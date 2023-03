Spis treści: 01 Na co zwrócić uwagę przy zakupie telewizora?

02 Ile wydać na telewizor?

03 Jaką rozdzielczość powinien mieć telewizor?

04 Jaki wybrać rozmiar ekranu?

05 LED, QLED, OLED, NanoCell. Jaki typ wyświetlacza?

06 Czy telewizor powinien być Smart?

Na co zwrócić uwagę przy zakupie telewizora?

Zakup telewizora to nie taki prosty proces, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim, aby wybrać ten właściwy, musimy posortować ogromną liczbę telewizorów dostępnych na rynku.

Chcąc ułatwić sobie tę decyzję warto kierować się pięcioma kluczowymi czynnikami, które pomogą dopasować nam właściwy telewizor:

Ceną

Rozdzielczością

Typem wyświetlacza

Rozmiarem ekranu

Inteligentnymi platformami (Smart TV)

Ile wydać na telewizor?

Na początek musimy zastanowić się, ile chcemy wydać na telewizor. Jest to między innymi uzależnione od tego, gdzie planujemy go używać i w związku z tym, jak duży musi on być. To właśnie rozmiar, rozdzielczość oraz typ wyświetlacza mają największe znaczenie przy kształtowaniu ceny.

Ceny telewizorów zaczynają się już od kilkuset złotych. Zazwyczaj te najtańsze modele to urządzenia o niewielkich rozmiarach (do 40 cali) i dysponujące rozdzielczością Full HD, a także z okrojonym systemem Smart TV. Najlepiej sprawdzą się w pokojach dziecięcych lub gościnnych. Ewentualnie mogą być umieszczane w sypialni lub mniejszym salonie.

Zdecydowanie lepiej prezentować będą się urządzenia w przedziale cenowym od 1300 złotych do około 2500 złotych. Telewizory sprzedawane w takiej cenie są już większych rozmiarów i mają lepiej rozwinięty system Smart TV.

Natomiast dla osób, które szukają lepszej jakości, odpowiednie będą telewizory w przedziale cenowym od 2500 złotych do około 5000 złotych. W tej cenie można zakupić urządzenia z matrycą QLED lub OLED i wyświetlaczem zazwyczaj 4K, a rzadziej 8K.

Jeśli chodzi o prawdziwych koneserów, to najlepiej sprawdzą się telewizory powyżej 5000 złotych. Są one wyposażone w ekrany OLED i QLED i w dodatku posiadają szereg dodatkowych technologii, które poprawiają jakość obrazu. Najczęściej mają one wyświetlacze 8K. Dodatkowo cechuje je nowoczesne wzornictwo i cienkie ramki, które świetnie sprawdzą się w modernistycznych i eleganckich wnętrzach.

Jaką rozdzielczość powinien mieć telewizor?

Właściwa rozdzielczość telewizora jest uzależniona od rozmiaru ekranu i odległości w jakiej będziemy go oglądać. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy telewizor ma służyć do grania na konsoli. Wtedy najlepszym wyborem będzie telewizor 4K.

W teorii powinno się wybierać telewizor o wyższej rozdzielczości w przypadku, gdy kupuje się duży zestaw i niższej, gdy ekran ma być mniejszy. Zalecana rozdzielczość co do rozmiarów, przedstawia się następująco:

Rozdzielczość 720p - jest ona odpowiednia dla telewizorów o przekątnej poniżej 32 cali.

- jest ona odpowiednia dla telewizorów o przekątnej poniżej 32 cali. Rozdzielczość 1080p - jest odpowiednia dla telewizorów o przekątnej poniżej 42 cali.

- jest odpowiednia dla telewizorów o przekątnej poniżej 42 cali. Rozdzielczość 4K - jest odpowiednia dla telewizorów wszystkich rozmiarów. Szczególnie zalecana jest do gier 4K i Blu-ray UHD.

- jest odpowiednia dla telewizorów wszystkich rozmiarów. Szczególnie zalecana jest do gier 4K i Blu-ray UHD. Rozdzielczość 8K - jest ona odpowiednia dla telewizorów o bardzo dużych rozmiarach. Minusem wyboru tej rozdzielczości jest to, że brakuje treści produkowanych w 8K.

Jaki wybrać rozmiar ekranu?

Wybór właściwego rozmiaru ekranu telewizora zależy od tego, jak daleko planujesz siedzieć od telewizora. Oczywiście mniejsze telewizory są lepsze do mniejszych pomieszczeń, natomiast te większe sprawdzą się w dużych pomieszczeniach, gdzie jest możliwość, aby usiąść z dala od ekranu.

Najłatwiejszym i szybkim sposobem na dopasowanie odpowiedniego rozmiaru telewizora do konkretnej przestrzeni jest zmierzenie odległości między np. kanapą czy fotelem, a miejscem, w którym chcesz umieścić telewizor.

W przypadku telewizora o rozdzielczość 1080p odległość tę należy podzielić na pół. Natomiast decydując się na telewizor 4K, używamy pomiaru odległości bez żadnych dodatkowych obliczeń. W obu przypadkach liczba, którą uzyskamy to największy telewizor, jaki możemy umieścić na danej przestrzeni.

W praktyce wygląda to tak, że np. wymiary telewizora 55 cali pozwalają na ustawienie go w pomieszczeniu, w którym można wygospodarować od 240 cm do 480 cm odległości. Do większego pokoju zalecany jest już telewizor 65 cali.

LED, QLED, OLED, NanoCell. Jaki typ wyświetlacza?

Ważny jest również wybór odpowiedniego wyświetlacza. Większość telewizorów ma wyświetlacze LED LCD, które wyświetlają obraz na ekranie LCD i oświetlają diodami LED. Zapewnia to obraz wysokiej jakości, jednak wyświetlacze tego typu mogą mieć tzw. gorące punkty. Powodują one, że w niektórych miejscach oświetlenie jest jaśniejsze, co powoduje problemy z wyświetlaniem ciemnej czerni.

Funkcje, takie jak aktywne i lokalne przyciemnianie mają wspomóc lepsze prezentowanie się telewizorów LED LCD, wykorzystując do tego wyższe współczynniki kontrastu oraz podświetlenie mini-LED.

Natomiast wyświetlacz QLED z kropkami kwantowymi również wspomaga usunięcie powyższego problemu. W skrócie wyświetlacz QLED jest telewizorem LCD, ale wyższej klasy. Oferuje bardziej naturalne kolory i wyższy współczynnik kontrastu niż typowe LCD, a do tego może pochwalić się wyższą jasnością, również w trybie HDR.

Na rynku dostępne są także urządzenia z ekranem NanoCell. Ich nazwa dosłownie oznacza "nano-komórki". W tym przypadku, w celu poprawienia jakości matrycy LCD, umieszczono na niej warstwę nano-cząstek o średnicy około 1 nm. Sprawia to, że kolory stają się realistyczne i czystsze, bez efektu rozmazania czy poświaty, która często jest widoczna w oryginalnych matrycach LCD.

Według wielu osób najlepsze i zarazem najdroższe są wyświetlacze OLED, które przede wszystkim zapewniają równowagę między ceną a jakością obrazu. Wykorzystują one organiczne diody LED, które są kontrolowane piksel po pikselu. W praktyce oznacza to, że każdy piksel może być wyłączony niezależnie od pozostałych, co gwarantuje nam wysoki współczynnik kontrastu.

Czy telewizor powinien być Smart?

Z telewizorami Smart TV mamy do czynienia już od kilkunastu lat, gdy pierwszy raz zostały one podłączone do internetu. To właśnie dzięki temu możemy odtwarzać między innymi filmy z serwisów VOD i przeglądać strony internetowe oraz instalować aplikacje takie jak np. YouTube.

Sama nazwa Smart TV tłumaczona z języka angielskiego oznacza mądry, inteligentny telewizor. Termin ten nabrał prawdziwego sensu, kiedy w odbiornikach zastosowano sztuczną inteligencję, co pozwoliło np. na korzystanie z asystentów głosowych.

Zdjęcie Smart TV pozwala na korzystanie z ogromnej ilości aplikacji / 123RF/PICSEL

Aktualnie telewizory Smart korzystają z różnego oprogramowania systemowego. Od niego zależny jest m.in. sposób poruszania się po zainstalowanych aplikacjach. W dodatku system Smart TV w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia korzystanie z wszystkich dostępnych opcji telewizora i coraz częściej jest w stanie w niektórych przypadkach zastąpić nawet komputer.

Z tego powodu warto przed kupnem telewizora sprawdzić, czy urządzenie posiada Smart TV i jaki system go obsługuje. Największą popularnością cieszą się następujące systemy operacyjne:

Android TV - ten niezwykle popularny system, umieszczony jest w telewizorach Sony, Philips, TCL czy Sharp. Jego największą zaletą jest dostęp do sklepu Play, w którym znajduje się wiele aplikacji i filmów. Dodatkowo Android TV współpracuje ze smartfonami działającymi w oparciu o mobilnego Androida.

- ten niezwykle popularny system, umieszczony jest w telewizorach Sony, Philips, TCL czy Sharp. Jego największą zaletą jest dostęp do sklepu Play, w którym znajduje się wiele aplikacji i filmów. Dodatkowo Android TV współpracuje ze smartfonami działającymi w oparciu o mobilnego Androida. Tizen - to system obecny w telewizorach Samsunga, który charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem. Równocześnie posiadacze smartfonów tego producenta mogą skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, łącząc oba urządzenia.

- to system obecny w telewizorach Samsunga, który charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem. Równocześnie posiadacze smartfonów tego producenta mogą skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, łącząc oba urządzenia. webOS - to system dostępny w telewizorach LG. Bazuje na sztucznej inteligencji, która ułatwia szukanie odpowiednich treści, a także korzystanie z aplikacji, między innymi umożliwiając sterowanie głosem.

