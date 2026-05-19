155-metrowy kablowiec już na wodzie. Kadłub powstał w Polsce
155-metrowy statek kablowy Nexans Electra został właśnie oficjalnie przekazany francuskiej firmie Nexans przez norweską Ulstein Verft. W budowie jednostki uczestniczyła Polska - kadłub nowoczesnego kablowca powstał w gdyńskiej stoczni CRIST S.A. Statek niedługo weźmie udział w pierwszych projektach w Europie.
W skrócie
- Kablowiec Nexans Electra został właśnie oficjalnie przekazany francuskiej firmie Nexans. Stocznia CRIST z Gdyni zbudowała kadłub tej jednostki.
- Nowoczesny, mierzący ok. 155 metrów statek do układania kabli ma możliwość przewozu do 13500 ton kabli.
- Nowa jednostka we flocie Nexans rozpoczyna przygotowania do realizacji pierwszych projektów w Europie.
Polska od lat uczestniczy w realizacji zaawansowanych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych, współpracując z największymi firmami z całego świata. Między innymi krajowe stocznie biorą udział w budowie nowoczesnych jednostek wykorzystywanych m.in. w energetyce czy transporcie morskim.
Swój udział zaznaczyła m.in. gdyńska stocznia CRIST S.A., jedna z największych prywatnych stoczni w Polsce. Firma ma na koncie udział w setkach projektów z całego świata, zbudowała m.in. kadłuby statków National Geographic Resolution i Endurance czy kablowca Nexans Aurora.
Tym razem w CRIST w Gdyni powstał kadłub nowoczesnego, 155-metrowego kablowca Nexans Electra, przekazanego właśnie francuskiej firmie Nexans przez norweską Ulstein Verft.
Nexans Electra przekazany. Nowoczesny statek do układania kabli
Frima Nexans z branży kablowej i światłowodowej z siedzibą główną w Paryżu we Francji zamieściła komunikat o oficjalnym przejęciu swojego najnowszego statku przeznaczonego do układania kabli (CLV), Nexans Electra. Przedsiębiorstwo z branży offshore rozwija swoją flotę, wzmacniając możliwości w zakresie instalacji podmorskich.
CLV Nexans Electra został zaprojektowany przez Skipsteknisk do transportu i układania podmorskich kabli, a także do wspomagania ich odzyskiwania i naprawy. Nowoczesna jednostka mierzy ok. 155 metrów długości całkowitej i 31 metrów szerokości.
Łącznie CLV Nexans Electra będzie mógł transportować 13500 ton kabla i jednocześnie układać do czterech kabli. Jak wymienia Ulstein, statek będzie rozwijać kabel z prędkością kilku węzłów, precyzyjnie pozycjonując się za pomocą zaawansowanych systemów sterowania, efektywnie działając nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Nexans Electra niedługo będzie kłaść kable w Europie
Nexans Electra to kolejny ze statków zamówionych przez firmę Nexans od norweskiej Ulstein Verft. Wcześniej dostarczony został CLV Nexans Aurora - Electra to unowocześniona wersja tej jednostki, która również powstawała przy udziale polskiego zakładu.
Prace przy nowym kablowcu w gdyńskiej stoczni CRIST rozpoczęły się w styczniu 2024 roku, a w kwietniu położono stępkę, przypomina Gospodarka Morska. Ceremonię rozpoczęcia montażu kadłuba w suchym doku przeprowadzono we wrześniu 2024 roku, uruchamiając harmonogram budowy jednostki. Statek wyruszył do Norwegii w czerwcu 2025 roku, a po zakończeniu prac wyposażeniowych w norweskiej Ulstein Verft w Ulsteinvik kablowiec został zwodowany - miało to miejsce w listopadzie 2025 roku.
Oficjalna zmiana bandery oraz przekazanie jednostki Nexans miały miejsce 18 maja 2026 roku, po czym CLV Nexans Electra rozpoczął końcowy etap rozruchu poprzedzający wykorzystanie go w nowych projektach w Europie. Pierwsze zlecenia w latach 2026 i 2027 będą obejmowały zarówno projekty morskich farm wiatrowych, jak i kable przesyłowe na Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym.