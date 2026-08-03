Amerykanie testują Hivemind. Poprowadzi roje dronów po morzu

Amerykanie testują Hivemind. Poprowadzi rój dronów

Podczas demonstracji pokazano, w jaki sposób wiele bezzałogowych systemów morskich może współpracować przy minimalnej interwencji człowieka, podkreślając rosnącą rolę sztucznej inteligencji we współczesnej obronności. W ramach ćwiczeń wykorzystano oprogramowanie Hivemind firmy Shield AI. Podczas testów kilka autonomicznych jednostek morskich współpracowało jako zgrany zespół, wykazując się inteligentnym podejmowaniem decyzji i realizacją misji w czasie rzeczywistym.

Według Shield AI demonstracja ta stanowi pierwszy krok w ramach szerszej współpracy z firmą Thunder Tiger, której celem jest wdrożenie systemu Hivemind w całym portfolio bezzałogowych systemów tajwańskiej firmy. Partnerstwo koncentruje się na udoskonaleniu zdolności autonomicznych bezzałogowych statków nawodnych (USV) oraz rozszerzeniu w przyszłości skoordynowanych operacji w wielu obszarach.

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów zdalnie sterowanych, Hivemind pozwala platformom autonomicznym na kontynuowanie działania nawet w przypadku zakłóceń łączności lub sygnałów GPS. Zdolność ta jest coraz częściej postrzegana jako niezbędna w nowoczesnych operacjach wojskowych.

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Nowy system autonomiczny

Firmy oświadczyły, że współpraca opiera się na podejściu opartym na etapowym rozwoju, zaczynającym się od testów symulacyjnych, przechodzącym przez integrację typu "hardware-in-the-loop", a kończącym się demonstracjami w warunkach rzeczywistych. Udany test współpracy morskiej potwierdza zdolność oprogramowania do koordynowania wielu autonomicznych systemów w rzeczywistych scenariuszach.

Firma Shield AI ujawniła, że sprawdziła już działanie Hivemind na wielu platformach i w różnych obszarach operacyjnych, a demonstracja na Tajwanie stanowi kolejny krok w kierunku umożliwienia inteligentnych, skoordynowanych operacji autonomicznych. Zaznaczono, że współpraca ma na celu wzmocnienie zdolności Tajwanu do wdrażania zaawansowanych zdolności obronnych poprzez systemy bezzałogowe oparte na sztucznej inteligencji.