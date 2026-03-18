Rynek składanych smartfonów cały czas rośnie i w tym roku ma do niego wejść nawet Apple. Jednym z najciekawszych urządzeń tego typu z pewnością jest Samsung Galaxy Z TriFold wprowadzony do sprzedaży pod koniec 2025 r. Teraz dowiadujemy się, że urządzenie zaczyna znikać!

Smartfon Samsung Galaxy Z TriFold ma zniknąć po trzech miesiącach od premiery

Niepokojące wieści napływają do nas wprost z rodzimego rynku firmy, czyli Korei Południowej. Tamtejsze media raportują, że Samsung Galaxy Z TriFold jest wycofywany ze sprzedaży i w zasadzie wkrótce pozostanie białym krukiem na rynku telefonów.

Sprzedaż miała zostać wstrzymana w Korei Południowej we wtorek. Jak to wygląda na innych rynkach? Urządzenie nie jest dostępne w Polsce, ale jakiś czas temu zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych. Tam ma być sprzedawane do wyczerpania zapasów, które raczej nie są duże.

Samsung Galaxy Z TriFold to składany smartfon, który po rozłożeniu zamienia się w 10" tablet. Samsung materiały prasowe

Wygląda na to, że w planach firmy nigdy nie było masowej produkcji tego telefonu. Było ono sprzedawane w niewielkich partiach poprzez sklep internetowy producenta. W ramach dwóch pierwszych dostaw Samsung Galaxy Z TriFold sprzedał się w liczbie zaledwie około 3 tys. egzemplarzy.

Ceny smartfona Samsung Galaxy Z TriFold bardzo wysokie

Samsung Galaxy Z TriFold to składany smartfon, który jest bardzo drogi. Urządzenie trafiło do sprzedaży w cenie blisko 3 tys. dolarów. To oznacza, że na sprzęt mogło sobie pozwolić niewielu klientów, bo dla większości kwota była zaporowa. Stąd też bardzo ograniczona dostępność i firma nawet nie zdecydowało się na wysłanie do mediów egzemplarzy testowych.

Mówi się o tym, że Samsung Galaxy Z TriFold nie miał być zwykłym komercyjnym produktem, a pokazem nowych technologii. Jakby tego było mało, to na rynku wtórnym telefon osiągał ceny nawet blisko trzykrotnie wyższe od detalicznych.

Czy to oznacza, że druga generacja tego telefonu nie powstanie? Tego na razie nie wiadomo i plany producenta nie są znane. Nawet jeśli tak będzie, to Samsung Galaxy Z TriFold 2 z pewnością nie będzie znowu produktem nastawionym na czysty zysk, a kolejną odsłoną pokazu nowych rozwiązań, które być może zawojują rynek w przyszłości, ale jeszcze nie dziś.

