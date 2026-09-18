Do ataku na lotnisko Rostów-Centralny miało dojść w nocy z 16 na 17 września. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) poinformowała, że w operacji wykorzystano drony dalekiego zasięgu. Według ukraińskich służb celem ataku były znajdujące się na lotnisku samoloty i śmigłowce, wśród nich miały się znaleźć jeden An-12, dwa An-26 oraz trzy śmigłowce (konkretne modele nie zostały zidentyfikowane).

An-12 to duży radziecki samolot transportowy wyposażony w cztery silniki turbośmigłowe, który rosyjskie siły zbrojne wykorzystują do transportu personelu i ładunków. An-26 jest natomiast mniejszą, dwusilnikową konstrukcją, również szeroko wykorzystywaną przez rosyjskie wojsko do zadań transportowych i pomocniczych.

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Ukraina: "Rosja musi wybrać pokój"

Strona ukraińska twierdzi, że wszystkie wskazane maszyny zostały uszkodzone. Taką informację przekazał również prezydent Ukrainy - Wołodymyr Zełenski podziękował przy okazji żołnierzom i podkreślił, że działania obejmowały jednocześnie kilka celów znajdujących się na terytorium Rosji, w tym rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu czy obiekty na Morzu Czarnym.

Dziękuję naszym wojownikom, którzy każdego dnia sprawiają, że Rosja odczuwa wojnę (...) Każdego dnia odpowiadamy na agresję. Rosja musi wybrać pokój

Pożar potwierdzony z kilku źródeł

Możliwe okazało się też niezależne potwierdzenie części informacji dotyczących skutków ataku. Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliuszar poinformował, że po ataku doszło do pożaru. Według jego relacji szczątki dronów uszkodziły podstację transformatorową, powodując przerwy w dostawach energii elektrycznej w czterech dzielnicach Rostowa nad Donem. Rosyjskie władze przekazały, że w zdarzeniu nikt nie zginął ani nie został ranny, a pożar został ugaszony.

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Ogień w rejonie lotniska zarejestrował również należący do NASA system FIRMS, wykorzystujący dane satelitarne do wykrywania pożarów. Niezależny rosyjski kanał Astra zidentyfikował miejsce pożaru jako teren lotniska Rostów-Centralny, w pobliżu płyty postojowej, na której zazwyczaj znajdują się wojskowe samoloty i śmigłowce. Samo wykrycie pożaru nie pozwala jednak potwierdzić, że wszystkie sześć maszyn wymienionych przez Ukrainę zostało uszkodzonych.

Co więcej, nie wiadomo również, w jakim stanie znajdowały się wskazane przez Zełenskiego samoloty i śmigłowce przed atakiem ani czy wszystkie były zdolne do wykonywania lotów. Tak czy inaczej, nie jest to pierwszy raz, kiedy Ukraina bierze za cel Rostów-Centralny, lotnisko było w tym roku wielokrotnie atakowane przez ukraińskie drony. Według dostępnych informacji pożary na terenie lotniska odnotowywano w 2026 roku co najmniej osiem razy, m.in. 28 marca, 26 kwietnia, 8 i 22 maja, 6 i 16 lipca oraz 6 i 28 sierpnia.



