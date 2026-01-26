Aktualizacje dla Windows 11 powodują problemy. Fatalne skutki
Windows 11 otrzymał wcześniej w tym miesiącu styczniowe aktualizacje i wybrane z nich okazały się wadliwe. Lista problemów się wydłuża. Do wcześniejszych znanych błędów dołączyły kolejne. Microsoft potwierdza, że wybrane komputery z Windows 11 po instalacji nowych łatek mogą się nie uruchomić. Co należy wtedy zrobić?
Microsoft znowu udostępnił feralne aktualizacje dla Windows 11. Mowa o styczniowych łatkach, które miały rozwiązać różne błędy, a w rzeczywistości przysporzyły użytkownikom komputerów liczne problemy. W najgorszym przypadku maszyny z okienkami po instalacji nie mogą prawidłowo się uruchomić.
Komputery z Windows 11 ze styczniowymi aktualizacjami mogą się nie uruchamiać
Microsoft udostępnił nowy artykuł w centrum bazy wiedzy wsparcia, gdzie rzeczywiście potwierdza takie problemy. W ekstremalnych przypadkach na komputerach z Windows 11 po instalacji styczniowych łatek dochodzi do błędów z prawidłowym rozruchem.
Użytkownicy widzą czarny ekran, w którym pojawia się informacja o braku możliwości uruchomienia z kodem zatrzymania "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". Za takie problemy odpowiadają dwa patche i są to:
- KB5074109 dla Windows 11 25H2
- KB5074109 dla Windows 11 24H2
Firma Microsoft otrzymała ograniczoną liczbę zgłoszeń dotyczących problemu, w którym urządzenia nie uruchamiają się z kodem zatrzymania "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows ze stycznia 2026 r.
Co należy wtedy zrobić? Jedynym wyjściem z sytuacji jest uruchomienie komputera w trybie odzyskiwania. Następnie przeprowadzenie czynności zgodnie ze wskazówkami na ekranie, co pozwoli przywrócić maszynę do prawidłowego działania.
Lista problemów w Windows 11 po feralnych aktualizacjach rośnie
Opisane wyżej problemy nie są pierwszymi, które powodują feralne aktualizacje dla Windows 11 udostępnione w styczniu. Wcześniej zidentyfikowano inne błędy. Ich lista prezentuję się następująco.
- Nieoczekiwane zamrożenia klasycznej aplikacji Outlook
- Problemy z responsywnością aplikacji firm trzecich
- Brak trybu uśpienia S3 na starszych komputerach
- Nieprawidłowości w działaniu pulpitu zdalnego
- Zepsuty Desktop.ini w Eksploratorze plików
- Problemy z prawidłowym wyłączeniem komputerów
Część z wymienionych błędów udało się już usunąć poprzez aktualizacje udostępnione później w tym miesiącu. Pozostałe nadal czekają na rozwiązanie.