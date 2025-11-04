Nowa aplikacja Allegro jest już dostępna i są to pierwsze z planowanych zmian na celu do dalszego rozwoju platformy. Przy okazji gigant rynku e-commerce uruchamia beta testy Asystenta AI, który został zapowiedziany w zeszłym miesiącu.

Nowa aplikacja Allegro na telefony z Androidem i iOS

Zacznijmy od nowej aplikacji Allegro, która trafia jednocześnie na telefony z systemami Android oraz iOS. Wśród nowości na szczególną uwagę zasługuje przeprojektowany ekran główny. Szata graficzna stała się lżejsza oraz nowocześniejsza. Przy okazji udało się usprawnić nawigację po platformie.

Na stronie głównej aplikacji Allegro pojawiają się nowe moduły, które mają inspirować do zakupów czy wyróżniać oferty z atrakcyjnymi cenami. W dalszej części okna wyświetlane są rekomendacje dostarczane przez sztuczną inteligencję.

To właśnie dzięki inteligentnym algorytmom możemy dziś zaproponować naszym użytkownikom bardziej spersonalizowane treści i nowe, angażujące moduły, które sprawiają, że zakupy stają się jeszcze prostsze i przyjemniejsze

Odświeżona aplikacja Allegro udostępniana jest na popularne platformy. W przypadku wersji na Androida nowości pojawiają się w wydaniu z numerkiem 9.47.0. Natomiast na iPhone'ach z iOS jest to aktualizacja 8.47.0.

Allegro uruchamia beta testy Asystenta AI

Wraz z nową aplikacją Allegro, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników, rusza zapowiadany program pilotażowy nowej funkcji. Jest nią Asystent AI w wersji beta. Tym razem jest to jednak nowość dla nielicznych użytkowników.

Allegro wyjaśnia, że dostęp do Asystenta AI w wersji beta uzyskują tylko wybrani użytkownicy serwisu i to oni w pierwszej kolejności mogą wypróbować nowe narzędzie w akcji, które ułatwia wyszukiwanie najlepszych ofert w platformie dzięki sztucznej inteligencji.

Asystent AI ma postać czatbota, któremu wystarczy tylko podać opis szukanych produktów i następnie sztuczna inteligencja wybierze najlepiej dopasowane propozycje. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że jest to poglądowa wersja funkcji i nie wszystko na obecnym etapie musi działać wedle oczekiwań. Po to jednak uruchomiono program pilotażowy, aby uzyskać opinie testerów i na tej podstawie dopracować narzędzie przed wdrożeniem dla wszystkich użytkowników, co pewnie nastąpi najwcześniej dopiero za kilka tygodni lub miesięcy.

