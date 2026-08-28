74 luki w Samsungach Galaxy. Nowa aktualizacja jest naprawdę ważna

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Samsung ruszył z dystrybucją sierpniowych łatek bezpieczeństwa, gdzie usunięto kilkadziesiąt różnych luk. Część z nich ma krytyczny status zagrożenia, a więc tym bardziej nie warto ich ignorować. Sierpniowa aktualizacja trafia już na smartfony Samsung Galaxy S26, S25 czy S24 i inne modele. Wkrótce będzie dostępna także w Polsce.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dwa srebrne Samsung Galaxy S24 Ultra na stojakach, widoczne moduły aparatów, rozmyte tło.
Sierpniowa aktualizacja na smartfony Samsung. Usuwa liczne luki.Haven DailyEast News

W skrócie

  • Samsung rozpoczął udostępnianie sierpniowej aktualizacji bezpieczeństwa, która usuwa łącznie 56 luk w systemie Android oraz dodatkowe 18 w autorskim oprogramowaniu.
  • Sierpniowe łatki, zawierające osiem krytycznych poprawek, są obecnie dystrybuowane na wybrane modele smartfonów, w tym serie Galaxy S26, S25, S24 oraz składane Foldy i Flipy.
  • Producent przygotowuje się do wydania aktualizacji systemu do wersji Android 17 z nakładką One UI 9, której finalna dystrybucja ma ruszyć w przyszłym miesiącu.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Samsung co miesiąc udostępnia na własne smartfony cykliczne aktualizacje bezpieczeństwa i są one dystrybuowane niezależnie od większych uaktualnień. Ruszyła wysyłka sierpniowych łatek, gdzie udało się usunąć kilkadziesiąt luk bezpieczeństwa.

Sierpniowa aktualizacja na smartfony Samsung usuwa 56 luk w zabezpieczeniach

Samsung rozpoczął wysyłkę nowej aktualizacji i na razie dostępna jest na telefony firmy pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Są to m.in. modele:

  • Seria Samsung Galaxy S26
  • Seria Samsung Galaxy S25 (w tym FE)
  • Seria Samsung Galaxy S24 (w tym FE)
  • Samsung Galaxy Z Fold7/Flip7
  • Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6

Sierpniowa aktualizacja bezpieczeństwa zawiera łatki, które Google udostępniło dla Androida. Opisano je łącznie w 56 biuletynach i większość z podatności ma wysoki poziom zagrożenia. Osiem z nich oznaczono statusem krytycznym, a więc z pewnością nie warto ich ignorować.

Ponadto Samsung na sierpień przygotował 18 patchy dla luk specyficznych dla jego autorskiego oprogramowania. Większość z nich ma średni poziom zagrożenia, ale dwie łatki oznaczono statusem wysokiego.

Aktualizacja jest już dystrybuowana i wkrótce powinna być dostępna na wymienionych wyżej telefonach na kolejnych rynkach. Trafi także na inne smartfony, które obecnie objęte są wsparciem producenta.

Użytkownicy smartfonów Samsung czekają na aktualizację One UI 9

Sierpniowa aktualizacja dla smartfonów marki Samsung rozwiązuje problemy i w drodze jest znacznie ważniejsze uaktualnienie. Mowa o systemieAndroid 17 z autorską nakładką One UI 9. Oprogramowanie zadebiutowało z modelami Z Fold 8 i Z Flip 8. Natomiast właściciele starszych telefonów nadal czekają.

Obecnie trwa jeszcze program pilotażowy wersji beta One UI 9. Spodziewamy się, że Samsung ruszy z dystrybucją sfinalizowanej aktualizacji do Androida 17 w przyszłym miesiącu. Użytkownicy telefonów Galaxy dostaną wtedy wiele nowości oraz zmian, nad którymi producent pracował przez ostatnie miesiące.

Zobacz również:

Samsung Galaxy skrywa opcje które poprawiają komfort i bezpieczeństwo telefonu
Technologia

Triki, które przyspieszą każdy telefon Samsung. Wyciśnij 100 procent

Anna Gburek
Anna Gburek


Zielone oazy pełne starych drzew narażone na atak inwazyjnego chrząszcza drążącegoAssociated Press 2026INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze