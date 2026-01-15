Debiutuje Allegro Klik, czyli nowa metoda płatności na popularnej platformie. Dla klientów przygotowano pewne bonusy. Poza szybkim opłacaniem zakupów jest to również cashback czy możliwość taniego wykupienia pakietu Smart!, który dostęp m.in. do darmowych dostaw.

Nowa metoda płatności Allegro Klik to również cashback

Allegro Klik powstało we współpracy z PKO Bankiem Polskim i do jego klientów skierowana jest nowa metoda płatności. Dzięki integracji popularnej platformy z aplikacją IKO. Aktywacja systemu odbywa się w zakładce Zarządzaj, gdzie należy wskazać Cashback z Allegro Klik.

W kolejnym kroku należy powiązać rachunek bankowy z kontem Allegro oraz wydać akceptację na wymagane zgody. Następnie należy wykonać kroki w aplikacji platformy zakupowej. Na koniec dochodzi do przekierowania z Allegro ponownie do IKO, gdzie następuje ostateczna akceptacja.

Nowa funkcja przede wszystkim ułatwia opłacanie zakupów, co odbywa się jednym kliknięciem. Klienci mogą liczyć także na cashback. Będzie to od 1 do maksymalnie 3 proc. wydatków poniesionych na Allegro, które wrócą na konto w PKP Banku Polskim. Promocja zakłada zwroty do 1200 złotych i mają one pojawiać się na koncie maksymalnie po jednym dniu od sfinalizowania transakcji.

Allegro Smart! na pół roku za złotówkę

Kolejnym benefitem dla klientów Allegro Klik jest możliwość wykupienia pakietu Smart! na okres sześciu miesięcy w cenie zaledwie jednej złotówki. Oferta jest jednorazowa.

Allegro w ostatnim czasie stawia na współpracę z partnerami oraz rozwój własnych usług. W grudniu wspominaliśmy wam o partnerstwie z siecią sklepów Żabka. Ponadto firma udostępniła własne maszyny paczkowe szerszemu gronu klientów. Teraz można wysyłać w ten sposób dowolne paczki, które nie są towarami kupionymi w popularnej platformie.

Ponadto Allegro stawia na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Pod koniec 2025 r. wprowadzono funkcje oparte na ChatGPT, co ułatwia robienie zakupów z użyciem AI.

