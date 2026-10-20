37 zagranicznych komponentów w rosyjskich systemach

Według informacji udostępnionych przez ukraiński wywiad na portalu War&Sanctions, w systemach Kometa zidentyfikowano łącznie 37 zagranicznych komponentów elektronicznych. Aż 28 z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, trzy z Japonii, trzy z Chin, dwa ze Szwajcarii i jeden z Tajwanu.

Lista obejmuje również dane dotyczące 28 przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchach dostaw i produkcji oraz 13 zagranicznych urządzeń technologicznych. Ujawnione informacje mają pomóc w prześledzeniu pochodzenia części wykorzystywanych przez rosyjski przemysł zbrojeniowy, choć aktualne stosunki Kijowa z Waszyngtonem są dość chłodne, trudno oczekiwać zdecydowanej reakcji administracji Donalda Trumpa.

Kometa pomaga pokonywać zakłócenia

Systemy Kometa wykorzystują anteny o kontrolowanym wzorze odbioru, określane skrótem CRPA. Ich zadaniem jest ograniczanie wpływu zakłóceń elektronicznych na sygnały nawigacyjne. Jak to działa w praktyce? Układ analizuje odbierane sygnały i odpowiednio dostosowuje sposób pracy anten, aby osłabić sygnały zakłócające.

Klasyczny moduł składa się z zespołu anten płaskich oraz układu przetwarzania sygnałów. Istotną rolę odgrywa w nim programowalny układ FPGA Altera Cyclone, należący do rodziny rozwiązań rozwijanych przez firmę Intel. Skuteczność całego systemu zależy między innymi od liczby i rozmieszczenia anten oraz algorytmów przetwarzania danych.

Rosja rozwija coraz większe zestawy anten

Według ukraińskiego wywiadu rosyjski przemysł zbrojeniowy szeroko wykorzystuje już wersje Komety wyposażone w 16 anten. Równocześnie trwają prace nad uruchomieniem masowej produkcji układów z 20 elementami. Potwierdzono również wykorzystanie anten CRPA produkowanych w Chinach i rosyjskiej strefie przemysłowej Ałabuga, które mają po 32 elementy antenowe.

Większa liczba anten może pomóc dokładniej określać kierunek, z którego docierają zakłócenia, a następnie ograniczać ich wpływ na odbiór sygnałów nawigacyjnych. Nie oznacza to jednak całkowitej odporności na walkę radioelektroniczną.

Ujawnione dane pokazują również coś innego, a mianowicie fakt, jak bardzo Rosja uzależniona jest wciąż od zagranicznych technologii. Jednocześnie wskazują, że skuteczne ograniczanie dostępu do komponentów elektronicznych wymaga nie tylko kontroli eksportu, lecz także dokładnego śledzenia międzynarodowych łańcuchów dostaw.