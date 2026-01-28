W zeszłym roku doszło do niekontrolowanej deorbitacji drugiego stopnia rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, którego części spadły na terenie Polski. W najbliższy weekend wystąpi ryzyko do podobnego zdarzenia. Tym razem z powodu elementu chińskiej rakiety, który jest naprawdę masywny.

Drugi stopień chińskiej rakiety Zhuque-3 (ZQ-3) spadnie na Ziemię

Tym razem za sytuację odpowiada prywatna firma z Chin o nazwie Landspace. Na początku grudnia wystrzeliła ona rakietę Zhuque-3 (ZQ-3). Był to jej pierwszy lot i nie do końca udany. Próba odzyskania pierwszego stopnia zakończyła się eksplozją podczas lądowania.

Drugi stopień rakiety Zhuque-3 (ZQ-3) doleciał na orbitę, ale obecnie spada i za kilka dni ulegnie niekontrolowanej deorobitacji. Wpadnie w atmosferę Ziemi i następnie się spali, ale pewne elementy konstrukcji mogą spaść na powierzchnię. Zwłaszcza że fragment jest spory, bo jego masa przekracza 12 ton.

Obecne perygeum rakiety to około 134 kilometry. Dla porównania Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porusza się na wysokości ponad 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Drugi stopień Zhuque-3 (ZQ-3) jest więc coraz bliżej atmosfery, w którą powinien wpaść w okolicy piątku 30 stycznia.

Polska na liście obszarów potencjalnie zagrożonych deorbitacją rakiety

Warto dodać, że wytyczona ścieżka lotu rakiety przebiega przez Europę i także Polskę. Czy grozi nam powtórka z zeszłego roku, gdy na terytorium kraju spadły fragmenty Falcona 9 firmy SpaceX? Prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale niczego nie można w 100 proc. przesądzić.

Z prognozy EUSST wynika, że centralny moment deorbitacji drugiego stopnia rakiety Zhuque-3 (ZQ-3) przypada 30 stycznia (piątek) o godzinie 9:42. Okno jest dosyć szerokie, co warto mieć na uwadze, bo zakres szacuje się na +/- 10 godzin.

Karol Wójcicki z profilu Z głową w gwiazdach zwraca uwagę na fakt, że około godziny 09:52 mógłby odbyć się przelot elementu nad wybrzeżem Polski. Jeśli więc doszłoby do rozpadu wspomniane około 10 minut wcześniej, to istniałaby szansa na zobaczenie fragmentów nad Bałtykiem. To jednak nic pewnego i równie dobrze do wejścia konstrukcji w atmosferę Ziemi może dojść w zupełnie innym miejscu globu.

