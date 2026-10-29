Vigil Autonomy, czyli amerykańska firma z siedzibą w Austin w Teksasie, zaprezentowała Air Cover, czyli autonomiczny system przeznaczony do osłony pojazdów, wyposażenia wojskowego i personelu. W odróżnieniu od tradycyjnych siatek maskujących rozwiązanie ma samodzielnie rozmieszczać osłonę, bez konieczności ręcznego manipulowania materiałem. Producent deklaruje, że system pozwala również zmieniać kamuflaż w zależności od otoczenia i dostosowywać rozmieszczenie osłony do zmieniających się potrzeb.

Maskowanie i pozorowanie w jednym systemie

Air Cover ma działać w dwóch trybach, Stealth i Decoy. Pierwszy ogranicza widoczność w podczerwieni i zmniejsza odbicie fal radarowych, co utrudnia wykrycie przez kamery termowizyjne i radary. Producent zapewnia, że pozwala też na obracanie materiału bez konieczności jego bezpośredniego dotykania oraz dostosowywanie kamuflażu do otoczenia.

Drugi tryb jest przeznaczony do pozorowania, czyli ma umożliwiać prezentowanie wybranej sygnatury w miejscu oddalonym od rzeczywistego obiektu. W jaki sposób? Wykorzystuje platformy unoszące osłonę nad chroniony obiekt (maksymalnie 10 m), by zmylić przeciwnika. W praktyce taka koncepcja może pozwolić na jednoczesne ukrywanie rzeczywistego wyposażenia i tworzenie fałszywych punktów zainteresowania dla przeciwnika.

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A błędna interpretacja sytuacji przez systemy rozpoznawcze wroga może utrudnić mu ustalenie rzeczywistego rozmieszczenia sił i dać realną przewagę. Nie wiadomo jeszcze jednak, jakie dokładnie sygnatury Air Cover potrafi odtwarzać ani czy może realistycznie naśladować charakterystykę konkretnych typów pojazdów lub uzbrojenia.

Trzy warianty o różnej wielkości

Vigil Autonomy zapowiada trzy konfiguracje systemu, dostosowane do różnych zastosowań. Wariant osobisty wykorzystuje siatkę maskującą o wymiarach 2 x 2 m, czyli zapewniającą 4 metry kwadratowe osłony. Producent deklaruje dla niego cztery godziny aktywnego lotu.

Konfiguracja przeznaczona dla jednostki ma siatkę o wymiarach 3 x 3 m, a jej deklarowany czas aktywnego lotu to trzy godziny. Największy wariant, przeznaczony do osłony sprzętu, wykorzystuje siatkę o wymiarach aż 10 x 10 m, w tym przypadku producent podaje dwie godziny aktywnego lotu. Konstrukcja ma być modułowa, a otwarte interfejsy mają ułatwiać współpracę z różnymi systemami osłon i dostawcami kamuflażu.

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Na ile skuteczny jest latający kamuflaż?

Dostępne materiały przedstawiają podstawowe założenia konstrukcyjne i deklarowane możliwości Air Cover, ale nie można na ich podstawie ocenić potencjalnej skuteczności systemu. Zwłaszcza że producent nie podaje też, w jaki sposób ogranicza on sygnaturę radarową i termiczną ani jakie sygnatury potrafi imitować - nie udostępnia nawet wideo, które mogłoby zdradzić więcej szczegółów.

Mówiąc krótko, na tym etapie Air Cover pokazuje raczej kierunek rozwoju systemu maskowania wojskowego, w którym tradycyjna osłona ma zostać połączona z autonomicznym przemieszczaniem i pozorowaniem. O tym, czy rozwiązanie rzeczywiście będzie w stanie skutecznie mylić nowoczesne systemy rozpoznawcze, zdecydują dopiero rzeczywiste parametry i testy, o których na ten moment nic nie wiemy.



