Amerykanie zabezpieczają specjalne paliwo do swoich reaktorów w kosmosie

Amerykanie zapewniają sobie paliwo do przyszłych mikroreaktorów jądrowych

Na mocy umowy firma Standard Nuclear dostarczy do Antares do 2035 roku do ośmiu ton paliwa TRISO. Antares będzie używać tego paliwa do zasilania swoich mikroreaktorów, które są zaprojektowane tak, aby dostarczać bezpieczną, niezawodną i odporną energię dla systemów terenowych działających w najbardziej wymagających środowiskach na Ziemi i w kosmosie. Umowa ma zabezpieczyć dostawy wysokowydajnego paliwa TRISO na lata wzmacniając amerykański łańcuch dostaw zaawansowanej technologii jądrowej.

- Zabezpieczenie długoterminowych dostaw paliwa TRISO na skalę przemysłową od Standard Nuclear to fundamentalny krok w procesie przejścia naszych mikroreaktorów z fazy demonstracyjnej do fazy wdrożeniowej. To partnerstwo daje nam pewność co do paliwa niezbędnego do zaspokojenia strategicznego zapotrzebowania energetycznego naszych klientów, zapewniając jednocześnie niezawodność i wydajność wymaganą w tych misjach - głosi treść oświadczenia Antares Nuclear.

Antares Nuclear tworzy mikroreaktory, które umożliwiają realizację kluczowych zadań dla Departamentu Wojny i klientów komercyjnych, w sytuacjach, w których tradycyjne źródła energii są niewystarczające. Chociażby firma będzie właścicielem, wykonawcą i operatorem trzech mikroreaktorów R1 w Fort Bragg. R1 jest zasilany paliwem cząsteczkowym TRISO, o mocy od 100 kWe do 1 MWe na jednostkę, zaprojektowany do wieloletniej pracy między uzupełnieniami paliwa

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Zabezpieczenie paliwa TRISO

Standard Nuclear to jedyna amerykańska firma dysponująca urządzeniami do przemysłowej produkcji paliwa TRISO. To nowoczesne paliwo jądrowe, w którym każda cząsteczka to miniaturowa elektrownia, z wieloma warstwami ochronnymi, które zawierają paliwo i produkty rozszczepienia.

- Antares buduje reaktory przeznaczone do pracy w jednych z najbardziej wymagających środowisk na Ziemi i w kosmosie, a Standard Nuclear z dumą wspiera Antares w zakresie strategicznych zastosowań energetycznych. Pracujemy nad skalowaniem naszych mocy produkcyjnych TRISO w identycznych obiektach i nadal dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów. Teraz gdy nasi klienci przechodzą od fazy demonstracyjnej do fazy komercyjnej, budujemy łańcuch dostaw, którego potrzebują zaawansowane reaktory, aby zaspokoić swoje potrzeby komercyjne oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i narodowe naszego kraju - stwierdził Kurt Terrani, prezes i dyrektor generalny Standard Nuclear.