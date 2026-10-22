Jak poważnym zagrożeniem są dla Rosji ukraińskie drony? Wystarczy tylko spojrzeć na wszystkie - bardziej lub mniej udane - próby ochrony kluczowych odcinków logistycznych i infrastruktury. A że Kijów udowodnił już, że jego drony latają naprawdę daleko, Moskwa musi myśleć o ochronie nawet mocno oddalonego od frontu zaplecza.

Jak choćby Specjalna Strefa Ekonomiczna Ałabuga w Tatarstanie, gdzie produkowane są lokalne odpowiedniki irańskich Shahedów, czyli drony Gierań. Już w ubiegłym roku w sieci pojawiły się doniesieniach o "wieżach rozpaczy", czyli obronnych konstrukcjach wyposażonych w moduły obrony powietrznej Pancyr, a teraz docierają do nas informacje o kolejnych rozwiązaniach.

Rozwiń

33 stanowiska obrony powietrznej

Według ustaleń rosyjskiej redakcji Radia Swoboda wokół zakładów utworzono już 33 stanowiska obrony powietrznej. Skalę rozbudowy infrastruktury ujawniają zdjęcia satelitarne z 21 października. Wynika z nich, że od wiosny na terenie Ałabugi i w jej okolicy powstały betonowe wieże przeznaczone do rozmieszczenia systemów obrony powietrznej oraz nowe stanowiska dla zestawów rakietowych.

Według Radia Swoboda mogą to być systemy Pancyr lub Tor, ale Rosjanie przygotowali również wieże wyposażone w przeciwlotnicze karabiny maszynowe. Dodatkowym elementem zabezpieczeń są konstrukcje umożliwiające rozciąganie siatek antydronowych nad budynkami produkcyjnymi. Takie osłony mają utrudniać bezzałogowcom bezpośrednie uderzenie w chronione obiekty.

Ałabuga ważnym ośrodkiem produkcji dronów

Specjalna strefa ekonomiczna Ałabuga, położona w rosyjskim Tatarstanie, jest jednym z kluczowych ośrodków produkcji rosyjskich dronów uderzeniowych, które są wykorzystywane przez Rosję w atakach na ukraińskie miasta, infrastrukturę energetyczną i obiekty wojskowe.

Rozbudowa zabezpieczeń zbiega się zaś w czasie z rozwojem zakładów produkcyjnych, które mają produkować więcej nowych wersji Gierań-4 i Gierań-5. Wcześniejsze zdjęcia satelitarne, opublikowane we wrześniu, wskazywały na powstanie kolejnych hal i magazynów na terenie strefy.

Wygląda więc na to, że chociaż ukraińskie drony po raz ostatni dotarły do Ałabugi w czerwcu 2025 roku, czyli ponad rok temu, Rosja ma świadomość zagrożenia z ich strony. Pytanie tylko, jak ze skutecznością nowych zabezpieczeń, zwłaszcza że nie wiemy nawet, ile systemów faktycznie tam rozmieszczono i pozostaje w gotowości do działania.