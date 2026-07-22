600 metrów pod ziemię i niemal 20 km otworów
Zakończono głębienie szybu "Grzegorz" w Zakładzie Górniczym Sobieski. Nowa konstrukcja ma 591,2 m głębokości i 7,5 m średnicy. Nie tylko wymiary robią wrażenie, ale także skala prac. Podczas budowy wykorzystano około 18,6 tys. m³ betonu oraz ponad 61 ton materiałów wybuchowych.
Podczas budowy trzeba było także wykonać mrożenie górotworu, czyli czasowo zamrażać wodę znajdującej się w skałach, aby ułatwić bezpieczne prowadzenie robót. Wykonano 42 otwory mrożeniowe o głębokości 475 m każdy. Gdyby ustawić je jeden za drugim, ich łączna długość wyniosłaby niemal 20 km.
2500 ton materiałów na głębokości 540 metrów
Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest dwustronny wlot na poziomie 540 m, który połączył szyb z czynnymi wyrobiskami kopalni. Do jego wykonania wykorzystano około 2500 ton materiałów, w tym ponad 1960 ton betonu, 284 tony stalowej obudowy i 2600 kotew o łącznej masie niemal 55 ton.
W kwietniu 2025 roku szyb uzyskał połączenie z podziemną częścią ZG Sobieski. Nowa droga wentylacyjna pozwoliła poprawić przepływ powietrza, co ma znaczenie dla kontroli zagrożeń naturalnych i warunków pracy pod ziemią. Docelowo szyb będzie służył także do transportu ludzi i materiałów.
Po co budowano nowy szyb?
To, że Polska mimo upływu lat stoi na węglu, nie jest tajemnicą. Nowo wybudowany szyb nie był jednak wykopany po to, aby zwiększyć wydobycie węgla. Jak wynika z informacji Południowego Koncernu Węglowego, jego zadaniem jest utrzymanie obecnych zdolności produkcyjnych kopalni i zapewnienie jej funkcjonowania przez kolejne lata, a dokładnie do 2049 roku.
"Grzegorz" ma być jednym z kluczowych elementów przygotowania kopalni do eksploatacji złoża "Dąb". Przeniesienie części ciężaru wydobycia w ten rejon ma umożliwić koncentrację prac i ograniczenie części starszej infrastruktury. Złoże znajduje się w dużej mierze poza terenami intensywnie zurbanizowanymi, co może również zmniejszyć uciążliwość działalności górniczej dla otoczenia.
ZG Sobieski jest połączony z elektrownią w Jaworznie linią kolejową o długości niespełna 4 km. Węgiel ze złoża "Dąb" ma być wykorzystywany jako paliwo dla bloku energetycznego o mocy 910 MW.
Źródła: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Południowy Koncern Węglowy