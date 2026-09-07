4 rzeczy, które twój telefon robi w nocy, a ty nawet o tym nie wiesz

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

Smartfon podłączony wieczorem do ładowarki nie zawsze ogranicza się wyłącznie do uzupełniania energii. Gdy przez dłuższy czas pozostaje nieużywany, system może wykorzystać ten moment do porządkowania pamięci, analizy zdjęć, optymalizacji aplikacji i innych zadań wykonywanych w tle. Wyjaśniamy, jakie cztery procesy mogą uruchamiać się w nocy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Kobieta śpi w łóżku obok ładowanego na nocnej szafce smartfona na podstawce bezprzewodowej.
Co robi smartfon w trakcie nocnego ładowania? To często dzieje się w tle.123RF.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Gdy ekran gaśnie, zaczyna się praca. Te rzeczy smartfon robi w nocy
  2. Ulepszenia klawiatury Gboard
  3. Porządkowanie pamięci telefonu
  4. Analiza i porządkowanie galerii zdjęć
  5. Optymalizacja aplikacji na kolejny dzień
  6. Dlaczego smartfon przekłada część zadań na noc?

Gdy ekran gaśnie, zaczyna się praca. Te rzeczy smartfon robi w nocy

Noc jest dla smartfona dogodnym momentem na wykonanie zadań, które w ciągu dnia mogłyby niepotrzebnie obciążać procesor, baterię albo łącze internetowe. Telefon przez dłuższy czas pozostaje wtedy nieużywany, często jest podłączony do ładowarki i domowej sieci Wi-Fi, dlatego system chętnie wykorzystuje ten okres do prac wykonywanych w tle. Najczęściej chodzi o kilka konkretnych procesów, które mają usprawnić działanie urządzenia i przygotować je do kolejnego dnia.

Ulepszenia klawiatury Gboard

Gboard korzysta z uczenia federacyjnego, w którym część obliczeń związanych z trenowaniem modeli odbywa się bezpośrednio na telefonie, zamiast przesyłania pełnych danych wpisywanych przez użytkownika na serwery. System może wykorzystywać m.in. informacje o sposobie korzystania z podpowiedzi czy autokorekty, a następnie przekazywać odpowiednio przetworzone wyniki obliczeń służące do ulepszania modelu. Takie zadania najlepiej wykonywać wtedy, gdy telefon jest bezczynny, podłączony do zasilania i ma dostęp do sieci, ponieważ ogranicza to ich wpływ na baterię i wydajność urządzenia.

Zobacz również:

Telefon nie chce się ładować? Przyczyną nie zawsze jest zepsuty kabel, czasem wystarczy wyczyścić port USB-C.
Technologia

Kłaczki i brud, telefon się nie ładuje. Jak wyczyścić USB-C bez zwarcia?

Anna Czowalla
Anna Czowalla

Porządkowanie pamięci telefonu

Android może również wykorzystywać okres bezczynności do konserwacji pamięci flash. Jednym z elementów takiej pracy są operacje TRIM, dzięki którym system wskazuje nośnikowi bloki danych, które nie są już potrzebne i mogą zostać przygotowane do ponownego wykorzystania. Nie chodzi przy tym o usuwanie prywatnych zdjęć, filmów czy dokumentów, lecz o techniczne porządkowanie przestrzeni po wcześniej skasowanych danych. Regularna konserwacja pomaga ograniczyć spadki wydajności pamięci.

Analiza i porządkowanie galerii zdjęć

Kolejna grupa zadań dotyczy galerii zdjęć. Zdjęcia Google potrafią rozpoznawać osoby i zwierzęta widoczne na fotografiach, a następnie łączyć podobne ujęcia w grupy, co później ułatwia przeglądanie i wyszukiwanie biblioteki. Przy dużej liczbie plików taka analiza wymaga czasu i mocy obliczeniowej, dlatego część pracy może zostać wykonana dopiero wtedy, gdy telefon przez dłuższy czas pozostaje nieużywany. Google w oficjalnej pomocy Zdjęć Google zaleca nawet, by przy problemach z odświeżaniem grup twarzy pozostawić urządzenie na noc podłączone do ładowarki i sieci Wi-Fi.

Zobacz również:

Mierzenie jakości snu urządzeniami może prowadzić do obsesji. Proste nawyki działają lepiej
Medycyna

Smartwatch pokazuje, że źle śpisz? Lekarze mówią o nowej obsesji

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Optymalizacja aplikacji na kolejny dzień

W tle może działać również mechanizm odpowiedzialny za przygotowywanie aplikacji do sprawniejszego uruchamiania. Android Runtime analizuje i optymalizuje fragmenty kodu, dzięki czemu przy kolejnym otwarciu programu procesor może mieć mniej pracy do wykonania. Jedno z takich zadań, określane jako background dexopt, jest domyślnie uruchamiane okresowo wtedy, gdy telefon pozostaje bezczynny i jest podłączony do ładowania. Efekt nie musi być spektakularny przy pojedynczej aplikacji, ale w skali całego systemu takie działania pomagają utrzymać płynność i skrócić czas uruchamiania często używanych programów.

Dlaczego smartfon przekłada część zadań na noc?

Android nie uruchamia specjalnych procesów dlatego, że wybija konkretna godzina. Jednym z mechanizmów planujących pracę w tle jest JobScheduler, który może odłożyć zadanie do chwili, gdy telefon będzie bezczynny, podłączony do ładowarki i połączony z siecią. Noc szczególnie temu sprzyja, bo urządzenie przez kilka godzin nie jest używane i nie musi dzielić zasobów z aplikacjami działającymi na ekranie.

Zobacz również:

Jak wyłączyć Gemini w telefonie? To coraz trudniejsze, ale możliwe
Aplikacje

Nie chcesz AI w telefonie? Oto jak pozbyć się Gemini

Anna Gburek
Anna Gburek

Sposób użytkowania telefonu czasami wpływa też na sam proces ładowania baterii. Telefony Google Pixel mogą tak sterować uzupełnianiem energii, aby osiągnąć 100 proc. dopiero w pobliżu zwyczajowej godziny odłączenia urządzenia od ładowarki, co ma ograniczać długotrwałe utrzymywanie akumulatora na pełnym poziomie i spowalniać jego zużycie. Zbliżone rozwiązania stosują również wybrane modele Samsung Galaxy oraz iPhone'y.

Zobacz również:

Smart TV może mulić z powodu zbyt małej pamięci.
Technologia

Smart TV muli przy oglądaniu Netflixa? Sprawdź to proste rozwiązanie

Agnieszka Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk


Więzienie zamienione w teatr. Sztuka daje nadzieję na powrót do społeczeństwa© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze