Spis treści: Poprzedni bolid zespołu AGH ma parę nagród na koncie Co się zmieniło od zeszłorocznej wersji? "Testy nigdy się tak naprawdę nie kończą" Dalsze losy bolidu RTE 3.5

Tegoroczna premiera RTE 3.5, czyli jedenastego już bolidu w karierze AGH Racing odbyła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zespół, który nad nim pracował, liczy ponad 100 studentów z Akademii Górniczo Hutniczej. Od 2012 roku rozwijają swoje umiejętności inżynierskie, budując kolejne bolidu Formuły Student oraz prezentując je na międzynarodowych zawodach.

W tym roku projekt po 14 latach przekształcił się w kółko studenckie.

- Te parę miesięcy pozwoliło nam zrozumieć, jak ciężką pracę studenci wykonują. To są setki rozwiązanych problemów, tysiące podjętych decyzji, setki tysięcy godzin spędzonych w warsztacie i wieczorami przy komputerach, projektując kolejne elementy bolidu - podkreślił dr inż. Wojciech Staszewski, opiekun naukowy zespołu AGH Racing.

Bolid RTE 3.5 zespołu AGH Racing efektownie wjechał na scenę. Julia Król INTERIA.PL

Poprzedni bolid zespołu AGH ma parę nagród na koncie

Rok temu studenci AGH zaprezentowali pierwszy w historii akademii bolid w pełni elektryczny, wyposażony w cztery niezależne silniki elektryczne, umieszczone bezpośrednio w piastach kół. Reprezentowali wtedy uczelnię oraz całą Polskę na międzynarodowych zawodach studenckich w Czechach, Holandii, Niemczech oraz w naszym kraju. Był to pierwszy sezon, w którym wykorzystano tego typu napęd, i bolid RTE 3.0, nazywany także Grzegorzem, może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

Zajął trzecie miejsce w kategorii Acceleration na zawodach w Polsce.

Zajął drugie miejsce w konkursie Siemens Digital Twin Award w Niemczech, które są najbardziej prestiżowymi zawodami i na których zespół AGH pojawił się po raz pierwszy. Na tych zawodach bolid został pierwszą polską elektryczną maszyną z napędem na cztery koła, która przeszła pełną kontrolę techniczną i wystartowała w konkurencjach dynamicznych.

Zajął pierwsze miejsce w konkurencji Business Plan Presentation na zawodach Formuły Student w Polsce.

Co się zmieniło od zeszłorocznej wersji?

Zaprezentowany w tym roku bolid RTE 3.5, który jeszcze nie ma swojego drugiego imienia, został zaprojektowany na lekcjach wyciągniętych z poprzednich konstrukcji, jak tłumaczą studenci. Głównymi założeniami na ten sezon były poprawa niezawodności samochodu oraz redukcja kosztów jego wykonania. Aby to osiągnąć, opracowano nowy układ chłodzenia, nowy układ pomiarowy systemu trakcyjnego oraz zmieniono strukturę nośną typu monocoque na podwozie rurowe. Bolid od samego początku był projektowany z myślą o implementacji układu autonomicznego.

Bolid RTE 3.5 jest bardziej dopracowany niż zeszłoroczna wersja, na której testowano wiele rozwiązań. Julia Król INTERIA.PL

- W przypadku budowy bolidu, który ma być konkurencyjny, lekki, zwrotny, szybki, problemów w trakcie budowy jest masa. Mimo wszystko akumulator jest jednym z cięższych kawałków chleba - mówi Jakub Wyrwa, szef podzespołów High Voltage, zajmujący się akumulatorem wysokonapięciowym, napędem oraz wiązką.

W porównaniu do poprzedniej wersji największy rozwój osiągnęły algorytmy sterujące. Chociaż poprzednia konstrukcja też była z napędem elektrycznym 4 na 4, te algorytmy były dopiero co implementowane i cały czas walidowane. W przypadku ograniczonego miejsca, gdzie testujemy sprzęt, ciężko było to dobrze zweryfikować. Teraz, z większą wiedzą i doświadczeniem, udało nam się dopracować naprawdę pod poziom konkurencyjny międzynarodowy

"Testy nigdy się tak naprawdę nie kończą"

Cały proces budowy bolidu trwa rok, lecz, jak mówią inżynierowie, to się nigdy nie kończy.

- Fazę projektu zawsze zaczynamy koło września, a kończymy go tuż przed zawodami, po około roku. Testy nadal będą trwały, więc to tak naprawdę nigdy się nie kończy, zawsze można coś poprawić, przetestować. Auto tak w zasadzie ulepsza się z każdym testem, kiedy wprowadza się drobne poprawki. Szczególnie gdy mamy system autonomiczny, wiele poprawek można wprowadzić samym oprogramowaniem - podsumowuje Błażej Pucyk, członek zespołu AGH Racing.

Zespół AGH Racing jest dumny ze swojego projektu. Ciężko nad nim pracował i wciąż pracuje, bo "testy nigdy się nie kończą". Julia Król INTERIA.PL

Dalsze losy bolidu RTE 3.5

Zespół będzie w tym roku uczestniczyć w zawodach Formula Student w Polsce oraz Czechach, jednak zanim do tego dojdzie, czekają ich godziny testów.





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