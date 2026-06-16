Android 17 już jest. Co nowego i jakie telefony dostaną aktualizację

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Android 17 to nowy system operacyjny, który Google udostępniło dla wszystkich. Aktualizacja wprowadza wiele nowości i z czasem trafi na miliony telefonów. W pierwszej kolejności na modele z rodziny Google Pixel. Które smartfony są zgodne z Androidem 17 i co nowego zobaczymy w systemie?

Smartfon z włączonym ekranem sprawdzania dostępności aktualizacji Android 17, trzymany na tle roślin.
Premiera Android 17. Co nowego i lista smartfonów z aktualizacją.Dawid DługoszINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Premiera systemu Android 17 po kilku miesiącach beta testów
  2. Android 17 najpierw trafi na smartfony Google Pixel
  3. Jak zainstalować Androida 17 na telefonie Google Pixel?
  4. Co nowego w Androidzie 17?
  5. Kiedy Android 17 na telefonach Samsung, Xiaomi i innych?

Android 17 już jest. Google udostępniło sfinalizowaną wersję nowego systemu operacyjnego, który wprowadza wiele nowości. W pierwszej kolejności aktualizacja platformy trafia na smartfony Google Pixel, a co z modelami marek Samsung, Xiaomi i innych?

Premiera systemu Android 17 po kilku miesiącach beta testów

Google udostępniło pierwszą wersję beta Androida 17 w lutym br. Program pilotażowy trwał kilka miesięcy. Ostatnim wydaniem poglądowym była beta z numerkiem 4.1, którą testerzy dostali na początku czerwca. W tej wersji nie pojawiły się nowości i gigant z Mountain View skupił się na poprawkach błędów.

Nowy system operacyjny jest gotowy i trafia w ręce partnerów Google. Co jednak nie oznacza, że aktualizacja dla telefonów różnych producentów pojawi się na dniach. To trochę potrwa, o czym więcej przeczytacie w dalszej części artykułu. Kto więc może instalować Androida 17 już dziś?

Android 17 najpierw trafi na smartfony Google Pixel

Android 17, podobnie jak wcześniejsze wersje platformy, w pierwszej kolejności trafia na smartfony z serii Google Pixel. Lista kompatybilnych modeli widoczna jest niżej.

  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 8
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8a
  • Pixel 9
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9a
  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10a

List zgodnych z Androidem 17 Pixeli jest więc całkiem długa. Nowy system można instalować nawet na modelach z serii Pixel 6, które debiutowały blisko pięć lat temu.

Jak zainstalować Androida 17 na telefonie Google Pixel?

Jeśli macie jeden z telefonów Googel Pixel, to możecie już instalować Androida 17. Proces jest bardzo prosty i sprowadza się do kilku kroków.

  1. Na telefonie Google Pixel przechodzimy do sekcji Ustawienia, System i Aktualizacje oprogramowania.
  2. Następnie wskazujemy opcję Aktualizacja systemu.
  3. W nowym oknie może pojawić się komunikat o treści System jest aktualny. Dlatego dotykamy przycisk Sprawdź aktualizacje systemu i czekamy, aż pojawi się informacja o dostępności Androida 17.
  4. Pobieramy nowy system i czekamy, aż zostanie zainstalowany.

Warto mieć na uwadze, że oprogramowanie zainstaluje się dopiero w momencie, gdy poziom naładowania baterii będzie wynosić co najmniej 20 proc. i nie będzie włączony tryb oszczędzania energii. Ponadto Androida 17 warto pobrać (z racji większego rozmiaru aktualizacji) po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Na koniec warto dodać, że instalacja uaktualnienia będzie wymagała ponownego uruchomienia telefonu w celu sfinalizowania procesu wprowadzania zmian.

Co nowego w Androidzie 17?

Android 17 to duża aktualizacja systemu operacyjnego Google, która wprowadza wiele nowości. Choć warto mieć na uwadze, że część z zapowiadanych wcześniej funkcji pojawi się dopiero wraz z pierwszym uaktualnieniem uzupełniającym Pixel Drop, a na telefonach innych marek jeszcze później. Dlaczego tak jest?

Google często najpierw udostępnia nowe funkcje dla Pixeli, a dopiero potem są one udostępniane na inne telefony. Dobrym przykładem jest tutaj wsparcie dla AirDrop, które jest już dostępne m.in. na Samsungach, a na przykład modele Xiaomi dopiero je dostaną.

Jest też tak, że część z nowości, które pojawiły się wraz z kolejnymi aktualizacjami dla Androida 16 (na przykład QPR1 czy QPR2) na Pixelach, na innych telefonach znajdą się dopiero wraz z Androidem 17. Warto więc zrozumieć proces dystrybucji nowości w systemie operacyjnym Google, aby wiedzieć, jak to wygląda w przypadku dostępności na telefonach innych marek.

Tutaj dobrym przykładem jest tryb desktopowy. Google wprowadziło go do Pixeli wraz z marcowym Pixel Drop (Androidem 16 QPR3), ale na telefonach innych producentów funkcja będzie wdrażana z aktualizacją do Androida 17.

Wśród nowości, które smartfony Google Pixel 11 dostaną wraz z aktualizacją do Androida 17, z pewnością warto wymienić Gemini Intelligence zapowiedziane w maju, nowe emoji 3D i odświeżone narządzenia dla twórców czy większą integrację z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Warto też wspomnieć o następujących udoskonaleniach:

  • Wielozadaniowość z funkcją dymki, która pozwala zamieniać aplikacje w pływające okna.
  • Funkcja Reakcje na ekranie z odświeżonymi opcjami nagrywania ekranu.
  • Nowy tryb grania dla smartfonów ze składanymi ekranami.
  • Nowe funkcje ochrony oraz zwiększające bezpieczeństwo.
  • Opcja ukrywania nazw aplikacji na ekranie głównym.
  • Lepsze zarządzanie pamięcią, co przekłada się na większą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii.

Wizualnie Android 17 nawiązuje do poprzedniego systemu i tutaj producent nie zdecydował się na większe zmiany. Ciekawą nowością jest jednak możliwość tworzenia spersonalizowanych widżetów z pomocą Gemini.

Kiedy Android 17 na telefonach Samsung, Xiaomi i innych?

Tutaj dokładnych odpowiedzi na razie nie ma. Z czego to wynika? Partnerzy Google stosują własne nakładki systemowe na Androida i przygotowanie oraz integracja tego typu rozwiązań z platformą trochę trwa. Natomiast Pixele mają "czystego" Androida i problem ten znika.

Oczywiście Android 17 z czasem trafi na mnóstwo telefonów różnych producentów. Jednym z pierwszych urządzeń na rynku z preinstalowanym nowym systemem Google będą składane telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8, których premiera ma odbyć się w drugiej połowie lipca, a w sklepach powinny być dostępne na początku sierpnia.

Skoro jesteśmy już przy Samsungu, to warto dodać, że Android 17 będzie dystrybuowany na telefony marki z nakładką One UI 9. Jej publiczny program pilotażowy rozpoczął się już w maju i na razie jest dostępny tylko na modelach Galaxy S26. Z czasem beta testy zostaną rozszerzone o kolejne urządzenia, ale sfinalizowana aktualizacja dla dotychczasowych smartfonów firmy prędko się nie pojawi. Zakładamy, że nastąpi to dopiero w okolicy września.

W przypadku innych producentów smartfonów będzie podobnie. Aktualizacja do Androida 17 ruszy pewnie późnym latem lub wczesną jesienią. Dla przykładu na telefony marki Xiaomi trafi wraz z nakładką HyperOS 4, u Oppo będzie to ColorOS 17, a na Honorach MagicOS 11.

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