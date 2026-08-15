Amerykanie rozwijają system, który napędzi centra danych przyszłości

Jak zapewnić energię centrom danych? Amerykanie mają sposób

Nowa technologia ma być przeznaczona dla systemu elektrycznego o mocy 1 megawata, który może wykorzystywać gaz ziemny i ciepło odpadowe do wytwarzania energii i chłodzenia. Firma Elemental planuje zastosować ją w małych, modułowych centrach danych oraz w odległych obiektach wojskowych. Według firmy Elemental pierwszy system ma zostać uruchomiony w 2027 roku, a dostawy komercyjne w 2028 roku, co potencjalnie otworzy tej technologii drogę do zastosowań w najbliższej przyszłości, jeszcze zanim gotowa będzie większa wersja zasilana energią jądrową.

W przyszłość opracowany ma zostać system o mocy 10 megawatów, zaprojektowany do współpracy z wieloma źródłami ciepła, w tym z planowanym reaktorem jądrowym. Ten większy system jest przeznaczony dla centrów danych, mikrosieci i obiektów przemysłowych, które potrzebują niezawodnego zasilania bezpośrednio na miejscu. Pierwszy generator będzie zasilany gazem ziemnym i ciepłem odpadowym, ale planowany system o mocy 10 MW został zaprojektowany tak, aby mógł wykorzystywać szerszy zakres źródeł ciepła. Ta elastyczność może umożliwić połączenie tej samej podstawowej technologii przetwarzania energii z różnymi systemami energetycznymi.

Nowy generator ma mieć szczególne znaczenie dla centrów danych, gdzie operatorzy poszukują bardziej niezawodnych źródeł energii elektrycznej, ponieważ infrastruktura obliczeniowa generuje zapotrzebowanie na zasilanie o dużej gęstości.

Jak działa generator z nadkrytycznym dwutlenkiem węgla?

Systemy generatorów z cyklem Braytona firmy Elemental Nuclear, wykorzystujące nadkrytyczny dwutlenek węgla. W systemach jako czynnik roboczy w cyklu Braytona z obiegiem zamkniętym wykorzystuje się dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym. Zamiast stosować parę wodną, w systemie tym krąży CO2 w warunkach, w których wykazuje on właściwości zarówno cieczy, jak i gazu.

Sandia National Laboratories ma pomóc w rozwoju projektu poprzez podzielenie się wiedzą specjalistyczną w zakresie technologii cyklu Braytona z rekompresją w obiegu zamkniętym. Laboratorium prowadzi również duży ośrodek badawczy zajmujący się nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, co zapewnia partnerstwu platformę do budowy i oceny systemów generatorów w różnych skalach.