Spis treści: Jakie są najczęstsze nawyki niszczące baterię? Jak dbać o baterię i wydłużyć jej żywotność? Jak sprawdzić żywotność baterii w telefonie?

Jakie są najczęstsze nawyki niszczące baterię?

Sposób ładowania, przechowywania i korzystania ze smartfona są kluczowe dla żywotności baterii. Nowoczesne baterie litowo-jonowe montowane w smartfonach źle znoszą ekstremalne warunki, a na takie często nieświadomie je wystawiamy. Bateria o słabej żywotności będzie kiepsko przechowywała energię i skracała czas pracy telefonu na jednym ładowaniu. Osiągnięcie pewnego progu zużycia z kolei wymaga wymiany akumulatora. Poznaj najgorsze nawyki, które niszczą baterię twojego smartfona.

Nawyk 1. Ładowanie telefonu od 0% do 100%

Korzystasz ze smartfona do samego końca, aż z braku energii sam się wyłącza? Rozładowywanie baterii litowo-jonowych do 0% nie jest dla nich korzystne. Akumulatory te najlepiej działają w umiarkowanym zakresie, dlatego ładowanie ich do 100% również jest sporym błędem. Zmienie się wówczas ich napięcie. Działają na granicy swoich możliwości, co przyspiesza ich zużycie.

Nawyk 2. Telefon podłączony do ładowania na całą noc

Wiele osób podłącza telefon przed snem i pozostawia go na całą noc w trybie ładowania. Nowoczesne smartfony z opcją szybkiego ładowania, osiągają pełne naładowanie już po godzinie, co oznacza, że resztę nocy bateria utrzymuje 100% naładowania. Co to dla niej oznacza? Pracę w wysokim napięciu w ekstremalnych warunkach. Jak można się domyślić, taki nawyk bardzo szybko spowoduje zużycie ogniw.

Nawyk 3. Intensywne używanie smartfona podczas ładowania

Podczas gry na telefonie, oglądania filmików czy jazdy samochodem z GPS bateria bardzo szybko się rozładowuje, ponieważ są to aplikacje, które wymagają sporej ilości energii. Z tego powodu wiele osób podłącza wówczas swój telefon do ładowania, aby nie wyłączył się w połowie filmu czy rozgrywki. Takie działanie jednak jest bardzo niekorzystne dla akumulatora, ponieważ zarówno ładowanie, jak i korzystanie z aplikacji zwiększa temperaturę wewnątrz telefonu. Praca urządzenia w takich warunkach szybko zmniejsza żywotność ogniw.

Nawyk 4. Narażanie telefonu na wysokie temperatury

Temperaturę telefonu podczas ładowania często podnosimy nieświadomie, np. pozostawiając ładujący się smartfon na noc pod poduszką. Wiele osób korzysta także z zabudowanych etui z klapką, którego nie ściągają do ładowania. Niestety nie zapewnia ono odpowiedniej wentylacji, przez co telefon szybciej i mocniej się nagrzewa podczas ładowania. Pozostawianie telefonu na dobrze nasłonecznionym parapecie, czy na desce rozdzielczej podczas jazdy samochodem również naraża go na wysoką temperaturę.

Nawyk 5. Korzystanie z tanich, niecertyfikowanych ładowarek

Błędem jest również korzystanie z niepewnych ładowarek, które nie mają odpowiednich certyfikatów. Tego typu urządzenia mogą nierównomiernie dostarczać energię do urządzenia i powodować jego przegrzewanie.

Nawyk 6. Utrzymywanie maksymalnej jasności ekranu

Maksymalna jasność ekrany może i jest wygodna, ale niestety niekorzystna dla baterii. Warto pamiętać, że ekran telefonu jest największą jego częścią i najbardziej energochłonną. Z kolei jego mocne podświetlanie bardzo szybko zużywa baterię w telefonie i wydziela dużo ciepła. To z kolei powoduje, że musisz częściej ładować swój smartfon, a każda bateria ma ograniczoną liczbę cykli ładowania.

Nawyk 7. Zbyt wiele aplikacji działających w tle

Nowoczesne procesory w smartfonach powodują, że nawet kilka aplikacji działających w tle nie powoduje spadku wydajności urządzenia. To jednak nie pozostaje obojętne dla baterii telefonu. Jednoczesne korzystanie z kilku energochłonnych aplikacji lub działanie ich w tle również przyspiesza zużycie baterii, wymuszając częstsze ładowanie.

Jak dbać o baterię i wydłużyć jej żywotność?

Każda bateria ma ograniczoną liczbę cykli ładowania i żywotność. Zmieniając jednak swoje nawyki, nie będziesz przyspieszać jej zużycia. Jak to zrobić? Przede wszystkim staraj się nie rozładowywać baterii do samego końca. Ładowanie nawet po kilkadziesiąt procent jest dla niej korzystniejsze niż pełne ładowanie od 0% do 100%.

Staraj się podłączać telefon wieczorem i przed snem odłączać go od ładowania. Unikaj także ładowania podczas korzystania z obciążających aplikacji. Kiedy telefon jest podłączony, zapewnij mu odpowiednią wentylację - wyjmij z zabudowanego etui i połóż na chłodnym prostym podłożu.

W nowoczesnych telefonach masz również opcje systemowe, które pozwolą ci zaoszczędzić baterię podczas ładowania. Możesz wybrać:

ochronę minimalną - wówczas telefon po naładowaniu się do 100% kończy ładowanie i ponownie włącza je, dopiero gdy poziom baterii spadnie poniżej 95%;

ochronę maksymalną - telefon ładuje się do 80-95%, po czym odłącza ładowanie, nawet gdy jest podpięty do ładowarki.

W telefonach warto również włączyć opcję ściemniania ekranu telefonu, kiedy bateria jest bliska wyładowaniu. Nie tylko przedłuża to działanie telefonu, ale także chroni przed całkowitym wyładowaniem.

Jak sprawdzić żywotność baterii w telefonie?

Żywotność baterii jest czymś innym niż stan jej naładowania. Oznacza jej zdolność do przechowywania energii. Im jest ona niższa, tym przechowuje jej mniej i tym samym skraca działanie telefonu na jednym ładowaniu. Jak sprawdzić żywotność baterii w smartfonie?

W iPhonach jest to bardzo proste. IOS umożliwia to na poziomie opcji systemowych. Wystarczy wejść do ustawień telefonu i wybrać opcje: Bateria - Kondycja baterii i ładowanie - Maksymalna pojemność.

W telefonach z Adroidem nie ma takiej opcji i należy skorzystać z aplikacji zewnętrznych np.:

DevCheck;

AccuBattery;

BatteryInfo;

Elecntron.

W Samsungach z kolei można sprawdzić żywotność baterii w zainstalowanej systemowo aplikacji Samsung Members, wybierając opcje: Odkrywanie - Diagnostyka telefonu - Status baterii.

