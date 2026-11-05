330 ton, minus 269 stopni i potężne pole magnetyczne. ITER przetestował kolosa

W skrócie Inżynierowie projektu ITER przetestowali cewkę pola toroidalnego o wadze 330 ton, która służy do utrzymywania gorącej plazmy wewnątrz reaktora fuzyjnego.

Magnes schłodzono do temperatury 4 kelwinów, czyli około minus 269 stopni Celsjusza, aby umożliwić zjawisko nadprzewodnictwa podczas przepływu prądu.

Podczas testów sprawdzano reakcję cewki na siły elektromagnetyczne przy natężeniu prądu 34 kiloamperów, porównując wyniki z modelami komputerowymi.

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W projekcie ITER, czyli największym na świecie eksperymentalnym reaktorze fuzyjnym, trwają przygotowania do kolejnych etapów prac. Inżynierowie przeprowadzili testy jednego z ogromnych magnesów, który będzie odpowiadał za utrzymywanie niezwykle gorącej plazmy. Urządzenie waży tyle, co kilkadziesiąt ciężarówek.

Magnes ważący 330 ton schłodzono do ekstremalnej temperatury

Testowany element oznaczony numerem 17 to jedna z cewek pola toroidalnego. Ma charakterystyczny kształt litery D i jest częścią układu magnetycznego, który pozwoli kontrolować plazmę wewnątrz reaktora. Cała konstrukcja waży około 330 ton.

Zanim jednak magnes będzie mógł trafić na swoje miejsce, musi przejść serię wymagających prób. Inżynierowie schłodzili go do temperatury 4 kelwinów, czyli około minus 269 stopni Celsjusza. Następnie zwiększyli natężenie przepływającego przez niego prądu do 34 kiloamperów. To połowa wartości, z jaką element ma pracować w przyszłości.

Dlaczego potrzebne jest tak silne chłodzenie? Cewka wykorzystuje nadprzewodnictwo, czyli zjawisko pozwalające przewodzić prąd elektryczny bez oporu. Dzięki temu może wytwarzać bardzo silne pole magnetyczne.

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ITER sprawdza, jak magnes zachowuje się pod obciążeniem

Samo osiągnięcie odpowiedniego natężenia prądu nie było jedynym celem. Specjaliści sprawdzali też, jak ogromna konstrukcja reaguje na siły elektromagnetyczne. Wyniki porównywano z wcześniejszymi modelami komputerowymi, aby upewnić się, że magnes zachowuje się zgodnie z przewidywaniami.

To ważny krok, aby osiągnąć 34 kiloampery i potwierdzić, że cewka zachowuje się zgodnie z przewidywaniami modeli.

30 października cewkę przeniesiono na specjalną platformę transportową. Po tymczasowym składowaniu trafi do hali montażowej, gdzie zostanie przygotowana do instalacji w reaktorze.

Kolejne magnesy czekają na swoją kolej

Następnym elementem, który przejdzie testy, będzie zapasowa cewka numer 19. Jej chłodzenie ma rozpocząć się w kwietniu 2027 roku. Inżynierowie planują również sprawdzić ją przy różnych warunkach pracy, w tym podczas prób związanych z utratą nadprzewodnictwa.

Docelowo ITER wykorzysta 18 cewek pola toroidalnego, 6 cewek pola poloidalnego oraz centralny solenoid. Razem stworzą układ magnetyczny, który będzie utrzymywał rozgrzaną do ekstremalnych temperatur plazmę z dala od ścian komory reaktora. To właśnie kontrolowanie plazmy jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed naukowcami pracującymi nad uzyskaniem energii z fuzji jądrowej.

Źródło: ITER



