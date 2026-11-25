W skrócie Specjaliści ds. bezpieczeństwa wykryli dwie niezabezpieczone bazy danych, które zawierają łącznie ponad 3,6 mld rekordów, w tym loginy, hasła oraz numery identyfikacyjne.

Dane obejmują użytkowników popularnych usług, w tym ponad 114 mln kont Google, 88 mln profili na Facebooku, 42 mln kont Roblox oraz 36,6 mln rekordów serwisu Amazon.

Badacze odkryli ślady złośliwego oprogramowania, które tworzyło szczegółowe profile ofiar, znacznie rozszerzając możliwe ścieżki ataku na urządzenia i konta użytkowników.

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Badacze bezpieczeństwa odkryli dwie niezabezpieczone bazy danych zawierające ponad 3,6 mld rekordów. Są to loginy, hasła, krajowe numery identyfikacyjne (jak na przykład PESEL) oraz inne dane. Skala jest naprawdę duża i ujawnia poważny problem.

Miliardy rekordów związanych z usługami Google, Netlix czy Facebook

Jeremiah Fowler, badacz ds. bezpieczeństwa informacji w Black Hills, znalazł jedną z baz danych, która zawiera około 2 miliardów rekordów różnego typu. W zasadzie skwitował to w prosty sposób i dane są "powiązane z praktycznie każdym rodzajem usług online, jakie można sobie wyobrazić".

Jedna z otwartych baz zawiera setki milionów adresów e-mail, ponad 100 mln kont w mediach społecznościowych oraz dziesiątki milionów rekordów powiązanych z usługami e-commerce. Tutaj wymienia się następująco.

Ponad 114 mln kont związanych z usługami Google

88 mln kont na Facebooku

Blisko 33 mln kont w platformie X

Prawie 42 mln kont Roblox

36,6 mln kont w platformie Amazon

Druga z baz danych dotyczy głównie użytkowników i firm z Chin. Zawiera ponad 1,6 mld rekordów. Wśród nich są co najmniej 840 mln odrębnych numerów identyfikacyjnych, 300 mln numerów telefonów czy około 11 mln rekordów zapisów studentów, nierzadko osób nieletnich.

Ogromne bazy danych ujawniają wielki problem z zakresu bezpieczeństwa

Dostępność tak wielu informacji w otwartych bazach danych, które nie są zabezpieczone, to wielki problem, na którym zwracają uwagę specjaliści do spraw bezpieczeństwa. Nierzadko są one umieszczone w zwykłych plikach tekstowych.

Fowler zwraca uwagę na około 400 tys. dokumentów, które "wydawały się pochodzić od bardziej zaawansowanego złośliwego oprogramowania, które tworzyło oddzielne foldery dla poszczególnych ofiar".

Były to foldery o nazwach: aplikacje, pliki cookie, Edge, ważne pliki i systemy operacyjne, a także dokumenty .txt z etykietami: system, proces, schowek, atak siłowy, hasła i inne

"Wspólnie mogłyby one zapewnić szczegółowy profil każdej ofiary, jej urządzeń i kont, ujawniając znacznie szerszy zakres potencjalnych ścieżek ataku, wykraczający poza te dostępne wyłącznie za pośrednictwem nazwy użytkownika, adresu URL logowania i hasła" - dodaje Fowler.