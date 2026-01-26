Microsoft znowu udostępnił feralne aktualizacje dla Windows 11. Mowa o styczniowych łatkach, które miały rozwiązać różne błędy, a w rzeczywistości przysporzyły użytkownikom komputerów liczne problemy. W najgorszym przypadku maszyny z okienkami po instalacji nie mogą prawidłowo się uruchomić.

Komputery z Windows 11 ze styczniowymi aktualizacjami mogą się nie uruchamiać

Microsoft udostępnił nowy artykuł w centrum bazy wiedzy wsparcia, gdzie rzeczywiście potwierdza takie problemy. W ekstremalnych przypadkach na komputerach z Windows 11 po instalacji styczniowych łatek dochodzi do błędów z prawidłowym rozruchem.

Użytkownicy widzą czarny ekran, w którym pojawia się informacja o braku możliwości uruchomienia z kodem zatrzymania "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". Za takie problemy odpowiadają dwa patche i są to:

KB5074109 dla Windows 11 25H2

KB5074109 dla Windows 11 24H2

Firma Microsoft otrzymała ograniczoną liczbę zgłoszeń dotyczących problemu, w którym urządzenia nie uruchamiają się z kodem zatrzymania "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows ze stycznia 2026 r.

Co należy wtedy zrobić? Jedynym wyjściem z sytuacji jest uruchomienie komputera w trybie odzyskiwania. Następnie przeprowadzenie czynności zgodnie ze wskazówkami na ekranie, co pozwoli przywrócić maszynę do prawidłowego działania.

Lista problemów w Windows 11 po feralnych aktualizacjach rośnie

Opisane wyżej problemy nie są pierwszymi, które powodują feralne aktualizacje dla Windows 11 udostępnione w styczniu. Wcześniej zidentyfikowano inne błędy. Ich lista prezentuję się następująco.

Nieoczekiwane zamrożenia klasycznej aplikacji Outlook

Problemy z responsywnością aplikacji firm trzecich

Brak trybu uśpienia S3 na starszych komputerach

Nieprawidłowości w działaniu pulpitu zdalnego

Zepsuty Desktop.ini w Eksploratorze plików

Problemy z prawidłowym wyłączeniem komputerów

Część z wymienionych błędów udało się już usunąć poprzez aktualizacje udostępnione później w tym miesiącu. Pozostałe nadal czekają na rozwiązanie.

