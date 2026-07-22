600 metrów pod ziemię i niemal 20 km otworów

Zakończono głębienie szybu "Grzegorz" w Zakładzie Górniczym Sobieski. Nowa konstrukcja ma 591,2 m głębokości i 7,5 m średnicy. Nie tylko wymiary robią wrażenie, ale także skala prac. Podczas budowy wykorzystano około 18,6 tys. m³ betonu oraz ponad 61 ton materiałów wybuchowych.

Podczas budowy trzeba było także wykonać mrożenie górotworu, czyli czasowo zamrażać wodę znajdującej się w skałach, aby ułatwić bezpieczne prowadzenie robót. Wykonano 42 otwory mrożeniowe o głębokości 475 m każdy. Gdyby ustawić je jeden za drugim, ich łączna długość wyniosłaby niemal 20 km.

Nowy szyb kopalni ma 591 metrów. Skala budowy robi wrażenie Tomasz Łukaszewski, Michał Otrębski/PKW S.A. materiały prasowe

2500 ton materiałów na głębokości 540 metrów

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest dwustronny wlot na poziomie 540 m, który połączył szyb z czynnymi wyrobiskami kopalni. Do jego wykonania wykorzystano około 2500 ton materiałów, w tym ponad 1960 ton betonu, 284 tony stalowej obudowy i 2600 kotew o łącznej masie niemal 55 ton.

W kwietniu 2025 roku szyb uzyskał połączenie z podziemną częścią ZG Sobieski. Nowa droga wentylacyjna pozwoliła poprawić przepływ powietrza, co ma znaczenie dla kontroli zagrożeń naturalnych i warunków pracy pod ziemią. Docelowo szyb będzie służył także do transportu ludzi i materiałów.

Jakie będzie zadanie nowego szybu? O tym przeczytasz dalej Tomasz Łukaszewski, Michał Otrębski/PKW S.A. materiały prasowe

Po co budowano nowy szyb?

To, że Polska mimo upływu lat stoi na węglu, nie jest tajemnicą. Nowo wybudowany szyb nie był jednak wykopany po to, aby zwiększyć wydobycie węgla. Jak wynika z informacji Południowego Koncernu Węglowego, jego zadaniem jest utrzymanie obecnych zdolności produkcyjnych kopalni i zapewnienie jej funkcjonowania przez kolejne lata, a dokładnie do 2049 roku.

"Grzegorz" ma być jednym z kluczowych elementów przygotowania kopalni do eksploatacji złoża "Dąb". Tomasz Łukaszewski, Michał Otrębski/PKW S.A. materiały prasowe

"Grzegorz" ma być jednym z kluczowych elementów przygotowania kopalni do eksploatacji złoża "Dąb". Przeniesienie części ciężaru wydobycia w ten rejon ma umożliwić koncentrację prac i ograniczenie części starszej infrastruktury. Złoże znajduje się w dużej mierze poza terenami intensywnie zurbanizowanymi, co może również zmniejszyć uciążliwość działalności górniczej dla otoczenia.

ZG Sobieski jest połączony z elektrownią w Jaworznie linią kolejową o długości niespełna 4 km. Węgiel ze złoża "Dąb" ma być wykorzystywany jako paliwo dla bloku energetycznego o mocy 910 MW.

Źródła: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Południowy Koncern Węglowy



