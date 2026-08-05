Amazon Prime Video z HDR10+ Advanced na telewizorach marki Samsung

W skrócie Amazon Prime Video jako pierwsza platforma streamingowa wprowadzi wsparcie dla formatu obrazu HDR10+ Advanced w sierpniu 2026 roku.

Technologia HDR10+ Advanced ma zapewniać użytkownikom jaśniejszy i bardziej immersyjny obraz w filmach oraz serialach dostępnych w serwisie.

Do korzystania z nowego standardu wymagany będzie odpowiedni telewizor marki Samsung pochodzący z serii na 2026 roku.

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Platformy streamingowe oferują wsparcie dla różnych formatów, które ulepszają obraz wyświetlany m.in. na telewizorach. Niedawno ogłoszono dwa nowe. Są to HDR10+ Advanced oraz Dolby Vision 2. Pierwszy z nich już wkrótce zagości w usłudze Amazon Prime Video.

Samsung i Amazon Prime Video ogłaszają wsparcie dla HDR10+ Advanced

Samsung we współpracy z Amazonem ogłosili, że już wkrótce w platformie Prime Video pojawi się wsparcie dla HDR10+ Advanced, który jest kolejnym etapem w rozwoju HDR10+. Sam format został ogłoszony kilka miesięcy temu, ale na jego szerszą adaptację trzeba będzie trochę poczekać.

HDR10+ Advanced to standard nowej generacji High Dynamic Range (HDR), który ma zapewnić jaśniejszą i bardziej immersyjną jakość obrazu w obsługiwanych filmach czy serialach. Do pełni szczęścia potrzebne jest zarówno wsparcie sprzętowe (na przykład odpowiedni telewizor) oraz obsługa po stronie dostawcy treści.

Wraz z rosnącą różnorodnością sposobów oglądania treści w domu użytkownicy przywiązują coraz większą wagę do najwyższych standardów jakości obrazu i głębszego poziomu immersji

"Dzięki współpracy z Prime Video po raz pierwszy wprowadzamy HDR10+ Advanced do domowych systemów rozrywki, podnosząc jakość oglądania na całym świecie" - dodaje Taeyong Son z Samsung Electronics.

Wsparcie dla HDR10+ Advanced pojawi się w platformie Amazon Prime Video jeszcze w sierpniu br.

Treści z HDR10+ Advanced na telewizorach marki Samsung

Dodanie obsługi formatu to nie wszystko. Chcąc cieszyć się obrazem z HDR10+ Advanced potrzebny jest jeszcze odpowiedni telewizor. Są to wszystkie modele Samsunga z serii na 2026 r.

Oczywiście adaptacja HDR10+ Advanced będzie postępować. Wsparcie dla formatu zacznie pojawiać się w kolejnych usługach streamingowych i jest to tylko kwestią czasu. Przy okazji zagości też w kolejnych telewizorach.

Warto dodać, że Prime Video zapewniło również wsparcie dla "zwykłego" HDR10+ przed innymi popularnymi platformami. Netflix czy Disney+ ogłosili wsparcie dla tego formatu dopiero w 2025 r.



