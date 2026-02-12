Allegro wprowadza zmiany w Smart. Nowe zasady darmowej dostawy

Allegro Smart! to usługa, która pozwala zamawiać towary w popularnej platformie z darmową dostawą. Dotychczas istniały dwa różne progi dla konkretnych metod wysyłki. Teraz to ulega zmianie i kwota została ujednolicona.

Darmowe dostawy w Allegro Smart! z jednym progiem minimalnym

Dotychczas chcąc skorzystać z darmowej dostawy w ramach Allegro Smart należało od jednego sprzedawcy zamówić towary o wartości co najmniej 45 złotych. To uprawnia do bezpłatnej wysyłki do maszyny paczkowej. W przypadku przesyłek kurierskich minimalny próg jest wyższy i wynosi 65 złotych.

Allegro przekazało dziś w komunikacie prasowym, że minimalna kwota została ujednolicona i będzie obowiązywać dla darmowej dostawy niezależnie od sposobu dostarczenia paczki. Ustalono ją na poziomie 49,90 złotych. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowa kwota minimalna dla darmowej dostawy w ramach pakietu Allegro Smart! zacznie obowiązywać od 2 marca 2026 r. Do tego czasu usługa działa na dotychczasowych zasadach.

Wprowadzamy jeden, łatwy do zapamiętania próg, ponieważ wiemy, że nasi użytkownicy cenią prostotę i przejrzystość zasad. Naszym priorytetem jest, aby każdy smartowicz mógł w pełni korzystać z potencjału usługi bez konieczności sprawdzania różnych limitów

Co jednak ciekawe, zmiany nie obejmą od razu wszystkich użytkowników. Dotyczy to jedynie pakietu Smart! zakupionego lub przedłużonego od 2 marca i później. Jeśli zrobiliście/zrobicie to wcześniej, to do zakończenia obecnej subskrypcji będą obowiązywać was stare warunki.

Allegro Smart! to także inne korzyści

Przy okazji Allegro zwraca uwagę na fakt, że pakiet Smart! to nie tylko darmowe dostawy. Subskrybenci planu mogą liczyć również na inne korzyści. Jakie?

Użytkownicy platformy mogą zbierać wirtualne monety, które następnie można wymieniać na zniżki w trakcie dokonywania zakupów. Następnie mamy Smart! Okazje, które pozwalają nabyć różne produkty w niższych cenach. Ponadto firma przypomina o bonusach, które uprawniają do zniżek partnerskich.

