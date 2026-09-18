Do katastrofy doszło w czwartek po południu w hrabstwie Grand Traverse, w północnej części Michigan. Myśliwiec spadł w pobliżu County Road 633 i Blair Townhall Road, na obszarze położonym na południe od Traverse City. Według Texas Military Department samolot należał do 149. Skrzydła Myśliwskiego Gwardii Narodowej Teksasu i wykonywał rutynowe ćwiczenia z Alpena Combat Readiness Training Center.
Pilot katapultował się z F-16
Pilot zdołał się katapultować. Przedstawiciel jednostki potwierdził, że został on przewieziony do szpitala, a jego stan określono jako stabilny. Nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Lokalne władze przekazały również, że w wyniku katastrofy nie zostały uszkodzone znajdujące się w pobliżu domy.
Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują rozległy pożar oraz dużą kolumnę czarnego dymu. Świadkowie relacjonowali również, że słyszeli eksplozje - według jednej z relacji mogły one być związane z amunicją znajdującą się na pokładzie samolotu.
Słyszeliśmy wybuchy dobiegające z miejsca pożaru i podczas odjazdu zapytaliśmy policjanta, co to za odgłosy. Powiedział nam, że to katastrofa myśliwca, a wybuchy to eksplodująca amunicja
Wykryto groźną hydrazynę
Wypadek doprowadził do uruchomienia lokalnych procedur kryzysowych. Początkowo mieszkańcom części County Road 633 nakazano pozostanie w domach, zamknięcie okien i otworów wentylacyjnych oraz stosowanie się do poleceń ratowników. Około godz. 17:00 czasu lokalnego wprowadzono natomiast nakaz ewakuacji dla osób znajdujących się w promieniu jednej mili od miejsca katastrofy.
Powodem dodatkowych środków ostrożności było wykrycie hydrazyny. To silnie toksyczna i niebezpieczna substancja chemiczna, przyjmująca postać bezbarwnej, łatwopalnej i żrącej cieczy dymiącej na powietrzu, która może być stosowana w systemach napędowych statków powietrznych. Służby zaleciły szczególną ostrożność osobom znajdującym się w pobliżu miejsca katastrofy i obserwację pod kątem takich objawów, jak kaszel, świszczący oddech i problemy z oddychaniem.
Dlaczego doszło do katastrofy?
Oficjalna przyczyna katastrofy nie została jeszcze ustalona. Nagranie rozmów kontrolerów ruchu lotniczego, do którego dotarła stacja CBS News Detroit, sugeruje jednak, że samolot mógł zderzyć się z ptakiem. "Nasz skrzydłowy prawdopodobnie nadał sygnał mayday. Wydaje mi się, że mógł zderzyć się z ptakiem" - można usłyszeć w nagraniu.
Jak podkreśla CNN, jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, bo według Wildlife Strike Database Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) każdego roku w Stanach Zjednoczonych dochodzi do tysięcy przypadków zderzeń samolotów z ptakami i innymi zwierzętami. W 2025 r. w samym tylko Traverse City w stanie Michigan odnotowano 41 takich incydentów.
Przypomnijmy też krótko, że F-16 Fighting Falcon jest jednym z podstawowych amerykańskich samolotów wielozadaniowych. Maszyny tego typu są wykorzystywane zarówno przez siły powietrzne USA, jak i Gwardię Narodową, do misji bojowych oraz szkoleniowych.