Amerykanie chcą stworzyć reaktor jądrowy, który umieszczą w kontenerze

Reaktor jądrowy w kontenerze. Amerykanie rozwijają zaskakującą technologię

Biuro Rozwoju Energetyki Stanu Utah podpisało niewiążący dokument z Deployable Energy Limited ustanawiający ramy współpracy między obiema stronami w celu zbadania wykonalności lokalizacji baterii jądrowych Unity o mocy 1 MW. Według Deployable Energy system zasilania jest fabrycznie montowany i dostarczany w trybie plug-and-play, w standardowym kontenerze transportowym.

Projekt reaktora opiera się na paliwie w postaci dwutlenku uranu wzbogaconego do 4,95 proc. w połączeniu z chłodziwem helowym, wykorzystując sprawdzone materiały i procesy produkcyjne. Modułowa konstrukcja umożliwia łączenie pojedynczych reaktorów w większe układy, co pozwala na skalowanie scenariuszy wytwarzania energii od setek do tysięcy jednostek, w zależności od regionalnego zapotrzebowania na energię. Każda jednostka działa w pięcioletnich cyklach uzupełniania paliwa, co zmniejsza częstotliwość konserwacji w porównaniu z wieloma istniejącymi technologiami jądrowymi.

Firma deklaruje, że technologia będzie konfigurowalna dla lokalizacji konwencjonalnych lub odległych, a jej moc będzie się wahać od kilku megawatów do kilku gigawatów, w zależności od wybranych opcji radiatora. Deployable Energy zakłada sześciomiesięczny termin realizacji, począwszy od 2030 roku, co stanowiłoby znaczną poprawę w porównaniu z konwencjonalnymi harmonogramami budowy reaktorów, które zazwyczaj rozciągają się na kilka lat.

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Krok ku nowej energii

Porozumienie ma na celu umożliwienie obu stronom wymiany informacji technicznych i regulacyjnych na temat warunków wdrażania tego typu instalacji w stanie Utah. Na tym etapie nie wyznaczono konkretnej lokalizacji potencjalnej lokalizacji jednostki Unity.

- Utah jest krajowym liderem innowacji energetycznych, a nasza współpraca z Deployable Energy to kolejny krok w kierunku niezawodnej, bezpiecznej i czystej przyszłości energetycznej - powiedziała Emy Lesofski, dyrektor, doradca ds. energii gubernatora i dyrektor Biura Rozwoju Energetycznego stanu Utah.

Porozumienie nie stanowi wiążącego zobowiązania umownego i nie gwarantuje faktycznej lokalizacji obiektu ani harmonogramu wdrożenia. Niemniej jednak formalizuje ono kontynuację badań, testów i prac demonstracyjnych niezbędnych do rozwoju programu Unity.