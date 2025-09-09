Apple w trakcie dzisiejszej konferencji z iPhone'ami 17 zaprezentowało także inne produkty. Wśród nich znalazły się nowe słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3, które debiutują po trzech latach od edycji z numerkiem 2. Trochę musieliśmy na nie poczekać. Zobaczmy, jakie nowości wprowadza najnowszy model oraz ceny gadżetu.

Cena AirPods Pro 3 w Polsce

Cena słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro 3 w Stanach Zjednoczonych została ustalona na 249 dolarów, a więc nie została zachowana na dotychczasowym poziomie. W Polsce jest to 1099 złotych.

Ponownie do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny i jest nim biały. Na razie nie wiadomo, kiedy Apple w końcu wsłucha się w głosy klientów i wprowadzi do sprzedaży na przykład wersję czarną.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 zostały przeprojektowane. Apple materiały prasowe

Nowe słuchawki bezprzewodowe można zamawiać już od dziś. Rynkowy debiut odbędzie się w piątek 19 września. Tego samego dnia do sklepów trafią smartfony iPhone 17.

Najważniejsze nowości i zmiany w AirPods Pro 3

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 już na pierwszy rzut oka różnią się od poprzedniej. Etui ładujące jest wyraźnie mniejsze i zostało pozbawione przycisku do parowania. W zamian funkcje wywołuje się stuknięciem w pudełeczko (jak to jest w przypadku AirPods 4 z 2024 r.).

Apple umieściło w słuchawkach nowe rozwiązania, które poprawiają jakość dźwięku i oferują jeszcze lepsze ANC (aktywne wyciszanie szumów z otoczenia) - nawet dwukrotnie skuteczniejsze w porównaniu do 2. generacji. Ważną nowością jest pulsometr, który zmierzy tętno. Znamy to już z konkurencyjnych produktów i widzimy, że firma stawia na nowe rozwiązania obejmujące zdrowie oraz monitorowanie aktywności użytkownika.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3. Apple materiały prasowe

AirPods Pro 3 pozwolą także na tłumaczenie rozmów na żywo. Taka funkcja nie będzie jednak dostępna w dniu sklepowej premiery. Apple dostarczy ją za jakiś czas wraz z aktualizacją oprogramowania. Na jednym ładowaniu można liczyć na nawet 8 godzin słuchania z ANC.

Warto dodać, że właściciele AirPods Pro 2 i 4. generacji wraz z aktualizacją iOS 26 również mogą liczyć na nowe funkcje, których nie zabraknie oczywiście w zaprezentowanych dziś słuchawkach. Są to m.in. pilot dla aparatu iPhone'a, wykrywanie snu, automatyczne łączenie w CarPlay czy nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej.

''Wydarzenia'': Uliczni artyści poszukiwani na Śląsku. Tramwaj do pomalowania Polsat News Polsat News