Airfryer czy piekarnik. Co naprawdę zużywa mniej prądu?

Spis treści: Ile prądu zużywa airfryer i jak obliczyć koszty pieczenia? Airfryer czy piekarnik - co zużywa mniej prądu? Kiedy wybrać airfryer, a kiedy piekarnik? Co realnie decyduje o rachunkach za prąd? Mit wysokiej mocy

Ile prądu zużywa airfryer i jak obliczyć koszty pieczenia?

Większość dostępnych na rynku airfryerów ma moc od 1400 do 1800 W. Aby ocenić koszty ich użytkowania, należy pomnożyć moc urządzenia (w kilowatach) przez czas działania (w godzinach).

Dla przykładu: airfryer o mocy 1500 W (1,5 kW) po 20 minutach działania zużyje okołó 0,5 kWh, a po 30 minutach - 0,75 kWh.

Opierając się na cenach prądu z opłatami stałymi, które - w zależności od dostawcy - wynoszą od 1,21 zł do nawet 1,35 zł, 20-minutowe pieczenie w airfryerze będzie kosztować około 60-67 groszy, a 30-minutowe około 0,91-1,01 zł.

Mimo że koszty te są niskie, to prawdziwa siła airfryera leży w jego efektywności: działa krócej i nie traci energii na nagrzewanie dużej komory. Właśnie z tego powodu wygrywa z tradycyjnym piekarnikiem podczas przygotowywania szybkich potraw, takich jak frytki, warzywa, pieczywo czosnkowe, nuggetsy, kawałki łososia lub odgrzewanie pizzy, co zajmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Airfryer czy piekarnik - co zużywa mniej prądu?

Czy airfryer zużywa mniej prądu niż tradycyjny piekarnik? Najczęściej tak, choć nie przy każdej skali gotowania. Różnica wynika z konstrukcji.

Typowy piekarnik (np. Bosch o mocy 3300 W, zużywający 0,79-0,98 kWh na cykl) wymaga ogromnej ilości energii na samym początku pracy, by nagrzewało się jego duże wnętrze oraz blachy. Nawet przy pracy cyklicznej zużyje więcej prądu przy małej porcji.

Z kolei airfryer, dzięki niewielkiej komorze i silnemu obiegowi powietrza, nagrzewa się błyskawicznie i krócej musi grzać.

Wnioski te potwierdzają eksperci. Energy Saving Trust określa go mianem miniaturowego piekarnika z termoobiegiem, szczególnie opłacalnego dla 1-2 osób. Dodatkowo testy Which? z marca 2026 roku udowodniły, że używanie airfryera bywa trzykrotnie tańsze, jednak barierą pozostaje jego ograniczona pojemność.

Kiedy wybrać airfryer, a kiedy piekarnik?

To właśnie pojemność decyduje o opłacalności każdego z tych urządzeń, co w praktyce sprowadza się do prostego podziału.

Kiedy wygrywa airfryer? Przy krótkim czasie pieczenia, szybkich daniach oraz małych lub średnich porcjach. Włączanie tradycyjnego piekarnika wyłącznie po to, by upiec dwie bułki, kilka ziemniaków czy obiad dla 1-2 osób, nie ma ekonomicznego sensu.

Kiedy wygrywa piekarnik? Przy dużych wsadach, pieczeniu na kilku poziomach oraz przy potrawach wymagających przestrzeni (np. duża zapiekanka lub obiad dla całej rodziny). W takich sytuacjach airfryer traci swoją przewagę, ponieważ ograniczona komora często wymusza uruchamianie go dwukrotnie.

Co realnie decyduje o rachunkach za prąd? Mit wysokiej mocy

Należy uważać na popularny skrót myślowy, że wyższa moc automatycznie oznacza wyższe rachunki za prąd.

O kosztach decyduje faktycznie zużyta energia - czyli moc pomnożona przez czas. Z tego względu sprzęt o mocy 1500 W włączony na 20 minut może być odczuwalnie tańszy niż piekarnik, który wymaga rozgrzania i pełnego cyklu pracy.

Rzadziej jednak wspomina się o tym, że nowoczesne piekarniki potrafią być bardzo oszczędne, zwłaszcza w trybie termoobiegu. Przy dużych potrawach wykorzystają prąd efektywniej niż mały airfryer zmuszony do pracy w kilku cyklach.

Dlatego mit o tym, że airfryer jest zawsze tańszy, mija się z prawdą. Najbardziej uczciwe podsumowanie brzmi: przy codziennym przygotowywaniu szybkich i małych dań airfryer zużywa mniej prądu, ale przy większych porcjach jego przewaga maleje. Ostatecznie na wysokość rachunków wpływa styl gotowania. Miłośnicy szybkich obiadów i przekąsek realnie odczują oszczędności, podczas gdy osoby piekące dużo i rozsądnie korzystające z piekarnika nie zauważą aż tak znaczącej różnicy.



