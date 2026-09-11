9 nowości Apple, które zobaczymy w październiku

Spis treści: Laptop Apple MacBook Ultra Nowe Apple TV 4K Laptop MacBook Pro M6 i komputer iMac z chipem M6 Głośniki HomePod Mini 2 i HomePod 3 Tablety iPad Mini 8 i podstawowy iPad 12 Inteligentny hub do domu HomePad

Apple w trakcie wrześniowej konferencji zaprezentowało smartfony iPhone 18 Pro i Max, składaka iPhone Duo, nowe zegarki Apple Watch czy słuchawki bezprzewodowe AirPods 5. To nie koniec tegorocznych produktów z logo nadgryzionego jabłka i w ciągu kilku najbliższych tygodni oraz miesięcy zobaczymy kolejne. Jakie?

Laptop Apple MacBook Ultra

Apple pracuje nad pierwszym laptopem w ofercie, który otrzyma ekran dotykowy. Firma długa wzbraniała się przed takim rozwiązaniem, ale ostatecznie taki komputer ma pojawić się jeszcze w tym roku. Być może jeszcze w październiku i jest nim MacBook Ultra.

MacBook Ultra to high-endowy laptop, który będzie pierwszym notebookiem Apple z ekranem OLED-owym. Jakby tego było mało, to będzie to wyświetlacz dotykowy. Wiemy, że interfejs systemu operacyjnego macOS ma zostać dostosowany pod kątem takiej metody pracy.

Ponadto konstrukcja komputera zostanie przeprojektowana i ma być chudsza, choć dokładne zmiany nie są na razie znane. Pod obudową laptopa MacBook Ultra znajdzie się pewnie jeden z procesorów z rodziny M6 i spodziewajmy się chipów o większej wydajności.

Nowe Apple TV 4K

Firma na nowe Apple TV 4K każe nam czekać już kilka lat. Poprzednia generacja urządzenia pochodzi z 2022 r. Prawdopodobnie już w październiku zobaczymy nowy model. Co już o nim wiemy?

Nowe Apple TV 4K ma przede wszystkim dostać potężny procesor A19 lub A19 Pro znany z zeszłorocznych iPhone'ów. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewni odpowiednią wydajność dla funkcji z pakietu Apple Intelligence oraz nowej Siri AI.

Kolejną nowością jest autorski chip Apple N1, który odpowiada za obsługę Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread. Pojawi się także przeprojektowany pilot zdalnego sterowania z Siri. Samo urządzenie nie powinno ulec większym zmianom konstrukcyjnym w porównaniu do poprzedniego modelu.

Laptop MacBook Pro M6 i komputer iMac z chipem M6

MacBook Ultra to nie jedyna nowość w portfolio komputerów, które w tym roku planuje odświeżyć Apple. W drodze są również nowy MacBook Pro z 14-calowym ekranem oraz iMac z chipem M6.

Tegoroczny MacBook Pro w podstawowej wersji raczej nie wprowadzi większych zmian w konstrukcji. Najważniejszą nowością w tym komputerze będzie zapewne wspomniany chip M6, który najpierw trafił do tegorocznego Maca Mini. Mogą pojawić się także inne pomniejsze udoskonalenia.

Następnie mamy komputer stacjonarny iMac nowej generacji. Tutaj ponownie raczej nie ma co spodziewać się większych zmian w designie. Obejmą one podzespoły, w szczególności procesor, który powinien zostać wymieniony na chip Apple M6.

Głośniki HomePod Mini 2 i HomePod 3

HomePod Mini 2, podobnie jak nowe Apple TV 4K, są rzekomo pod względem sprzętowym gotowe już od miesięcy. Skąd więc przeciągająca się w czasie premiera? Winowajcą są opóźnienia przy pracach nad nową Siri AI, która ma być jedną z najważniejszych nowości w obu urządzeniach.

Głośnik HomePod Mini 2 może być bardzo podobny do poprzedniej generacji, ale otrzyma różne udoskonalenia pod obudową. Zapewni lepszy dźwięk, a nowy procesor powinien pozwolić na obsługę nowej Siri AI. Poza tym spodziewajmy się autorskiego chipu N1 odpowiadającego za Wi-Fi 7 czy Bluetooth 6.

Apple pracuje także nad większym HomePodem 3. Druga generacja tego głośnika też ma kilka lat i czeka na odświeżenie. Na razie nie wiadomo, czy to urządzenie trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Możliwe, że dopiero w przyszłym, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Tablety iPad Mini 8 i podstawowy iPad 12

Apple pracuje także nad dwoma nowymi tabletami. Pierwszym urządzeniem jest iPad Mini 8. generacji. Drugim podstawowy iPad 12. generacji. W obu modelach spodziewamy się istotnych udoskonaleń.

iPad Mini 8 otrzyma mocny procesor A19 Pro z zeszłorocznych iPhone'ów lub o zbliżonej wydajności. Najważniejszą nowością w urządzeniu ma być jednak ekran OLED-owy. Jego przekątna nieco wzrośnie, ale dzięki znacznie cieńszym ramkom wymiary samego urządzenia nie powinny ulec zmianie.

Podstawowy iPad 12. generacji ma dostać chip Apple A18 z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, co zapewni wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence oraz nowej Siri AI. Prawdopodobnie będzie to najważniejsza nowość w tej wersji gadżetu.

Inteligentny hub do domu HomePad

Ostatnią z nowości, ale z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych przez rynek i klientów, jest inteligentny hub do domu, który w mediach pojawia się pod nazwą HomePad. Ta ostateczna może być inna, ale dokładnych planów Apple w tym zakresie nie znamy, a więc na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko pozostać przy tej obecnej.

HomePad to urządzenie stworzone z myślą o domu. Gadżet jest połączeniem ekranu dotykowego z głośnikiem. Wyświetlacz ma wielkość zbliżoną do dwóch postawionych obok siebie iPhone'ów. Do wyboru będą dwie wersje. Pierwsza standardowa, którą można powiesić, na przykład na ścianie. Druga otrzyma dedykowany stojak/podstawkę.

Apple chce wraz z nowym urządzeniem na dobre wejść do domów użytkowników. HomePad ma stanowić centralę wszystkich inteligentnych sprzętów, a przy okazji zaoferuje znacznie więcej. Na ekranie będą wyświetlane widżety z informacjami pochodzącymi z różnych aplikacji. Będzie je można przy okazji uruchamiać w trybie pełnoekranowym, na przykład w trakcie prowadzenia wideorozmów przez FaceTime.

Ceny HomePada nie są znane, ale mówi się nawet o kwotach na poziomie około tys. dolarów. To oznacza, że w Polsce trzeba będzie zapłacić nawet około 5 tys. złotych. Podatek od nowości będzie więc niemały.