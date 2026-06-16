Spis treści: Premiera systemu Android 17 po kilku miesiącach beta testów Android 17 najpierw trafi na smartfony Google Pixel Jak zainstalować Androida 17 na telefonie Google Pixel? Co nowego w Androidzie 17? Kiedy Android 17 na telefonach Samsung, Xiaomi i innych?

Android 17 już jest. Google udostępniło sfinalizowaną wersję nowego systemu operacyjnego, który wprowadza wiele nowości. W pierwszej kolejności aktualizacja platformy trafia na smartfony Google Pixel, a co z modelami marek Samsung, Xiaomi i innych?

Premiera systemu Android 17 po kilku miesiącach beta testów

Google udostępniło pierwszą wersję beta Androida 17 w lutym br. Program pilotażowy trwał kilka miesięcy. Ostatnim wydaniem poglądowym była beta z numerkiem 4.1, którą testerzy dostali na początku czerwca. W tej wersji nie pojawiły się nowości i gigant z Mountain View skupił się na poprawkach błędów.

Nowy system operacyjny jest gotowy i trafia w ręce partnerów Google. Co jednak nie oznacza, że aktualizacja dla telefonów różnych producentów pojawi się na dniach. To trochę potrwa, o czym więcej przeczytacie w dalszej części artykułu. Kto więc może instalować Androida 17 już dziś?

Android 17 najpierw trafi na smartfony Google Pixel

Android 17, podobnie jak wcześniejsze wersje platformy, w pierwszej kolejności trafia na smartfony z serii Google Pixel. Lista kompatybilnych modeli widoczna jest niżej.

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

List zgodnych z Androidem 17 Pixeli jest więc całkiem długa. Nowy system można instalować nawet na modelach z serii Pixel 6, które debiutowały blisko pięć lat temu.

Jak zainstalować Androida 17 na telefonie Google Pixel?

Jeśli macie jeden z telefonów Googel Pixel, to możecie już instalować Androida 17. Proces jest bardzo prosty i sprowadza się do kilku kroków.

Na telefonie Google Pixel przechodzimy do sekcji Ustawienia, System i Aktualizacje oprogramowania. Następnie wskazujemy opcję Aktualizacja systemu. W nowym oknie może pojawić się komunikat o treści System jest aktualny. Dlatego dotykamy przycisk Sprawdź aktualizacje systemu i czekamy, aż pojawi się informacja o dostępności Androida 17. Pobieramy nowy system i czekamy, aż zostanie zainstalowany.

Warto mieć na uwadze, że oprogramowanie zainstaluje się dopiero w momencie, gdy poziom naładowania baterii będzie wynosić co najmniej 20 proc. i nie będzie włączony tryb oszczędzania energii. Ponadto Androida 17 warto pobrać (z racji większego rozmiaru aktualizacji) po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Na koniec warto dodać, że instalacja uaktualnienia będzie wymagała ponownego uruchomienia telefonu w celu sfinalizowania procesu wprowadzania zmian.

Co nowego w Androidzie 17?

Android 17 to duża aktualizacja systemu operacyjnego Google, która wprowadza wiele nowości. Choć warto mieć na uwadze, że część z zapowiadanych wcześniej funkcji pojawi się dopiero wraz z pierwszym uaktualnieniem uzupełniającym Pixel Drop, a na telefonach innych marek jeszcze później. Dlaczego tak jest?

Google często najpierw udostępnia nowe funkcje dla Pixeli, a dopiero potem są one udostępniane na inne telefony. Dobrym przykładem jest tutaj wsparcie dla AirDrop, które jest już dostępne m.in. na Samsungach, a na przykład modele Xiaomi dopiero je dostaną.

Jest też tak, że część z nowości, które pojawiły się wraz z kolejnymi aktualizacjami dla Androida 16 (na przykład QPR1 czy QPR2) na Pixelach, na innych telefonach znajdą się dopiero wraz z Androidem 17. Warto więc zrozumieć proces dystrybucji nowości w systemie operacyjnym Google, aby wiedzieć, jak to wygląda w przypadku dostępności na telefonach innych marek.

Tutaj dobrym przykładem jest tryb desktopowy. Google wprowadziło go do Pixeli wraz z marcowym Pixel Drop (Androidem 16 QPR3), ale na telefonach innych producentów funkcja będzie wdrażana z aktualizacją do Androida 17.

Wśród nowości, które smartfony Google Pixel 11 dostaną wraz z aktualizacją do Androida 17, z pewnością warto wymienić Gemini Intelligence zapowiedziane w maju, nowe emoji 3D i odświeżone narządzenia dla twórców czy większą integrację z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Warto też wspomnieć o następujących udoskonaleniach:

Wielozadaniowość z funkcją dymki, która pozwala zamieniać aplikacje w pływające okna.

Funkcja Reakcje na ekranie z odświeżonymi opcjami nagrywania ekranu.

Nowy tryb grania dla smartfonów ze składanymi ekranami.

Nowe funkcje ochrony oraz zwiększające bezpieczeństwo.

Opcja ukrywania nazw aplikacji na ekranie głównym.

Lepsze zarządzanie pamięcią, co przekłada się na większą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii.

Wizualnie Android 17 nawiązuje do poprzedniego systemu i tutaj producent nie zdecydował się na większe zmiany. Ciekawą nowością jest jednak możliwość tworzenia spersonalizowanych widżetów z pomocą Gemini.

Kiedy Android 17 na telefonach Samsung, Xiaomi i innych?

Tutaj dokładnych odpowiedzi na razie nie ma. Z czego to wynika? Partnerzy Google stosują własne nakładki systemowe na Androida i przygotowanie oraz integracja tego typu rozwiązań z platformą trochę trwa. Natomiast Pixele mają "czystego" Androida i problem ten znika.

Oczywiście Android 17 z czasem trafi na mnóstwo telefonów różnych producentów. Jednym z pierwszych urządzeń na rynku z preinstalowanym nowym systemem Google będą składane telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8, których premiera ma odbyć się w drugiej połowie lipca, a w sklepach powinny być dostępne na początku sierpnia.

Skoro jesteśmy już przy Samsungu, to warto dodać, że Android 17 będzie dystrybuowany na telefony marki z nakładką One UI 9. Jej publiczny program pilotażowy rozpoczął się już w maju i na razie jest dostępny tylko na modelach Galaxy S26. Z czasem beta testy zostaną rozszerzone o kolejne urządzenia, ale sfinalizowana aktualizacja dla dotychczasowych smartfonów firmy prędko się nie pojawi. Zakładamy, że nastąpi to dopiero w okolicy września.

W przypadku innych producentów smartfonów będzie podobnie. Aktualizacja do Androida 17 ruszy pewnie późnym latem lub wczesną jesienią. Dla przykładu na telefony marki Xiaomi trafi wraz z nakładką HyperOS 4, u Oppo będzie to ColorOS 17, a na Honorach MagicOS 11.





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