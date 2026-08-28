W skrócie Samsung rozpoczął udostępnianie sierpniowej aktualizacji bezpieczeństwa, która usuwa łącznie 56 luk w systemie Android oraz dodatkowe 18 w autorskim oprogramowaniu.

Sierpniowe łatki, zawierające osiem krytycznych poprawek, są obecnie dystrybuowane na wybrane modele smartfonów, w tym serie Galaxy S26, S25, S24 oraz składane Foldy i Flipy.

Producent przygotowuje się do wydania aktualizacji systemu do wersji Android 17 z nakładką One UI 9, której finalna dystrybucja ma ruszyć w przyszłym miesiącu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Samsung co miesiąc udostępnia na własne smartfony cykliczne aktualizacje bezpieczeństwa i są one dystrybuowane niezależnie od większych uaktualnień. Ruszyła wysyłka sierpniowych łatek, gdzie udało się usunąć kilkadziesiąt luk bezpieczeństwa.

Sierpniowa aktualizacja na smartfony Samsung usuwa 56 luk w zabezpieczeniach

Samsung rozpoczął wysyłkę nowej aktualizacji i na razie dostępna jest na telefony firmy pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Są to m.in. modele:

Seria Samsung Galaxy S26

Seria Samsung Galaxy S25 (w tym FE)

Seria Samsung Galaxy S24 (w tym FE)

Samsung Galaxy Z Fold7/Flip7

Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6

Sierpniowa aktualizacja bezpieczeństwa zawiera łatki, które Google udostępniło dla Androida. Opisano je łącznie w 56 biuletynach i większość z podatności ma wysoki poziom zagrożenia. Osiem z nich oznaczono statusem krytycznym, a więc z pewnością nie warto ich ignorować.

Ponadto Samsung na sierpień przygotował 18 patchy dla luk specyficznych dla jego autorskiego oprogramowania. Większość z nich ma średni poziom zagrożenia, ale dwie łatki oznaczono statusem wysokiego.

Aktualizacja jest już dystrybuowana i wkrótce powinna być dostępna na wymienionych wyżej telefonach na kolejnych rynkach. Trafi także na inne smartfony, które obecnie objęte są wsparciem producenta.

Użytkownicy smartfonów Samsung czekają na aktualizację One UI 9

Sierpniowa aktualizacja dla smartfonów marki Samsung rozwiązuje problemy i w drodze jest znacznie ważniejsze uaktualnienie. Mowa o systemieAndroid 17 z autorską nakładką One UI 9. Oprogramowanie zadebiutowało z modelami Z Fold 8 i Z Flip 8. Natomiast właściciele starszych telefonów nadal czekają.

Obecnie trwa jeszcze program pilotażowy wersji beta One UI 9. Spodziewamy się, że Samsung ruszy z dystrybucją sfinalizowanej aktualizacji do Androida 17 w przyszłym miesiącu. Użytkownicy telefonów Galaxy dostaną wtedy wiele nowości oraz zmian, nad którymi producent pracował przez ostatnie miesiące.



