W skrócie Android 17 został udostępniony na smartfonach Google Pixel, ale użytkownicy zgłaszają problemy z nowym systemem.

Po instalacji Androida 17 pojawiają się problemy z łącznością Wi-Fi, widżetami oraz działaniem ekranu dotykowego na smartfonach Google Pixel.

Firma sugeruje wypróbowanie rozwiązań takich jak włączenie IPv6, czyszczenie pamięci podręcznej launchera lub dezaktywacja funkcji Płynne wyświetlanie, jednak zaleca się rozważyć odroczenie instalacji Androida 17 do czasu wydania poprawek.

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Google udostępniło system Android 17 w zeszłym tygodniu. To duża aktualizacja platformy, która wprowadza wiele nowości i udoskonaleń. Oprogramowanie nie jest jednak pozbawione błędów i użytkownicy smartfonów Google Pixel zgłaszają pierwsze problemy.

Android 17 powoduje na smartfonach Google Pixel różne problemy

W pierwszej kolejności pojawiły się problemy obejmujące łączność Wi-Fi oraz widżety na ekranie głównym. Właściciele Pixeli zaczęli zgłaszać niedługo po premierze, że nowy Android 17 nie zapewnia stabilnych połączeń z sieciami bezprzewodowymi. Telefon teoretycznie pokazuje informację o nawiązaniu połączenia, ale dane nie są transmitowane. Tutaj rozwiązaniem wydaje się być włączenie w routerze opcji IPv6.

W przypadku widżetów użytkownicy skarżą się na znikające elementy tego typu z ekranów domowych, ale bug nie wydaje się zbyt powszechny. Tutaj sugerowane rozwiązania błędów obejmują wyłącznie dodatkowych profili na telefonie czy aktywację trybu oszczędzania energii i jego wyłączenie.

W międzyczasie pojawiły się inne problemy. Właściciele nowszych smartfonów Google Pixel raportują po instalacji Androida 17 problemy z działaniem ekranu w reakcji na dotyk. Interfejs oprogramowania może ulegać zamrożeniu. Firma radzi wyczyszczenie pamięci podręcznej launchera. Część użytkowników twierdzi, że pomaga również dezaktywacja opcji o nazwie Płynne wyświetlanie, która dostępna jest w sekcji Wyświetlanie i dotyk.

Czy warto instalować Androida 17 już dziś?

Powyższe problemy pokazują, że Android 17 może nadal cierpieć na problemy wieku dziecięcego i jeśli jeszcze nie zainstalowaliście nowego systemu na własnym smartfonie Google Pixel, to być może warto się wstrzymać. Do momentu, aż gigant z Mountain View udostępni stosowne poprawki dla znalezionych błędów.

Jeśli macie już Androida 17 i doświadczanie problemów, to możecie wypróbować proponowane wyżej rozwiązania. Nie ma gwarancji, że tego typu wskazówki okażą się pomocne u wszystkich, ale z pewnością warto je sprawdzić. Do czasu, aż błędy zostaną całkowicie usunięte z przyszłymi aktualizacjami.





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