Allegro ściga się z firmą InPost na usługi związane z obsługą maszyn dla paczek. Niedawno gigant rynku e-commerce w końcu oddał własne automaty One Box dla wszystkich klientów, którzy mogą nimi wysyłać przesyłki niezależnie od zakupów dokonywanych w platformie. Teraz pojawia się kolejna nowość o nazwie Multibox. Co to jest?

Multibox w Allegro Delivery pozwala na odbiór kilku paczek z jednej skrytki

Allegro Delivery wprowadza funkcję Multibox. Jak to działa? Nowa funkcja ma ułatwić odbiór wielu przesyłek. Dotychczas zakupy zamówienie do automatów One Box trafiały do odrębnych skrytek, co wydłużało odbiór wszystkich paczek. Teraz kilka z nich będzie umieszczanych w jednej.

Z informacji przekazanych przez Allegro wynika, że w ramach funkcji Multibox do jednej skrytki będą umieszczane maksymalnie cztery paczki. Takie rozwiązanie ma różne zalety. Przede wszystkim przyspieszy odbiór, ale też zmniejszy liczbę powiadomień generowanych przez aplikację. Zamiast kilku pojawi się na przykład jedno. Ponadto w ten sposób wieloma przesyłkami będzie można zarządzać jak jedną, co też jest uproszczeniem.

Rozwijamy Allegro Delivery, by zakupy na Allegro były jeszcze wygodniejsze i prostsze. Multibox pozwala wyeliminować jeden z częstszych problemów klientów - konieczność zarządzania kilkoma paczkami jednocześnie

Warto dodać, że sieć Allegro Delivery składa się już z ponad 35 tys. maszyn paczkowych (w tym 9,7 tys. One Box) oraz ponad 55 tys. punktów odbioru na terenie całej Polski.

Nowa funkcja Allegro odpowiedzią na usługę Multiskrytka z Paczkomatów

Multibox od Allegro Delivery jest oczywiście odpowiedzią na usługę Multiskrytka, którą doskonale znają użytkownicy Paczkomatów firmy InPost. U konkurencji działa to na bardzo podobnej zasadzie.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że jest to usługa skierowana do odbierających paczki. Z Multiboksu nie mogą korzystać nadawcy i w ten sposób nie można przykładowo nadać kilku przesyłek z użyciem jednej skrytki.

"Wydarzenia": Pocztowa rewolucja. Listy dostaniemy elektronicznie Polsat News