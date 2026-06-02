W skrócie Android 17 beta 4.1 to ostatnie wydanie poglądowe systemu, udostępnione testerom z poprawkami przed premierą finalnej wersji.

Najnowsza wersja beta została przekazana smartfonom Google Pixel i zawiera drobne poprawki błędów związanych z interfejsem użytkownika, obsługą wyświetlaczy, audio Bluetooth oraz aparatami słuchowymi.

Premiera stabilnej wersji Androida 17 jest planowana na czerwiec 2026 roku dla modeli Google Pixel, a inne urządzenia otrzymają aktualizację w późniejszym terminie.

Android 17 to nowy system operacyjny Google, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Oprogramowanie jest już na ostatniej prostej przed wydaniem stabilnym. Testerzy otrzymali właśnie ostatnią wersję beta z poprawkami. Jakie problemy rozwiązano?

Android 17 beta 4.1 dla smartfonów Google Pixel z poprawkami błędów

Google udostępniło testerom Androida 17 beta 4 w kwietniu i miało to być w zasadzie już ostatnie poglądowe wydanie nowego systemu przed premierą. Jednak zidentyfikowano pewne błędy, które należało usunąć przed szerszym wdrożeniem oprogramowania. Problemy eliminuje łatka oznaczona jako beta 4.1.

Android 17 beta 4.1 nie wprowadza nowości. To pomniejsza aktualizacja, która usuwa znalezione błędy. W oficjalnym wykazie zmian czytamy o poprawkach obejmujących pasek stanu, synchronizację interfejsu użytkownika, obsługę zewnętrznych wyświetlaczy (które po wybraniu wysokiej rozdzielczości stawały się czarne), routing audio Bluetooth czy aparaty słuchowe w sparowanych urządzeniach.

Najnowsza beta systemu Google jest dostępna oczywiście tylko na smartfony z rodziny Pixel. Kompilacja oznaczona jest ciągiem znaków CP21.260330.011 i nie zawiera jeszcze czerwcowych poprawek bezpieczeństwa. Poziom aktualizacji zabezpieczeń jest z maja.

Kiedy premiera systemu Android 17?

Google w trakcie majowej konferencji I/O 2026 przekazało, że premiera Androida 17 ma odbyć się jeszcze w tym kwartale 2026 r. To oznacza, że system zostanie udostępniony w sfinalizowanej postaci jeszcze przed końcem miesiąca, ale dokładny termin nie jest znany. Można zakładać, że nastąpi to w drugiej połowie czerwca.

W pierwszej kolejności aktualizacja do Androida 17 trafi na smartfony Google Pixel (6 i nowsze). Właściciele telefonów innych firm będą musieli poczekać dłużej. Wynika to z faktu, że partnerzy OEM stosują własne nakładki i modyfikacje. To oznacza, że potrzebują nieco więcej czasu na zintegrowanie własnego oprogramowania z nowym systemem operacyjnym.

Pierwsze telefony (nie Google Pixel) zaczną otrzymywać aktualizację do Androida 17 pewnie latem. W międzyczasie pojawią się nowe urządzenia, które będą miały preinstalowany nowy system. Dotyczy to na przykład smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8, które zostaną zaprezentowane w lipcu.





