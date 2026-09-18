Spis treści: Odkurzanie, mopowanie, a może wszystko jednocześnie? Ty wybierasz Roomby pod lupą. Co je wyróżnia? Opróżnianie urządzenia, pobieranie wody? To dzieje się samo Personalizacja sprzątania na wyciągnięcie palca. Wszystko znajdziesz w apce Sprzątaj kuchnię, później biuro, następnie łazienkę... No chyba że odkurzacz wie lepiej Automatyczny odkurzacz nie jest dla każdego. Pracujący z domu mogą być średnio zadowoleni Roomba kontra żwirek dla kota. Zwycięzca mógł być tylko jeden Aplikacja po aktualizacji. Było dużo lepiej, ale... Ile trzeba zapłacić za taką przyjemność? Tyle kosztuje Roomba Plus 575 i Max 775

Pracują, kiedy tego chcemy. Mogą odkurzyć, a nawet pomyć podłogi w całym mieszkaniu, tak żebyśmy wrócili do czystości. I super! A jak to wygląda w rzeczywistości? I który odkurzacz najlepiej wybrać? Przetestowałam dla was dwa modele robotów odkurzających, które wyraźnie różnią się ceną i rozmiarem. Sprawdźmy, jak sobie poradziły przez miesiąc częstego użytkowania.

Zacznijmy więc od tego, co widać na pierwszy rzut oka. Obie Roomby są bardzo ładnie wykonane, co jest dość istotne, jeśli chcemy je trzymać na widoku. Dzięki temu nie straszą, a stanowią ładny dodatek do wystroju naszego mieszkania. Eleganckie kolory, imitacja drewna, a także brak krzykliwego logo - i dobrze.

iRobot Roomba Max 775 Combo kontra iRobot Roomba Plus 575 Combo Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Co z początku bardzo mnie zaskoczyło, to różnica w wielkości między modelami w kontekście całego sprzętu, nie tylko robota. Stacja dokująca iRobota Roomba Plus 575 Combo ma 48,5 × 34 × 33 cm (wys./sz./gł.), jest więc dość wysoka, sam robot ma natomiast 29,8 cm średnicy i 8,35 cm wysokości, waży natomiast 2,5 kg. iRobot Roomba Max 775 Combo ma z kolei 36,6 cm średnicy, 9,9 cm wysokości i 5,72 kg wagi. Wyraźnie większa jest również jego stacja dokująca, mająca 43,2 × 28,3 × 43 cm (wys./sz./gł.).

Podczas wyboru automatycznego odkurzacza do naszego domu zdecydowanie warto zmierzyć wszystkie kąty i zakamarki, w które chcielibyśmy, aby robot wjechał - tak jak Roomba Plus 575 raczej nie miała większych problemów z posprzątaniem pod stołem o wąskim rozstawieniu nóg czy niskim regale pod telewizor, niektóre przestrzenie okazywały się niedostępne dla większego robota odkurzającego.

Oba odkurzacze wyposażono w standardowy filtr powietrza, a ich 2,5 l worek w stacji powinien wystarczać na około 90 dni. Pojemnością różnią się z kolei zbiorniki na brud i wodę. Roomba Plus 575 ma w sobie miejsce na 190 ml brudu, Roomba Max 775 natomiast pomieści 260 ml. Na pierwszy rzut oka to mniejszy robot przoduje w kwestii pojemności wody czystej oraz brudnej w stacji - odpowiednio 3,6 l i 3,2 l oraz 3 l i 2,5 l w przypadku większej Roomby, ale bardzo szybko okazało się, że Max 775 pobiera zauważalnie mniej wody do sprzątania.

Odkurzanie, mopowanie, a może wszystko jednocześnie? Ty wybierasz

Oba odkurzacze pozwalają na przeprowadzenie samego odkurzania lub mopowania, ale też najpierw odkurzania, a później mopowania i obu tych czynności jednocześnie. To może brzmieć skomplikowanie, ale wcale takim nie jest - w moim przypadku ulubionym trybem okazało się jednoczesne odkurzanie i mycie lub samo odkurzanie. Te rozwiązania były też po prostu najbardziej wydajne.

iRobot Roomba Max 775 Combo podczas odkurzania i mycia Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Jeżeli jest taka potrzeba, możemy również wysłać Roombę do konkretnego pokoju albo obszaru, który zaznaczymy na mapie. U mnie bardzo często odwiedzanym przez automatyczne odkurzacze obszarem były okolice kuwety.

Roomby pod lupą. Co je wyróżnia?

Czym jeszcze różnią się te odkurzacze? Między innymi czujnikami. iRobot Roomba 575 Combo ma czujnik identyfikacji dywanu, krawędzi, LiDAR ClearView Pro, ściany oraz wysokościowy. Pokonuje też progi do 35 mm! W porządnym sprzątaniu robota wspiera technologia Perfect Edge, wysuwająca mop bliżej krawędzi podłogi, a także szczotka boczna - kilkukrotnie przyglądałam się temu, jak robot docierał w miejsca, które na pierwszy rzut oka uznałabym raczej za niedostępne.

Istotną informacją jest również to, że konstrukcja szczotki ma ograniczać plątanie włosów - ten, kto ma długie włosy lub zwierzęta w domu doskonale wie, jak ważna jest to kwestia. Normalnie dobrze jest przygotować mieszkanie do sprzątania, tzn. popodnosić zabawki naszego pupila czy usunąć z podłogi zostawioną niedbale ładowarkę, ale jeśli o tym zapomnimy, z pomocą przyjdzie technologia PrecisionVision z kamerą AI, która identyfikuje przeszkody i pozwala Roombie pracować omijając tego typu obiekty bez zatrzymywania sprzątania.

iRobot Roomba Plus 575 Combo Ilona Dobijańska archiwum prywatne

iRobot Roomba Max 775 Combo z kolei ma czujniki LiDAR ClearView i PrecisionVision z AI do precyzyjnego mapowania, antykolizyjne, krawędzi, odległości, przeciążenia, przeszkód, schodowy, uskoku podłoża, wplątania frędzli i przewodów, zabrudzeń i zbliżeniowy. Ma też dwie szczotki główne DualRubber i dwie szczotki boczne, dzięki którym nie powinna mu umykać przestrzeń przy listwach, a także podgrzewany wałek mopujący PowerSpin - tych, którzy obawiają się, że automatyczny odkurzacz nie poradzi sobie z mocno zabrudzoną podłogą, uspokoi fakt, że mop obraca się z prędkością 200 obrotów na minutę, jest stale dociśnięty do podłoża, a w aplikacji możemy też wybrać intensywność sprzątania albo zdać się na tryb SmartScrub, który powinien poradzić sobie również z zaschniętymi plamami.

iRobot Roomba Max 775 Combo Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Opróżnianie urządzenia, pobieranie wody? To dzieje się samo

Dużą zaletą tych sprzętów jest to, że naprawdę wymagają od nas minimalnego zaangażowania. Jeśli włączymy automatyczne cykle, nie musimy nawet uruchamiać sprzątania - odkurzacze same też opróżnią pojemniki na brud (a worki są bardzo pojemne), same pobiorą wodę, płyn czyszczący, a także wysuszą mopa.

iRobot Roomba Plus 575 Combo zbiorniki na wodę Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Dobrze jest jednak pamiętać o regularnym (jak najszybszym) opróżnianiu zbiornika na brudną wodę. No chyba że pasjonujecie się próbami wyhodowania obcych cywilizacji, ale są na to zapewne lepsze miejsca, niż nowe roboty odkurzające.

iRobot Roomba Max 775 Combo zbiorniki na wodę + zapasowy worek Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Personalizacja sprzątania na wyciągnięcie palca. Wszystko znajdziesz w apce

W aplikacji Roomba Home mamy do dyspozycji mnóstwo ustawień. Możemy zmienić intensywność sprzątania, włączymy lub wyłączymy zabezpieczenie przed dziećmi i zwierzętami, zmodyfikujemy ustawienia prania mopa, częstotliwość automatycznego opróżniania, włączymy używanie gorącej wody do sprzątania czy dozowanie środka czyszczącego.

iRobot Roomba Max 775 Combo i iRobot Roomba Plus 575 Combo - środki czyszczące Ilona Dobijańska archiwum prywatne

W opcjach sterowania stacji dokującej uruchomimy opróżnianie pojemnika na brud, pranie mopa/przepłukanie stacji dokującej oraz suszenie mopa.

W aplikacji znajdziemy też możliwość nadania naszej Roombie imienia, zobaczymy, kiedy są jej urodziny (przypadające na dzień jej skonfigurowania - to całkiem urocze) i inne podstawowe informacje o naszym urządzeniu.

Roomba komunikuje się z nami głosowo - i tak, również w języku polskim.

Sprzątaj kuchnię, później biuro, następnie łazienkę... No chyba że odkurzacz wie lepiej

Jako osoba pracująca z domu za bardzo istotną uznałam możliwość ustalenia trasy, jaką miały przebyć odkurzacze. Kiedy robiłam śniadanie, mogły przecież posprzątać biuro, a gdy szłam pracować, przydałoby się posprzątać w kuchni, prawda? Tylko że to nie zawsze się udawało. W aplikacji podgląd trasy na żywo oznaczono jako wersję beta (co później zmieniło się po aktualizacji aplikacji), a wcześniejsze modyfikacje trasy odkurzacze potrafiły traktować raczej jako sugestię, a ja, stojąc w kuchni nad kanapką, musiałam niestety wstrzymywać sprzątanie w tym pomieszczeniu, a później ignorować Roombę jeżdżącą w biurze podczas mojej pracy.

iRobot Roomba Max 775 Combo - niektóre przestrzenie mogą być dla niej niedostępne ze względu na rozmiar sprzętu Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Początkowo również podgląd trasy na żywo w poprawności wyświetlanych informacji ograniczał się do wskazywania położenia odkurzaczy, natomiast umieszczona poniżej kolejność odwiedzanych pomieszczeń odbiegała od rzeczywistości. To akurat poprawiło się po aktualizacji apki. Niestety, kwestia modyfikacji trasy wciąż nie działała zgodnie z założeniami.

Nie sposób jednak nie pochwalić Roomby w związku z tym, jak dobrze dociera do konkretnych pomieszczeń, mimo że np. w moim przedpokoju drzwi do łazienki potrafią zamknąć dostęp do biura - obie Roomby bardzo sprytnie je omijały, a jeśli te były zbyt słabo odchylone, to powoli same sobie je mocniej otwierały.

Ważna sprawa: jeżeli mamy w domu dywany, to najlepiej, aby jednak były czymś zabezpieczone na podłodze. W przeciwnym razie Roomba może się po prostu w niego zaplątać.

iRobot Roomba Plus 575 Combo kontra... niezabezpieczone dywany ;) Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Automatyczny odkurzacz nie jest dla każdego. Pracujący z domu mogą być średnio zadowoleni

...i to wcale nie dlatego, że to zły sprzęt! Nie sposób go jednak nie słyszeć. Oczywiście możemy wybrać jedną z 4 poziomów mocy ssącej, ale to wciąż jakiś hałas w mieszkaniu trwający dłuższy czas. Czy Roomby są głośne? Roomba Plus 575 ma mocy ssącej i generuje hałas o poziomie 60 dB, Max 775 natomiast ma wyższą moc - 30 000 Pa, ale generuje zbliżony hałas, bo o poziomie 63 dB25 000 Pa. To nie jest przesadnie głośne, ale w przypadku mieszkania o nieco ponad 60 metrach przekłada się na ponad godzinę pracy odkurzacza, czyli godzinę szumu, który słyszymy non stop w tle - to po prostu średnie warunki do pracy.

To z kolei sprowadza mnie do prostego wniosku, tj. że to naprawdę super sprzęt dla zapracowanych, którzy wychodzą do pracy kilka razy w tygodniu i nie mają kompletnie czasu na to, żeby zastanawiać się nad kwestią sprzątania, a chcieliby mieć czysto w domu. Wystarczy poświęcić na początku chwilę, aby wszystko poustawiać według swoich potrzeb i właściwie można niemal zapomnieć o odkurzaniu.

iRobot Roomba Max 775 Combo sprząta kuchnię Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Jeżeli zdecydujemy się również na skorzystanie z funkcji mopowania, to dochodzi jeszcze jeden mały problem: suszenie mopa. W ustawieniach w aplikacji możemy dostosowywać jego długość, ale wciąż mówimy o min. 2 godzinach w przypadku mniejszej Roomby i 3 godzinach w przypadku większej, podczas których stacja dokująca wydaje dość cichy, ale ciągły dźwięk. Z racji tego, rozważając zakup urządzenia, warto dobrze przemyśleć, czy mamy odpowiednie miejsce, które stanie się przyszłym garażem dla naszych samojeżdżących odkurzaczy - najlepiej, aby nie było to zaraz obok sofy, na której spędzamy weekendy.

Roomba kontra żwirek dla kota. Zwycięzca mógł być tylko jeden

Trzeba przyznać, że żadna z Roomb nie miała łatwego zadania - przynajmniej pod tym kątem. Jak już wiemy, w domu znajduje się puchaty podopieczny, który poza zostawianiem sierści w absolutnie każdym miejscu, lubuje się też w tworzeniu niedbałych ścieżek z malutkiego, szarego żwirku.

Regularnie zdarza się więc, że o poranku, kiedy ze względu na zaspanie odnalezienie kapci okazuje się zbyt wymagającym zadaniem, goła stopa napotyka na swojej drodze świeżo rozsypany żwir. To doświadczenie nie należy do najprzyjemniejszych, ale trochę się już przyzwyczailiśmy - taki urok posiadania kota.

iRobot Roomba Max 775 Combo odkurzająca wycieraczkę przy kuwecie Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Na co dzień między innymi z tego powodu dość często sięgam po odkurzacz, ale dobrze by było, gdybym nie musiała. Czy jednak robot sprzątający jest w stanie poradzić sobie z takim wyzwaniem? Mówimy przecież o naprawdę drobnych elementach, które tylko czekają na mocniejszy podmuch i fałszywy ruch, aby sunąć dalej po mieszkaniu.

Czasami nie daje sobie z nim rady nawet zwykły odkurzacz, a odkurzanie przedpokoju potrafi zając naprawdę dużo czasu. Jak zatem sprawowały się Roomby?

Niestety, pod tym względem średnio. Żaden z testowanych przeze mnie modeli nie miał problemu z tym, aby wjechać na wycieraczkę przed kuwetą, inteligentnie wykrywały też, że w tym miejscu należy użyć więcej mocy. To jednak nie oznaczało, że skutecznie pozbywały się całego żwiru. Co prawda na podłodze pozostawały pojedyncze ziarna, ale chciałoby się, aby po sprzątaniu nie było ich wcale.

iRobot Roomba Plus 575 Combo bez problemu dociera do wielu przestrzeni Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Aplikacja po aktualizacji. Było dużo lepiej, ale...

W trakcie testowania sprzętów wyszła aktualizacja aplikacji. Jak już wspomniałam, wraz z nią poprawiła się przynajmniej jedna kwestia, tj. Roomby faktycznie pokazywały, które pomieszczenie aktualnie sprzątają nie tylko na mapie na żywo, ale i poniżej na szczegółowej liście. Pojawił się za to problem w postaci jednego odkurzacza, który widniał w aplikacji, ale kompletnie nie mógł się z nią połączyć, mimo moich wielokrotnych prób, ponownego wyłączania i włączania, łączenia z WiFi itp. Jedyną dostępną opcją było już w pewnym momencie przywrócenie ustawień fabrycznych. To powoduje też oczywiście usunięcie utworzonych cykli, zapisanej mapy i wszelkich innych ustawień.

O czym dodatkowo muszę wspomnieć, to że Roomby wymagają połączenia z WiFi o częstotliwości 2.4 GHz (większa Roomba również 5 GHz), ale... bywa z tym różnie. Niestety miałam problem z połączeniem odkurzaczy z internetem, a serwis zalecił rozdzielenie sygnałów, a także wyłączenie funkcji autobalansowania w routerze. Dobrze jest sprawdzić, jakiego rodzaju internet posiadamy w domu, a także czy jesteśmy w stanie wydzielić sygnały, żeby oszczędzić sobie kilkudziesięciominutowego siedzenia na podłodze i zastanawiania się, co może być przyczyną błędu komunikacji.

Ile trzeba zapłacić za taką przyjemność? Tyle kosztuje Roomba Plus 575 i Max 775

iRobot Roomba Max 775 Combo Ilona Dobijańska archiwum prywatne

Nie można pominąć jednej z najważniejszych informacji, czyli ceny! Odkurzacze automatyczne dostępne są w rozmaitych cenach: bardzo wiele zależy od tego, jakie funkcje stoją za konkretnym modelem. Ile więc trzeba zapłacić za te, które przyszło mi testować? iRobot Roomba Plus 575 na stronie producenta kosztuje aktualnie 1999 zł (regularna cena: 2099 zł), natomiast iRobot Roomba Max 775 ma obecnie cenę 3599 zł (regularna cena: 3799 zł), czyli wciąż jest to dość sporo.

Mimo mniejszych i większych minusów, jakie dało się odczuć podczas użytkowania sprzętów, trudno im odmówić wyraźnych zalet - są skuteczne, wydajne i potrafią mocno ułatwić nam życie. Cena jest wysoka i jest to poważny zakup, dlatego podczas wyboru swojego modelu trzeba wziąć pod uwagę istotne aspekty, takie jak wielkość produktu dopasowany do przedmiotów i warunków znajdujących się w naszym mieszkaniu, abyśmy byli jak najbardziej zadowoleni.



