą główną w Paryżu we Francji zamieściła komunikat o oficjalnym przejęciu swojego najnowszego statku przeznaczonego do układania kabli (CLV), Nexans Electra. Przedsiębiorstwo z branży offshore rozwija swoją flotę, wzmacniając możliwości w zakresie instalacji podmorskich.

CLV Nexans Electra został zaprojektowany przez Skipsteknisk do transportu i układania podmorskich kabli, a także do wspomagania ich odzyskiwania i naprawy. Nowoczesna jednostka mierzy ok. 155 metrów długości całkowitej i 31 metrów szerokości.

Łącznie CLV Nexans Electra będzie mógł transportować 13500 ton kabla i jednocześnie układać do czterech kabli. Jak wymienia Ulstein, statek będzie rozwijać kabel z prędkością kilku węzłów, precyzyjnie pozycjonując się za pomocą zaawansowanych systemów sterowania, efektywnie działając nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Duży czerwony statek specjalistyczny wyposażony w żółte konstrukcje i maszynerię na pokładzie, przeznaczony do układania kabli podmorskich.
"Nexans Electra reprezentuje najnowszą generację technologii układania kabli i stanowi znaczący krok naprzód w zakresie możliwości Nexans w zakresie realizacji złożonych podmorskich projektów EPCI na całym świecie", zaznacza firma.Nexansmateriały prasowe

Nexans Electra niedługo będzie kłaść kable w Europie

Nexans Electra to kolejny ze statków zamówionych przez firmę Nexans od norweskiej Ulstein Verft. Wcześniej dostarczony został CLV Nexans Aurora - Electra to unowocześniona wersja tej jednostki, która również powstawała przy udziale polskiego zakładu.

Prace przy nowym kablowcu w gdyńskiej stoczni CRIST rozpoczęły się w styczniu 2024 roku, a w kwietniu położono stępkę, przypomina Gospodarka Morska. Ceremonię rozpoczęcia montażu kadłuba w suchym doku przeprowadzono we wrześniu 2024 roku, uruchamiając harmonogram budowy jednostki. Statek wyruszył do Norwegii w czerwcu 2025 roku, a po zakończeniu prac wyposażeniowych w norweskiej Ulstein Verft w Ulsteinvik kablowiec został zwodowany - miało to miejsce w listopadzie 2025 roku.

Oficjalna zmiana bandery oraz przekazanie jednostki Nexans miały miejsce 18 maja 2026 roku, po czym CLV Nexans Electra rozpoczął końcowy etap rozruchu poprzedzający wykorzystanie go w nowych projektach w Europie. Pierwsze zlecenia w latach 2026 i 2027 będą obejmowały zarówno projekty morskich farm wiatrowych, jak i kable przesyłowe na Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym.

