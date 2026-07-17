9 nowych emotek, na które czekaliśmy. Która skradnie twoje serce?

Spis treści: 17 lipca Dzień Emoji. Dlaczego właśnie dzisiaj? 9 nowych emotek wkrótce trafi do aplikacji Kiedy nowe emoji pojawią się na telefonach?

17 lipca Dzień Emoji. Dlaczego właśnie dzisiaj?

Światowy Dzień Emoji obchodzony jest co roku 17 lipca, a ta data nie została wybrana przypadkowo. To właśnie 17 lipca widnieje na popularnej emotce kalendarza.

Początkowo takie oznaczenie stosowała firma Apple, nawiązując do premiery programu iCal, która odbyła się 17 lipca 2002 roku. Z czasem ten sam dzień zaczęły pokazywać również wersje kalendarza używane na innych platformach.

Pierwszy Światowy Dzień Emoji zorganizowano w 2014 roku. W 2026 roku wydarzenie obchodzone jest już po raz trzynasty. Święto stało się okazją do prezentowania nowych projektów, sprawdzania najpopularniejszych symboli oraz dyskusji o tym, jak niewielkie grafiki zmieniają sposób komunikowania się w internecie.

9 nowych emotek wkrótce trafi do aplikacji

Unicode Consortium zatwierdziło dziewięć nowych emoji przeznaczonych do wersji Unicode 18.0. Zestaw obejmuje nowe emocje, przedmioty, gesty, zwierzęta i zjawiska. Oficjalna lista zawiera:

pękającą twarz;

kciuk skierowany w lewo;

kciuk skierowany w prawo;

motyla monarchę;

ogórek kiszony;

latarnię morską;

meteor;

gumkę do ścierania;

siatkę z uchwytem.

Unicode 18.0 ma zostać wydany we wrześniu 2026 roku. Niestety nie oznacza to , że wszystkie nowe emoji pojawią się na telefonach dokładnie tego samego dnia. Producenci systemów i aplikacji przygotowują własne wersje graficzne i wdrażają je w kolejnych aktualizacjach, dlatego posiadacze różnych urządzeń mogą otrzymać je w innym terminie.

Pękająca twarz pokaże, że nie wszystko jest w porządku

Najwięcej uwagi może przyciągnąć pękająca twarz. Przedstawia uśmiechniętą buzię, której powierzchnia zaczyna się kruszyć lub rozpadać. Emoji może dobrze oddawać sytuację, w której ktoś stara się zachować spokój, choć w rzeczywistości czuje się przeciążony, zmęczony albo bliski załamania.

Symbol ma być kojarzony między innymi z napięciem, ukrywaniem emocji, odpornością psychiczną, przemianą i ujawnieniem tego, co znajduje się pod pozornie spokojną powierzchnią. Może więc szybko stać się internetowym odpowiednikiem zdania: "Uśmiecham się, ale ledwo daję radę".

Co ciekawe, początkowo w zestawie rozważano twarz ze zmrużonymi oczami. W styczniu 2026 roku jej miejsce zajęła jednak pękająca twarz, która została zaakceptowana jako część planowanej wersji Unicode 18.0.

Meteor nie będzie tym samym co kometa

W nowym zestawie znajdzie się także meteor, przedstawiany jako płonąca skała spadająca z nieba. Może posłużyć do opisywania gwałtownych wydarzeń, katastrofy, nagłego upadku, spektakularnego wejścia albo sytuacji, która wymknęła się spod kontroli.

Meteor nie będzie kolejną wersją istniejącej już komety. Kometa jest ciałem niebieskim przemieszczającym się po orbicie i tworzącym charakterystyczny warkocz, natomiast meteor kojarzy się ze zjawiskiem powstającym podczas wchodzenia obiektu w atmosferę. W języku internetowym różnica może być jeszcze prostsza: kometa wygląda efektownie, a meteor sugeruje, że zaraz wydarzy się coś poważnego.

Wśród słów przypisanych do nowego symbolu Unicode wymienia między innymi apokalipsę, ognistą kulę, spadanie, grawitację, skałę i przestrzeń kosmiczną.

Ogórek kiszony może zostać nowym bohaterem czatów

W klawiaturach emoji brakuje dziś wielu popularnych produktów spożywczych. Unicode 18.0 ma częściowo uzupełnić tę lukę za sprawą ogórka kiszonego.

Nowa emotka może być wykorzystywana dosłownie podczas rozmów o jedzeniu, przetworach, kanapkach czy domowych kiszonkach. Prawdopodobnie szybko zyska również mniej oczywiste znaczenia, ponieważ użytkownicy internetu często nadają prostym symbolom własny kontekst i wykorzystują je w żartach, memach oraz dwuznacznych wiadomościach.

Oficjalne określenia powiązane z emoji obejmują między innymi ogórek, fermentację, zalewę, dodatek do potraw i kłopoty. To ostatnie znaczenie nawiązuje do angielskiego wyrażenia "to be in a pickle", czyli znaleźć się w trudnej sytuacji.

Motyl monarcha wreszcie dostanie osobny symbol

Wśród nowych emoji pojawi się motyl monarcha, rozpoznawalny dzięki pomarańczowym skrzydłom z czarnym wzorem. Obecny symbol motyla bywa przedstawiany różnie w zależności od producenta urządzenia - na jednej platformie może przypominać niebieskiego motyla morpho, a na innej właśnie monarchę.

Osobne emoji ma uporządkować tę sytuację i dać użytkownikom możliwość świadomego wyboru konkretnego gatunku. Motyl monarcha może oznaczać piękno, zmianę, nadzieję, delikatność, migrację i przemianę.

Latarnia morska pokaże drogę

Latarnia morska to kolejny symbol, którego brak na klawiaturze emoji mógł zaskakiwać. Nowa grafika będzie mogła oznaczać zarówno konkretny obiekt nad morzem, jak i bezpieczeństwo, wskazówkę, nadzieję czy odnalezienie właściwego kierunku.

Unicode łączy ją między innymi z nawigacją, światłem, morzem, sygnałem, przewodnictwem i oświeceniem. Latarnia może więc pojawiać się w wiadomościach wysyłanych komuś, kto pomaga w trudnej sytuacji, wskazuje rozwiązanie albo pozostaje punktem odniesienia.

Prawdopodobnie chętnie wykorzystają ją również miłośnicy podróży, żeglarstwa, nadmorskich krajobrazów i wakacji nad Bałtykiem.

Gumka do ścierania pomoże poprawiać błędy

Gumka do ścierania będzie jednym z najbardziej praktycznych nowych emoji. Może oznaczać usuwanie, poprawianie, wycofywanie wcześniejszych słów lub chęć rozpoczęcia czegoś od nowa.

Przyda się w rozmowach o szkole, rysowaniu i pisaniu, ale jej znaczenie szybko może wyjść poza papier i ołówek. Gumka będzie pasowała do wiadomości: "Zapomnij, co napisałem", "Muszę to poprawić" albo "Najchętniej wymazałbym ten dzień".

W oficjalnym opisie wskazano takie skojarzenia jak korekta, błąd, usunięcie, cofnięcie i pisanie.

Siatka z uchwytem nie tylko na motyle

Do zestawu dołączy również siatka z uchwytem. Może być używana podczas rozmów o łapaniu owadów, zbieraniu przedmiotów, wędkowaniu lub pracy w ogrodzie.

Internet prawdopodobnie szybko wykorzysta ją jednak w bardziej metaforyczny sposób. Siatka może symbolizować próbę schwytania okazji, znalezienia czegoś trudnego do uchwycenia albo żartobliwe "łapanie" osoby, która próbuje uciec od odpowiedzialności.

Unicode przypisuje jej znaczenia związane z chwytaniem, zbieraniem, pułapką i siatką.

Dwa nowe gesty z kciukami

Zestaw uzupełniają dwie dłonie: jedna z kciukiem skierowanym w lewo, a druga z kciukiem skierowanym w prawo. Oba znaki mają również otrzymać warianty różnych odcieni skóry.

Gesty mogą służyć do wskazywania kierunku, elementu znajdującego się obok wiadomości albo konkretnej osoby w rozmowie. Sprawdzą się również w popularnym żarcie z serialu komediowego "Hoży doktorzy" rozpoczynającym się od pytania: "Kto ma dwa kciuki i…?".

Nowe dłonie mogą być wygodną alternatywą dla palców wskazujących. Ich znaczenie ma obejmować kierunek, wskazywanie, chwyt oraz neutralny gest odnoszący się do czegoś po lewej lub prawej stronie.

Kiedy nowe emoji pojawią się na telefonach?

Unicode Consortium tworzy standard i przydziela znakom miejsca w systemie kodowania, ale nie projektuje jednej obowiązującej grafiki dla wszystkich telefonów. Apple, Google, Samsung, Microsoft, Meta i inni producenci przygotowują własne ilustracje, dlatego to samo emoji może nieco inaczej wyglądać na poszczególnych urządzeniach.

Unicode 18.0 jest planowany na wrzesień 2026 roku. Po opublikowaniu standardu producenci będą mogli rozpocząć lub kontynuować wdrażanie znaków w aktualizacjach swoich systemów, klawiatur i aplikacji. Część użytkowników może zobaczyć je jeszcze przed innymi, a pełne rozpowszechnienie zestawu prawdopodobnie potrwa kilka miesięcy.

Do tego czasu nowe emoji mogą być widoczne jedynie w formie projektów poglądowych. Ich ostateczny wygląd na iPhone'ach, urządzeniach z Androidem, komputerach i komunikatorach będzie zależał od twórców poszczególnych platform.



