330 ton, minus 269 stopni i potężne pole magnetyczne. ITER przetestował kolosa

Karol Kubak

Karol Kubak

Największy na świecie eksperymentalny reaktor fuzyjny przygotowuje się do kolejnego ważnego etapu. Inżynierowie przetestowali właśnie gigantyczny magnes ważący 330 ton.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wizualizacja wnętrza reaktora ITER, przedstawiająca komorę plazmy oraz system magnesów nadprzewodzących.
Gigantyczny magnes ITER przeszedł ważne testy. Waży 330 ton (na zdjęciu poglądowym: wizualizacja projektu ITER)materiały prasowe

W skrócie

  • Inżynierowie projektu ITER przetestowali cewkę pola toroidalnego o wadze 330 ton, która służy do utrzymywania gorącej plazmy wewnątrz reaktora fuzyjnego.
  • Magnes schłodzono do temperatury 4 kelwinów, czyli około minus 269 stopni Celsjusza, aby umożliwić zjawisko nadprzewodnictwa podczas przepływu prądu.
  • Podczas testów sprawdzano reakcję cewki na siły elektromagnetyczne przy natężeniu prądu 34 kiloamperów, porównując wyniki z modelami komputerowymi.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

W projekcie ITER, czyli największym na świecie eksperymentalnym reaktorze fuzyjnym, trwają przygotowania do kolejnych etapów prac. Inżynierowie przeprowadzili testy jednego z ogromnych magnesów, który będzie odpowiadał za utrzymywanie niezwykle gorącej plazmy. Urządzenie waży tyle, co kilkadziesiąt ciężarówek.

Magnes ważący 330 ton schłodzono do ekstremalnej temperatury

Testowany element oznaczony numerem 17 to jedna z cewek pola toroidalnego. Ma charakterystyczny kształt litery D i jest częścią układu magnetycznego, który pozwoli kontrolować plazmę wewnątrz reaktora. Cała konstrukcja waży około 330 ton.

Zanim jednak magnes będzie mógł trafić na swoje miejsce, musi przejść serię wymagających prób. Inżynierowie schłodzili go do temperatury 4 kelwinów, czyli około minus 269 stopni Celsjusza. Następnie zwiększyli natężenie przepływającego przez niego prądu do 34 kiloamperów. To połowa wartości, z jaką element ma pracować w przyszłości.

Dlaczego potrzebne jest tak silne chłodzenie? Cewka wykorzystuje nadprzewodnictwo, czyli zjawisko pozwalające przewodzić prąd elektryczny bez oporu. Dzięki temu może wytwarzać bardzo silne pole magnetyczne.

Może cię zainteresować:

IBM Quantum połączył dwa chipy Nighthawk aluminiowymi kablami (zdj. ilustr.)
Komputery

IBM łączy procesory kwantowe w sieć. Powstają najpotężniejsze układy tego typu

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

ITER sprawdza, jak magnes zachowuje się pod obciążeniem

Samo osiągnięcie odpowiedniego natężenia prądu nie było jedynym celem. Specjaliści sprawdzali też, jak ogromna konstrukcja reaguje na siły elektromagnetyczne. Wyniki porównywano z wcześniejszymi modelami komputerowymi, aby upewnić się, że magnes zachowuje się zgodnie z przewidywaniami.

To ważny krok, aby osiągnąć 34 kiloampery i potwierdzić, że cewka zachowuje się zgodnie z przewidywaniami modeli.
Powiedział Adrien Deydier, główny inżynier mechanik ITER zaangażowany w testy.

30 października cewkę przeniesiono na specjalną platformę transportową. Po tymczasowym składowaniu trafi do hali montażowej, gdzie zostanie przygotowana do instalacji w reaktorze.

Kolejne magnesy czekają na swoją kolej

Następnym elementem, który przejdzie testy, będzie zapasowa cewka numer 19. Jej chłodzenie ma rozpocząć się w kwietniu 2027 roku. Inżynierowie planują również sprawdzić ją przy różnych warunkach pracy, w tym podczas prób związanych z utratą nadprzewodnictwa.

Docelowo ITER wykorzysta 18 cewek pola toroidalnego, 6 cewek pola poloidalnego oraz centralny solenoid. Razem stworzą układ magnetyczny, który będzie utrzymywał rozgrzaną do ekstremalnych temperatur plazmę z dala od ścian komory reaktora. To właśnie kontrolowanie plazmy jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed naukowcami pracującymi nad uzyskaniem energii z fuzji jądrowej.

Źródło: ITER

Zobacz również:

Chiński magazyn energii ukryty jest pod ziemią
Energia

Chiny ukryły go pod ziemią. To największy taki magazyn energii na świecie

Natalia Charkiewicz
Natalia Charkiewicz


Alpejskie lodowce topnieją w szybkim tempie. Sierpień najgorętszym miesiącem w historii© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze