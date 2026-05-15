Abonament RTV znowu drożeje. Będą także wyższe kary za brak opłaty

Abonament RTV to opłata, która nadal ma się dobrze, choć ze ściągalnością tej daniny jest różnie. Są plany, aby zastąpić ją nowym podatkiem, ale w najbliższym czasie to może się nie wydarzyć. Tymczasem przygotowano kolejne podwyżki i KRRiT ogłosiło nowe stawki na 2027 r.

Za abonament RTV w 2027 r. (o ile do tego czasu w życie nie wejdzie nowa opłata audiowizualna) zapłacimy więcej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżki opłaty i są to kolejne wzrosty w ciągu ostatnich dwóch lat.

Nowe opłaty wejdą w życie wraz z początkiem 2027 r. Stawki ogłoszone przez KRRiT prezentują się następująco.

Opłata za radioodbiornik - 10,80 złotych/miesiąc (obecnie 9,50 złotych/miesiąc)

Opłata za radioodbiornik i telewizor - 34,50 złotych/miesiąc (dotychczas 30,50 złotych/miesiąc)

Najbardziej odczuwalną zmianą będzie więc opłata za radioodbiornik i telewizor, która w skali roku podrożeje o blisko 50 złotych (bez zniżek). Oczywiście będzie można zdecydować się na uiszczenie opłaty z góry na dłuższy czas, co pozwoli zaoszczędzić. Dla przykładu opłacenie daniny za 6 miesięcy pozwoli uzyskać 5 proc. zniżki. W skali roku będzie to już 10 proc.

Droższy abonament RTV to także wyższe kary za brak opłaty

Wraz ze wzrostem cen opłat abonamentu RTV w górę idą także ewentualne kary za unikanie daniny. Obecnie jest to 30-krotność miesięcznej opłaty. W 2027 r. nieopłacenie radioodbiornika będzie równoznaczne z obciążeniem w wysokości 324 złotych. Natomiast kara w przypadku telewizora wzrośnie do 1035 złotych.

Abonament RTV to opłata, której Polacy próbują skutecznie unikać. Problem jednak w tym, że rząd zabezpieczył się na wypadek planowanych zmian w przepisach. Po ewentualnym zniesieniu obecnej opłaty Poczta Polska będzie mogła ubiegać się nieterminowych opłat (wraz z odsetkami). Tego typu zobowiązania przedawnią się po pięciu latach.

Oczywiście nadal istnieje grupa osób, która jest całkowicie zwolniona z opłacania abonamentu RTV. Są to m.in. emeryci mający ukończone 75 lat (automatycznie), inwalidzi I grupy, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi czy emeryci oraz renciści spełniający kryterium dochodowe.

