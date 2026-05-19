W skrócie Kablowiec Nexans Electra został właśnie oficjalnie przekazany francuskiej firmie Nexans. Stocznia CRIST z Gdyni zbudowała kadłub tej jednostki.

Nowoczesny, mierzący ok. 155 metrów statek do układania kabli ma możliwość przewozu do 13500 ton kabli.

Nowa jednostka we flocie Nexans rozpoczyna przygotowania do realizacji pierwszych projektów w Europie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

155-metrowy kablowiec dla francuskiej firmy. Kadłub powstał w Polsce

Polska od lat uczestniczy w realizacji zaawansowanych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych, współpracując z największymi firmami z całego świata. Między innymi krajowe stocznie biorą udział w budowie nowoczesnych jednostek wykorzystywanych m.in. w energetyce czy transporcie morskim.

Swój udział zaznaczyła m.in. gdyńska stocznia CRIST S.A., jedna z największych prywatnych stoczni w Polsce. Firma ma na koncie udział w setkach projektów z całego świata, zbudowała m.in. kadłuby statków National Geographic Resolution i Endurance czy kablowca Nexans Aurora.

Tym razem w CRIST w Gdyni powstał kadłub nowoczesnego, 155-metrowego kablowca Nexans Electra, przekazanego właśnie francuskiej firmie Nexans przez norweską Ulstein Verft.

Nexans Electra przekazany. Nowoczesny statek do układania kabli

Frima Nexans z branży kablowej i światłowodowej z siedzibą główną w Paryżu we Francji zamieściła komunikat o oficjalnym przejęciu swojego najnowszego statku przeznaczonego do układania kabli (CLV), Nexans Electra. Przedsiębiorstwo z branży offshore rozwija swoją flotę, wzmacniając możliwości w zakresie instalacji podmorskich.

CLV Nexans Electra został zaprojektowany przez Skipsteknisk do transportu i układania podmorskich kabli, a także do wspomagania ich odzyskiwania i naprawy. Nowoczesna jednostka mierzy ok. 155 metrów długości całkowitej i 31 metrów szerokości.

Łącznie CLV Nexans Electra będzie mógł transportować 13500 ton kabla i jednocześnie układać do czterech kabli. Jak wymienia Ulstein, statek będzie rozwijać kabel z prędkością kilku węzłów, precyzyjnie pozycjonując się za pomocą zaawansowanych systemów sterowania, efektywnie działając nawet w trudnych warunkach pogodowych.

"Nexans Electra reprezentuje najnowszą generację technologii układania kabli i stanowi znaczący krok naprzód w zakresie możliwości Nexans w zakresie realizacji złożonych podmorskich projektów EPCI na całym świecie", zaznacza firma. Nexans materiały prasowe

Nexans Electra niedługo będzie kłaść kable w Europie

Nexans Electra to kolejny ze statków zamówionych przez firmę Nexans od norweskiej Ulstein Verft. Wcześniej dostarczony został CLV Nexans Aurora - Electra to unowocześniona wersja tej jednostki, która również powstawała przy udziale polskiego zakładu.

Prace przy nowym kablowcu w gdyńskiej stoczni CRIST rozpoczęły się w styczniu 2024 roku, a w kwietniu położono stępkę, przypomina Gospodarka Morska. Ceremonię rozpoczęcia montażu kadłuba w suchym doku przeprowadzono we wrześniu 2024 roku, uruchamiając harmonogram budowy jednostki. Statek wyruszył do Norwegii w czerwcu 2025 roku, a po zakończeniu prac wyposażeniowych w norweskiej Ulstein Verft w Ulsteinvik kablowiec został zwodowany - miało to miejsce w listopadzie 2025 roku.

Oficjalna zmiana bandery oraz przekazanie jednostki Nexans miały miejsce 18 maja 2026 roku, po czym CLV Nexans Electra rozpoczął końcowy etap rozruchu poprzedzający wykorzystanie go w nowych projektach w Europie. Pierwsze zlecenia w latach 2026 i 2027 będą obejmowały zarówno projekty morskich farm wiatrowych, jak i kable przesyłowe na Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym.

"Wydarzenia": Via Baltica. Polski odcinek wreszcie gotowy Polsat News