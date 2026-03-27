Nowy sposób na składowanie odpadów nuklearnych

Według firmy Deep Isolation radioaktywne odpady wysokopoziomowe, składowane w systemie głębokich odwiertów w typowych skałach macierzystych np. granicie, zapewniają długoterminowy poziom bezpieczeństwa. Firma przeprowadziła eksperyment, który wykazał, że z takim rozwiązaniem poziom narażenia na promieniowanie jest o kilka razy mniejszy niż rygorystyczna norma możliwej dawki promieniowania przy przechowywaniu odpadów radioaktywnych.

Firma stwierdziła, że ta pierwsza w swoim rodzaju demonstracja stanowi znaczący kamień milowy dla branży zajmującej się odpadami jądrowymi. Prototypowy pojemnik do składowania odpadów został pomyślnie umieszczony w głębokim, poziomym odwiercie, a następnie z niego wydobyty.

Deep Isolation twierdzi również, że jest pierwszą firmą, która w praktyce podejmuje się opracowania technologii składowania odpadów jądrowych w głębokich odwiertach. Rozwiązanie ma być unikalnym rozwiązaniem, które pomoże państwom w identyfikacji, planowaniu i realizacji niezbędnych działań związanych ze składowaniem posiadanych zapasów "radioaktywnego śmiecia".

Rozwiń

Przyszłość dla nowych reaktorów?

Według Deep Isolation firma posiada obecnie 99 patentów, a jej technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby wykorzystać sprawdzone praktyki wiertnicze i umożliwić bezpieczną izolację odpadów głęboko pod ziemią. Składowanie w głębokich odwiertach - wąskich, pionowych otworach wywierconych głęboko w skorupie ziemskiej - jest od lat 50. XX wieku rozważane jako jedna z opcji utylizacji odpadów radioaktywnych. Koncepcje dotyczące głębokich odwiertów opracowano w takich krajach jak Dania, Szwecja, Szwajcaria i Stany Zjednoczone, jednak nie zostały one wdrożone.

Składowanie odpadów radioaktywnych w odwiertach mogłoby stanowić realną opcję dla odpadów wysokoaktywnych pochodzących z recyklingu paliwa z reaktorów nowej generacji, wskazując potencjalną drogę do zamknięcia cyklu paliwowego. Niemniej przyszłość tej technologii zależy w dużej mierze od tego, czy państwa zdecydują się na prawne zezwolenie na tworzenie składowisk odpadów wysokoaktywnych w odwiertach. Deep Isolation liczy na taki ruch przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych, ze względu na fakt, że to właśnie w tym kraju może powstać dużo reaktorów nowej generacji, które będą np. zasilały duże centra danych.

© 2026 Associated Press