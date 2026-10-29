Amerykanie testują latający dywan. Ma ukrywać wojsko przed radarami

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Maskuje cenny sprzęt i jednocześnie tworzy fałszywe sygnatury, które mają za zadanie zmylić przeciwnika. Takie możliwości ma oferować Air Cover, czyli innowacyjny system latającego kamuflażu opracowany przez amerykańską firmę Vigil Autonomy. Rozwiązanie łączy mobilną osłonę maskującą z funkcją pozorowania, co zdaniem producenta utrudnia wykrywanie sprzętu zarówno za pomocą sensorów termowizyjnych, jak i radarów.

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System air cover w postaci latającej osłony maskującej nad pojazdem terenowym poruszającym się po polnej drodze
Kamuflaż, który potrafi latać. Air Cover ma utrudniać wykrywanie sprzętu przez radary i termowizjęVigil Autonomymateriał prasowy

Vigil Autonomy, czyli amerykańska firma z siedzibą w Austin w Teksasie, zaprezentowała Air Cover, czyli autonomiczny system przeznaczony do osłony pojazdów, wyposażenia wojskowego i personelu. W odróżnieniu od tradycyjnych siatek maskujących rozwiązanie ma samodzielnie rozmieszczać osłonę, bez konieczności ręcznego manipulowania materiałem. Producent deklaruje, że system pozwala również zmieniać kamuflaż w zależności od otoczenia i dostosowywać rozmieszczenie osłony do zmieniających się potrzeb.

Maskowanie i pozorowanie w jednym systemie

Air Cover ma działać w dwóch trybach, Stealth i Decoy. Pierwszy ogranicza widoczność w podczerwieni i zmniejsza odbicie fal radarowych, co utrudnia wykrycie przez kamery termowizyjne i radary. Producent zapewnia, że pozwala też na obracanie materiału bez konieczności jego bezpośredniego dotykania oraz dostosowywanie kamuflażu do otoczenia.

Drugi tryb jest przeznaczony do pozorowania, czyli ma umożliwiać prezentowanie wybranej sygnatury w miejscu oddalonym od rzeczywistego obiektu. W jaki sposób? Wykorzystuje platformy unoszące osłonę nad chroniony obiekt (maksymalnie 10 m), by zmylić przeciwnika. W praktyce taka koncepcja może pozwolić na jednoczesne ukrywanie rzeczywistego wyposażenia i tworzenie fałszywych punktów zainteresowania dla przeciwnika.

A błędna interpretacja sytuacji przez systemy rozpoznawcze wroga może utrudnić mu ustalenie rzeczywistego rozmieszczenia sił i dać realną przewagę. Nie wiadomo jeszcze jednak, jakie dokładnie sygnatury Air Cover potrafi odtwarzać ani czy może realistycznie naśladować charakterystykę konkretnych typów pojazdów lub uzbrojenia.

Trzy warianty o różnej wielkości

Vigil Autonomy zapowiada trzy konfiguracje systemu, dostosowane do różnych zastosowań. Wariant osobisty wykorzystuje siatkę maskującą o wymiarach 2 x 2 m, czyli zapewniającą 4 metry kwadratowe osłony. Producent deklaruje dla niego cztery godziny aktywnego lotu.

Konfiguracja przeznaczona dla jednostki ma siatkę o wymiarach 3 x 3 m, a jej deklarowany czas aktywnego lotu to trzy godziny. Największy wariant, przeznaczony do osłony sprzętu, wykorzystuje siatkę o wymiarach aż 10 x 10 m, w tym przypadku producent podaje dwie godziny aktywnego lotu. Konstrukcja ma być modułowa, a otwarte interfejsy mają ułatwiać współpracę z różnymi systemami osłon i dostawcami kamuflażu.

Na ile skuteczny jest latający kamuflaż?

Dostępne materiały przedstawiają podstawowe założenia konstrukcyjne i deklarowane możliwości Air Cover, ale nie można na ich podstawie ocenić potencjalnej skuteczności systemu. Zwłaszcza że producent nie podaje też, w jaki sposób ogranicza on sygnaturę radarową i termiczną ani jakie sygnatury potrafi imitować - nie udostępnia nawet wideo, które mogłoby zdradzić więcej szczegółów.

Mówiąc krótko, na tym etapie Air Cover pokazuje raczej kierunek rozwoju systemu maskowania wojskowego, w którym tradycyjna osłona ma zostać połączona z autonomicznym przemieszczaniem i pozorowaniem. O tym, czy rozwiązanie rzeczywiście będzie w stanie skutecznie mylić nowoczesne systemy rozpoznawcze, zdecydują dopiero rzeczywiste parametry i testy, o których na ten moment nic nie wiemy.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki


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