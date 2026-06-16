Android 17 już jest. Co nowego i jakie telefony dostaną aktualizację
Android 17 to nowy system operacyjny, który Google udostępniło dla wszystkich. Aktualizacja wprowadza wiele nowości i z czasem trafi na miliony telefonów. W pierwszej kolejności na modele z rodziny Google Pixel. Które smartfony są zgodne z Androidem 17 i co nowego zobaczymy w systemie?
Spis treści:
- Premiera systemu Android 17 po kilku miesiącach beta testów
- Android 17 najpierw trafi na smartfony Google Pixel
- Jak zainstalować Androida 17 na telefonie Google Pixel?
- Co nowego w Androidzie 17?
- Kiedy Android 17 na telefonach Samsung, Xiaomi i innych?
Android 17 już jest. Google udostępniło sfinalizowaną wersję nowego systemu operacyjnego, który wprowadza wiele nowości. W pierwszej kolejności aktualizacja platformy trafia na smartfony Google Pixel, a co z modelami marek Samsung, Xiaomi i innych?
Premiera systemu Android 17 po kilku miesiącach beta testów
Google udostępniło pierwszą wersję beta Androida 17 w lutym br. Program pilotażowy trwał kilka miesięcy. Ostatnim wydaniem poglądowym była beta z numerkiem 4.1, którą testerzy dostali na początku czerwca. W tej wersji nie pojawiły się nowości i gigant z Mountain View skupił się na poprawkach błędów.
Nowy system operacyjny jest gotowy i trafia w ręce partnerów Google. Co jednak nie oznacza, że aktualizacja dla telefonów różnych producentów pojawi się na dniach. To trochę potrwa, o czym więcej przeczytacie w dalszej części artykułu. Kto więc może instalować Androida 17 już dziś?
Android 17 najpierw trafi na smartfony Google Pixel
Android 17, podobnie jak wcześniejsze wersje platformy, w pierwszej kolejności trafia na smartfony z serii Google Pixel. Lista kompatybilnych modeli widoczna jest niżej.
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a
List zgodnych z Androidem 17 Pixeli jest więc całkiem długa. Nowy system można instalować nawet na modelach z serii Pixel 6, które debiutowały blisko pięć lat temu.
Jak zainstalować Androida 17 na telefonie Google Pixel?
Jeśli macie jeden z telefonów Googel Pixel, to możecie już instalować Androida 17. Proces jest bardzo prosty i sprowadza się do kilku kroków.
- Na telefonie Google Pixel przechodzimy do sekcji Ustawienia, System i Aktualizacje oprogramowania.
- Następnie wskazujemy opcję Aktualizacja systemu.
- W nowym oknie może pojawić się komunikat o treści System jest aktualny. Dlatego dotykamy przycisk Sprawdź aktualizacje systemu i czekamy, aż pojawi się informacja o dostępności Androida 17.
- Pobieramy nowy system i czekamy, aż zostanie zainstalowany.
Warto mieć na uwadze, że oprogramowanie zainstaluje się dopiero w momencie, gdy poziom naładowania baterii będzie wynosić co najmniej 20 proc. i nie będzie włączony tryb oszczędzania energii. Ponadto Androida 17 warto pobrać (z racji większego rozmiaru aktualizacji) po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Na koniec warto dodać, że instalacja uaktualnienia będzie wymagała ponownego uruchomienia telefonu w celu sfinalizowania procesu wprowadzania zmian.
Co nowego w Androidzie 17?
Android 17 to duża aktualizacja systemu operacyjnego Google, która wprowadza wiele nowości. Choć warto mieć na uwadze, że część z zapowiadanych wcześniej funkcji pojawi się dopiero wraz z pierwszym uaktualnieniem uzupełniającym Pixel Drop, a na telefonach innych marek jeszcze później. Dlaczego tak jest?
Google często najpierw udostępnia nowe funkcje dla Pixeli, a dopiero potem są one udostępniane na inne telefony. Dobrym przykładem jest tutaj wsparcie dla AirDrop, które jest już dostępne m.in. na Samsungach, a na przykład modele Xiaomi dopiero je dostaną.
Jest też tak, że część z nowości, które pojawiły się wraz z kolejnymi aktualizacjami dla Androida 16 (na przykład QPR1 czy QPR2) na Pixelach, na innych telefonach znajdą się dopiero wraz z Androidem 17. Warto więc zrozumieć proces dystrybucji nowości w systemie operacyjnym Google, aby wiedzieć, jak to wygląda w przypadku dostępności na telefonach innych marek.
Tutaj dobrym przykładem jest tryb desktopowy. Google wprowadziło go do Pixeli wraz z marcowym Pixel Drop (Androidem 16 QPR3), ale na telefonach innych producentów funkcja będzie wdrażana z aktualizacją do Androida 17.
Wśród nowości, które smartfony Google Pixel 11 dostaną wraz z aktualizacją do Androida 17, z pewnością warto wymienić Gemini Intelligence zapowiedziane w maju, nowe emoji 3D i odświeżone narządzenia dla twórców czy większą integrację z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Warto też wspomnieć o następujących udoskonaleniach:
- Wielozadaniowość z funkcją dymki, która pozwala zamieniać aplikacje w pływające okna.
- Funkcja Reakcje na ekranie z odświeżonymi opcjami nagrywania ekranu.
- Nowy tryb grania dla smartfonów ze składanymi ekranami.
- Nowe funkcje ochrony oraz zwiększające bezpieczeństwo.
- Opcja ukrywania nazw aplikacji na ekranie głównym.
- Lepsze zarządzanie pamięcią, co przekłada się na większą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii.
Wizualnie Android 17 nawiązuje do poprzedniego systemu i tutaj producent nie zdecydował się na większe zmiany. Ciekawą nowością jest jednak możliwość tworzenia spersonalizowanych widżetów z pomocą Gemini.
Kiedy Android 17 na telefonach Samsung, Xiaomi i innych?
Tutaj dokładnych odpowiedzi na razie nie ma. Z czego to wynika? Partnerzy Google stosują własne nakładki systemowe na Androida i przygotowanie oraz integracja tego typu rozwiązań z platformą trochę trwa. Natomiast Pixele mają "czystego" Androida i problem ten znika.
Oczywiście Android 17 z czasem trafi na mnóstwo telefonów różnych producentów. Jednym z pierwszych urządzeń na rynku z preinstalowanym nowym systemem Google będą składane telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8, których premiera ma odbyć się w drugiej połowie lipca, a w sklepach powinny być dostępne na początku sierpnia.
Skoro jesteśmy już przy Samsungu, to warto dodać, że Android 17 będzie dystrybuowany na telefony marki z nakładką One UI 9. Jej publiczny program pilotażowy rozpoczął się już w maju i na razie jest dostępny tylko na modelach Galaxy S26. Z czasem beta testy zostaną rozszerzone o kolejne urządzenia, ale sfinalizowana aktualizacja dla dotychczasowych smartfonów firmy prędko się nie pojawi. Zakładamy, że nastąpi to dopiero w okolicy września.
W przypadku innych producentów smartfonów będzie podobnie. Aktualizacja do Androida 17 ruszy pewnie późnym latem lub wczesną jesienią. Dla przykładu na telefony marki Xiaomi trafi wraz z nakładką HyperOS 4, u Oppo będzie to ColorOS 17, a na Honorach MagicOS 11.