Aktualizacja iOS 26.6 dla iPhone'ów. Co nowego przygotowało Apple?

W skrócie Apple wkrótce udostępni aktualizację iOS 26.6, która stanowi ostatni etap przygotowań iPhone'ów przed premierą nowego systemu operacyjnego w wersji iOS 27.

Nowa aktualizacja iOS 26.6 nie wprowadza znaczących funkcji, koncentrując się głównie na poprawkach błędów, łatkach bezpieczeństwa oraz optymalizacji indeksu Spotlight.

Wraz z iOS 26.6, Apple planuje udostępnić uaktualnienia o tym samym numerze dla systemów iPadOS, tvOS, macOS, watchOS, visionOS oraz oprogramowania dla głośników HomePod.

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Apple obecnie pracuje nad sfinalizowaniem dużej aktualizacji systemu operacyjnego dla iPhone'ów, czyli iOS 27. Tymczasem już wkrótce użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka będą mogli instalować inne uaktualnienie. Jest nim iOS 26.6.

Aktualizacja iOS 26.6 nie wprowadza większych nowości

iOS 26.6 to aktualizacja, która nie wnosi licznych zmian czy nowych funkcji. Na te trzeba będzie poczekać do września. Apple rozpoczęło publiczne beta testy tej wersji oprogramowania kilka tygodni temu. Niedawno uczestnicy oficjalnego programu pilotażowego dostali build RC, czyli w zasadzie ukończone uaktualnienie. W tym tygodniu zainstalują je wszyscy.

Apple zazwyczaj udostępnia nowe aktualizacje dla iPhone'ów po kilku dniach od wydania kompilacji RC. To oznacza, że iOS 26.6 pojawi się w niedługim czasie. Prawdopodobnie jeszcze dziś lub jutro w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Wtedy warto na telefonie udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia i sprawdzić, czy nowa wersja jest już dostępna.

Aktualizacja iOS 26.6 nie wprowadza nowości. Apple w oficjalnym wykazie zmian tej wersji systemu, który jest bardzo krótki, wspomina o poprawkach błędów i łatkach obejmujących zabezpieczenia. Ponadto pojawia się istotna informacja związana z przygotowaniem iPhone'ów na kolejną wersję systemu.

Apple przygotowuje iPhone'y przed aktualizacją do systemu iOS 27

W oficjalnym wykazie zmian nowej aktualizacji znajduje się krótka informacja o treści: "optymalizuje indeks Spotlight w celu przygotowania się na iOS 27". To oznacza, że uaktualnienie wprowadza pewne zmiany, które w przyszłości mają ułatwić przejście na nowy system.

Wraz z iOS 26.6 Apple udostępni także nowe uaktualnienia z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia. Będą to nowe wersje systemów iPadOS, tvOS, macOS, watchOS oraz visionOS i oprogramowania dla głośników HomePod.

Aktualizacje z numerkami 26.6 są w zasadzie ostatnimi przed dużą premierą systemów z numerami 27, których spodziewamy się za kilka tygodni. Apple na razie nie podało daty premiery, ale pewnie nastąpi to w okolicy połowy września.



