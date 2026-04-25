40 lat po Czarnobylu. Jak katastrofa zmieniła energetykę jądrową?

W skrócie W 1986 roku w Czarnobylu doszło do katastrofy jądrowej spowodowanej błędami ludzkimi i wadami konstrukcyjnymi reaktora RBMK.

Informacje o katastrofie dotarły do Polski, gdy wykryto radioaktywną chmurę, a w odpowiedzi masowo podano płyn Lugola.

Po katastrofie zmieniono podejście do bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, a obecnie rozwijane są nowe technologie, takie jak małe reaktory modułowe.

40 lat po katastrofie elektrowni w Czarnobylu

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku w reaktorze numer cztery elektrowni w Czarnobylu miał zostać przeprowadzony z pozoru rutynowy test bezpieczeństwa. Paradoksalnie to właśnie ten sprawdzian, w połączeniu z błędami ludzkimi, pośpiechem i poważnymi wadami konstrukcyjnymi samej maszyny, doprowadził do niewyobrażalnej katastrofy.

Głównym problemem radzieckiego reaktora RBMK było bardzo niebezpieczne zjawisko fizyczne. W pewnych warunkach, gdy woda chłodząca rdzeń zaczynała wrzeć i zamieniać się w parę, reakcja jądrowa zamiast zwalniać, gwałtownie przyspieszała. To trochę tak, jakby w pędzącym samochodzie wciśnięcie hamulca powodowało nagłe dodanie gazu.

Gdy operatorzy w sterowni zorientowali się, że sytuacja wymyka się spod kontroli, próbowali awaryjnie wyłączyć reaktor. Wprowadzili do jego wnętrza specjalne pręty, które miały zatrzymać reakcję. Problem w tym, że przez błąd projektowy ich grafitowe końcówki na ułamek sekundy jeszcze bardziej zwiększyły moc. W efekcie doszło do dwóch potężnych eksplozji, które rozerwały konstrukcję reaktora i uwolniły do atmosfery ogromne ilości substancji promieniotwórczych. Była to tragedia wynikająca nie tylko z błędów ludzi, ale też z technologii pełnej niebezpiecznych rozwiązań i braku odpowiedniego bezpieczeństwa.

Jej najbardziej znanym symbolem stał się los pobliskiej Prypeci - tętniącego życiem miasta, zbudowanego specjalnie dla pracowników elektrowni i ich rodzin. Dzień po wybuchu zarządzono nagłą ewakuację blisko pięćdziesięciu tysięcy jego mieszkańców, którzy, zabierając w pośpiechu tylko najpotrzebniejsze rzeczy, opuścili swoje domy na zawsze, na naszych oczach zamieniając to miejsce w ponure miasto widmo.

Centrum Prypeci w 2018 roku. W centrum zdjęcia - dom kultury "Energetyk". Miasto duchów stało się inspiracją dla wielu książek, filmów i gier

Promieniotwórcza chmura i płyn Lugola

Informacje o katastrofie długo nie docierały zza wschodniej granicy oficjalnymi kanałami, a prawda wyszła na jaw dopiero, gdy radioaktywną chmurę wykryto najpierw w Szwecji, a chwilę później w Polsce. Pierwszy sygnał w naszym kraju pojawił się rankiem 28 kwietnia. Aparatura pomiarowa na stacji w Mikołajkach, monitorująca skażenia powietrza, zarejestrowała nagły, drastyczny wzrost promieniowania. Dane natychmiast trafiły do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, gdzie szybko powiązano fakty i ustalono, że nad kraj nadciąga radioaktywny opad.

Jednym z najgroźniejszych składników był promieniotwórczy jod, który łatwo gromadzi się w tarczycy. Aby temu zapobiec, zdecydowano o masowym podaniu płynu Lugola - roztworu jodu, który miał "zająć miejsce" w organizmie, zanim zrobi to jego niebezpieczny odpowiednik. W krótkim czasie objęto akcją miliony dzieci i młodzieży.

Kolejki w przychodniach, szkolne gabinety i charakterystyczna, ciemna ciecz - to obrazy, które pewnie wiele osób pamięta do dziś. Choć panował chaos informacyjny, sama akcja była jedną z największych operacji profilaktycznych w powojennej Polsce.

Dlaczego doszło do katastrofy w Czarnobylu?

Czarnobyl nie był "zwykłą awarią". Był splotem błędów ludzkich i wad konstrukcyjnych. Reaktory typu RBMK miały cechy, które dziś uznano by za niedopuszczalne - między innymi niestabilność przy niskiej mocy i brak skutecznych automatycznych zabezpieczeń.

Eksperyment prowadzony tej nocy miał sprawdzić, czy turbiny będą w stanie przez chwilę zasilać systemy bezpieczeństwa po odcięciu prądu. Sam pomysł nie był absurdalny, ale sposób jego przeprowadzenia... już tak. Wyłączono część zabezpieczeń i doprowadzono reaktor do stanu skrajnej niestabilności.

To właśnie po Czarnobylu zaczęto na serio traktować zasadę, że elektrownia jądrowa musi być bezpieczna nawet wtedy, gdy człowiek popełni błąd. Dziś to jeden z fundamentów projektowania takich obiektów.

Jak zmieniły się elektrownie jądrowe?

Od 1986 roku energetyka jądrowa przeszła ogromną zmianę. Współczesne elektrownie jądrowe opierają się na zasadzie "obrony w głąb", czyli wielowarstwowych zabezpieczeń. Jeśli jeden system zawiedzie, kolejne przejmują jego funkcję.

Amerykańska elektrownia jądrowa Vogtle w stanie Georgia. Jedna z najnowocześniejszych w USA YUSUKE TOMIYAMA Yomiuri AFP

Zmieniły się też same reaktory. Powszechnie stosowane dziś konstrukcje wykorzystują wodę nie tylko do chłodzenia, ale też do kontrolowania reakcji jądrowej. W praktyce oznacza to, że gdyby wody zabrakło, reakcja po prostu wygasa. To naturalny mechanizm bezpieczeństwa, którego brakowało w Czarnobylu.

Standardem stały się także potężne obudowy bezpieczeństwa - charakterystyczne kopuły z betonu i stali. Ich zadaniem jest zatrzymanie substancji promieniotwórczych nawet w przypadku poważnej awarii. To element, którego w Czarnobylu nie było.

Coraz większą rolę odgrywają też systemy pasywne. W przeciwieństwie do starszych rozwiązań nie wymagają prądu ani interwencji człowieka. Wykorzystują prawa fizyki, takie jak grawitacja czy naturalny obieg ciepła, aby automatycznie chłodzić reaktor. To ogromna zmiana w podejściu do bezpieczeństwa.

Reaktory SMR to tanie, bezpieczne i ekologiczne źródło energii przyszłości Rolls-Royce materiały prasowe

Przyszłością mogą być małe reaktory modułowe

Dzisiejsza energetyka jądrowa to zupełnie inny świat niż ten z lat 80. XX wieku. Na horyzoncie pojawiają się małe reaktory modułowe powszechnie znane w branży pod skrótem SMR, czyli kompaktowe jednostki budowane częściowo w fabrykach i montowane na miejscu. Dzięki temu można lepiej kontrolować jakość wykonania i skrócić czas budowy.

Jednocześnie atom pozostaje jednym z najczystszych źródeł energii. Elektrownie jądrowe nie emitują dwutlenku węgla podczas produkcji prądu, co ma ogromne znaczenie w kontekście zmian klimatu. Produkują energię stabilnie, niezależnie od pogody i pory dnia.

